Prezzo TTF a Marzo 2023: ecco la quotazione gas Amsterdam oggi

Continua il trend in calo per le quotazioni gas al TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita del gas naturale. Il prezzo del gas all’ingrosso viaggia infatti sui 44 euro al megawattora, proseguendo la sua rotta in discesa (-44,5% da inizio 2023) trainata anche dal buon livello delle scorte in Europa.

Un’asticella che l’inverno mite ha tenuto più in alto del previsto anche in Italia: cifre Snam, infatti, confermano che (al 28 febbraio 2023) gli stoccaggi italiani di gas erano pieni al 60% “ben al di sopra del 45% registrato in media tra il 2017 e il 2021 e al 40% del 2021”, spiegano dal quartier generale del gruppo a San Donato Milanese.

Anche il PSV italiano, che è l’indice di riferimento per il mercato all’ingrosso del gas di casa nostra, risente del tonfo dei listini TTF alla borsa europea del gas, traducendosi in bollette più leggere a marzo 2023 sia per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela, sia per quanti abbiano già scelto il Mercato Libero.

A questo proposito, le offerte gas indicizzate del Mercato Libero sono oggi particolarmente convenienti: garantendo l’accesso alle condizioni tariffarie all’ingrosso, esse intercettano la parabola discendente dei prezzi, facendo così lievitare il risparmio in bolletta.

Per trovare le migliori soluzioni gas a prezzo indicizzato proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero a marzo 2023 basta servirsi delle funzionalità del comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, accessibile dal link qui sotto:

Gas: le migliori offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero a Marzo 2023

NOME DEL FORNITORE NOME DELL’OFFERTA PREZZO DEL GAS SPESA IN BOLLETTA 1 A2A Energia Easy Gas 0,6026 €/Smc 102,70 euro al mese 2 Pulsee Gas Relax Index 0,6026 €/Smc 105,84 euro al mese 3 wekiwi Gas alla Fonte 0,6526 €/Smc 108,53 euro al mese

Le tre soluzioni metano che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato “regine della convenienza” a marzo 2023 hanno un tratto in comune: esse usano l’indice PSV come base di partenza per determinare il prezzo del gas con cui calcolare i consumi per l’utente finale.

Prima di addentrarci nell’analisi delle offerte, è bene segnalare che la spesa mensile di ciascuna offerta è parametrata sul consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano. Inoltre, il prezzo del gas inserito in tabella fa riferimento al valore del PSV a febbraio 2023, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato da ciascun fornitore.

Chi volesse conoscere il proprio consumo annuo di gas può affidarsi ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it: per impostarli, basta cliccare sul widget di seguito.

Easy Gas di A2A

L’architrave dell’offerta di A2A Energia per la fornitura metano si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; 12,50 euro di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (indipendenti, quindi, dal consumo: la spesa complessiva annuale si attesta sui 150 euro;

possibilità di attivazione della fornitura in modo semplice e veloce, anche con Whatsapp;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 102,70 euro.

Per saperne di più sulla promozione, ecco il link da seguire:

Gas RELAX Index di Pulsee

Destinazione risparmio anche per Pulsee (marchio di Axpo Italia), la cui offerta gas si caratterizza per:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcun costo extra ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese anziché 15 euro (144 euro in un anno);

sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: anziché 15 euro (144 euro in un anno); possibilità di azzerare le emissioni inquinanti prodotte dal proprio stile di vita abbracciando l’opzione aggiuntiva “ Zero Carbon Footprint ” al costo di 3 euro al mese);

” al costo di 3 euro al mese); gestione 100% digitale e paperless della fornitura grazie all’area clienti online e all’ App Pulsee Energy ;

; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 105,84 euro al mese.

La pagina dedicata all’offerta è accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Gas alla Fonte di wekiwi

La convenienza è anche di casa scegliendo la web company wekiwi, la cui promozione assicura:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,50 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 5,61 per costi di commercializzazione (per un totale di 67,32 euro all’anno);

sistema di fatturazione della “ carica mensile ”: è il cliente a scegliere importo e periodicità delle bollette;

”: è il cliente a scegliere importo e periodicità delle bollette; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta (con il codice sconto SOSW22) previa attivazione della doppia fornitura luce+gas;

di 30 euro in bolletta (con il codice sconto SOSW22) previa attivazione della doppia fornitura luce+gas; sconto del 10% applicato sui prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici);

applicato sui prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici); spesa stimata per la “famiglia tipo”: 108,53 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

