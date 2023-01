Grazie al comparatore di SOStariffe.it , ecco la classifica delle 4 offerte luce e gas più convenienti del Mercato Libero per abbattere le spese in bolletta a Gennaio 2023.

Quali sono le soluzioni luce e gas del Mercato Libero che entrano nel radar della convenienza a gennaio 2023? Per rispondere a questa domanda abbiamo interrogato il comparatore per offerte luce e gas di SOStariffe.it.

Questo tool digitale e gratuito aiuta i consumatori a setacciare le numerose proposte dei gestori energia e gas del Mercato Libero e a individuare, sulla base del proprio consumo, quella cucita sul proprio portafogli e sulle abitudini di consumo del proprio nucleo familiare.

Le offerte luce e gas del Mercato Libero più vantaggiose a Gennaio 2023

Di seguito una “radiografia” delle 4 offerte luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha individuato come le più appetibili a gennaio 2023 per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano.

Le offerte hanno un tratto distintivo comune: propongono una tariffa a prezzo indicizzato, che assicura l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso in base al PUN e al PSV, che sono gli indici di riferimento per la compravendita dell’elettricità e del metano all’ingrosso in Italia. Aggiornati mensilmente, questi indici sono usati dai fornitori di energia e gas come punto di partenza per calcolare il prezzo finale della materia da applicare in bolletta. Tali indici possono essere eventualmente maggiorati da un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Easy Luce e Gas di A2A

Primo: il prezzo all’ingrosso di energia elettrica e metano (in base agli indici PUN e PSV) è senza costi aggiuntivi. Secondo: il contributo fisso mensile per costi di commercializzazione (che ammonta a 12,50 euro a fornitura) è azzerato per i primi tre mesi di attivazione del contratto luce o gas, con un risparmio di 75 euro per chi attivi la doppia fornitura (luce + gas). Terzo: grazie all’App MyA2A è possibile consultare le bollette, tenere sotto controllo le spese, verificare lo storico dei propri importi e lo stato dei pagamenti. Eccolo il “triplete” di vantaggi assicurato ai nuovi clienti di A2A Energia che attivino l’offerta Easy Luce o Easy Gas (o entrambe).

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

molteplici canali di attivazione della fornitura: online, con Whatsapp, tramite il numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) o in uno degli sportelli A2A;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

stima di spesa mensile per la “famiglia tipo”: 74,06 euro per le bollette della luce e 114,68 euro per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per accedere al portale che A2A Energia dedica a questa offerta:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

Parola d’ordine risparmio anche “in casa” wekiwi, il brand digitale dell’energia controllato dal gruppo Tremagi. Qui, i lettori di SOStariffe.it possono contare su un trattamento esclusivo: attivando online (con il codice SOSW22) sia la fornitura luce sia quella gas (tariffa dual fuel) avranno diritto a un bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta che sarà, però, erogato al termine del primo anno di fornitura. Non solo: prevista anche una riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti per l’illuminazione a led e altri accessori elettronici in vendita sull’e-shop wekiwi;

L’identikit della promozione include anche:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo per la fornitura luce;

di contributo al consumo per la fornitura luce; prezzo dell’energia all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo per la fornitura gas;

di contributo al consumo per la fornitura gas; contributo fisso per costi di commercializzazione: 90 euro all’anno per la fornitura luce e 67 euro all’anno per quella gas;

sistema di fatturazione che prevede la “ carica mensile ”: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

”: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 73,45 euro al mese per le bollette della luce e 124,32 euro per quelle del gas.

Maggiori informazioni su Energia alla Fonte sono reperibili al link di seguito:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Per saperne di più su Gas alla Fonte wekiwi, questo è il link di riferimento:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee, il marchio 100% digitale di Axpo Italia, entra nella rosa dei fornitori di luce e gas più convenienti a gennaio 2023 perché fa pagare l’energia elettrica e il metano al prezzo di costo (come all’ingrosso: PUN e PSV senza costi aggiuntivi). In più, propone uno sconto del 20% sul contributo fisso mensile a copertura delle spese di commercializzazione: questo si traduce in 3 euro risparmiati ogni mese (il contributo fisso si attesta a 12 euro al mese anziché 15 euro al mese). Senza dimenticare lo sconto di 20 euro attivando online l’offerta e inserendo il codice SOS40.

Con energia proveniente da fonti rinnovabili e App Pulsee Energy per avere tutto a portata di smartphone, questa soluzione luce e gas può essere personalizzata con le seguenti opzioni:

Cost Sharing : al costo di 1,50 euro in più al mese, i coinquilini possono già ricevere bollette con importi già ripartiti;

: al costo di in più al mese, i coinquilini possono già ricevere bollette con importi già ripartiti; Zero Carbon Footprint, al costo di 3 euro in più al mese, per chi voglia azzerare le proprie emissioni inquinanti e aiutare a salvaguardare il Pianeta.

La promozione Pulsee costerebbe alla “famiglia tipo” 78,40 euro al mese per la luce. Per il gas, invece, la spesa si attesterebbe sui 121,62 euro al mese.

Un quadro completo della promozione luce di Pulsee è disponibile cliccando al link di seguito:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Per saperne di più sulla soluzione gas Pulsee, il pulsante da cliccare è quello qui sotto:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

Il risparmio in bolletta con Edison Energia? Corre su due binari: il primo è garantito dal prezzo contenuto della materia prima (si pagano l’energia elettrica e il metano al prezzo all’ingrosso: PUN e PSV senza alcun costo extra). Il secondo è assicurato, invece, dalle buone prassi anti-spreco: attivando World Luce Plus o World Gas Plus, i clienti hanno accesso gratuito al servizio EDISON Co.Co (acronimo di “Consumare meno, Consumare meglio”): si tratta di una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e integrata nell’App My Edison che consente di monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico, con tanto di avvisi personalizzati su come evitare gli sprechi.

Altri pilastri della promozione sono:

contributo fisso mensile pari a 14 euro, per una spesa annuale complessiva di 168 euro a fornitura;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria ;

; bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison;

servizio EDISONRisolve gratuito: è un servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

gratuito: è un servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 79,04 euro per le fatture della luce e 127,20 euro per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per avere maggiori informazioni sulla fornitura luce di Edison Energia:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Per saperne di più sull’offerta gas di Edison Energia, il link di riferimento è quello che si trova qui sotto:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

