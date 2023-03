Fastweb Casa Plus: l'offerta attivabile a Marzo 2023

Scopri Fastweb Casa Plus , l'offerta top di gamma per navigare fino a 2,5 Gbps in download sulla fibra ottica e con tanti servizi inclusi

Fastweb è tra i primi operatori di rete fissa in Italia per prestazioni di rete e rapporto qualità prezzo delle sue promozioni. Il gestore ha lavorato per proporre una serie di offerte Internet Casa in grado di soddisfare tutti i gusti e le necessità. Gli utenti più esigenti possono attivare Fastweb Casa Plus, che oltre a garantire una connessione illimitata, stabile e veloce include anche una serie di servizi accessori molto interessanti e tanti vantaggi e regali imperdibili.

Fastweb Casa, offerte per la fibra ottica di marzo 2023

Le migliori offerte Fastweb per la linea fissa Navigazione Chiamate Costo mensile Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 22,95 euro Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON a consumo 26.95 euro Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON illimitate 29,95 euro Fastweb Casa Plus fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON illimitate 36,95 euro

Fastweb Casa Plus è la punta di diamante dell’offerta fibra ottica dell’operatore italiano. In base alla copertura con questa tariffa potete navigare fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa sulla fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it. Nel pacchetto sono inclusi anche un modem Internet Box NeXXt, assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa, e fino a 2 amplificatori Wi-Fi Booster.

Il modem Internet Box NeXXt è dotato di supporto al Wi-Fi 6 di ultima generazione per garantire una connessione stabile e copertura in tutta la casa. L’integrazione dell’assistente vocale Alexa di Amazon consente poi di gestire la connessione con la voce, ascoltare musica e molto altro. Il router è strutturato poi per offrire protezione contro virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware e include la funzione Parental Control per la sicurezza dei minori.

Con Assistenza Casa si hanno a disposizione i migliori professionisti 24 ore su 23 per proteggere la propria casa da danni e imprevisti. L’assicurazione si rinnova di anno in anno fino a quando dura l’offerta fisso. Assistenza Pet invece è l’assicurazione sanitaria per cani e gatti (tra 3 e 10 anni non compiuti) che vi mette a disposizione un veterinario 24 ore su 24 tramite il servizio di telemedicina, consegna a domicilio dei farmaci e il rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento. Anche questa assicurazione si rinnova di anno in anno fino a quando si mantiene l’offerta fisso.

Fastweb Casa Plus costa 36,95 euro al mese senza vincoli e con attivazione già inclusa. L’operatore infatti permette di provare le sue offerte per 30 giorni, scaduti i quali si può scegliere se continuare o recedere dall’offerte senza costi aggiuntivi. In più vi verranno rimborsate tutte le spese sostenute durante il mese.

Fastweb Casa Plus permette di accedere anche ad altri vantaggi. Il primo è l’opzione Plus inclusa con Assistenza Plus, che prevede la possibilità di un contatto più diretto e rapido con l’operatore quando si necessita di supporto, e FastwebUP Plus, che permette di scegliere tra:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Con Assistenza Plus gli interventi tecnici sono sempre gratuiti, anche se i problemi di connessione non sono riconducili a Fastweb (ad esempio un collegamento non corretto dei cavi). Potete gestire tutti i vantaggi dell’Assistenza Plus dall’app o all’area clienti MyFastweb.

Con il profilo Spinter di FastwebUP riservato ai clienti fisso si hanno due UpBox ogni mese con offerte sui prodotti e servizi dei parner dell’operatore oltre a tre tentativi al giorno per vincere premi come un paio di cuffie wireless di Urbanista o uno smartphone OPPO con UPParty.

Con l’app MyFastweb, scaricabile gratuitamente per iOS e Android, si possono configurare i dispositivi, personalizzare la connessione e creare profili di navigazione differenziati e con regole specifiche per ogni membro della famiglia.

Fastweb comunque dispone di altre offerte per la rete fissa a un prezzo inferiore come Fastweb Casa. Anche con questa tariffa potete navigare fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate illimitate, un modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata e assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa. Il prezzo è di 29,95 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è sempre inclusa.

L’offerta più economica a listino è invece Fastweb Casa Light, che include chiamate a consumo (16 cent al minuto + 16 cent di scatto alla risposta), attivazione e modem FASTGate a 26,95 euro al mese senza vincoli.

Se avete bisogno di un Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale e raggiungere ogni angolo della propria abitazione potete acquistarne uno al costo di 4 euro al mese. A tutte le tariffe per la linea fissa di Fastweb è poi possibile abbinare anche una SIM per la telefonia mobile dell’operatore. In particolare sono disponibili due offerte 5G per navigare alla massima velocità in tutte le grandi città tra cui Milano, Roma, Torino e altri. La copertura in 4G è invece superiore al 99,7% della popolazione italiana:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online e SIM a 10 euro. In roaming potete navigare in Ue fino a 8 GB.

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online e SIM a 10 euro. In roaming potete navigare in Ue fino a 10 GB.

Entrambe le promozioni includono poi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. I clienti fisso e mobile grazie al profilo Dreamer di FastwebUP hanno 3 UpBox al mese e 4 tentativi per partecipare ad UPParty.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica perché ad esempio abitate in un piccolo Comune potete attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) dell’operatore. Con Fastweb Casa Light FWA potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA e avere inclusi un modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata e installazione dell’antenna. Il prezzo è di 22,95 euro al mese senza vincoli.

