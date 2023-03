Offerte Iliad da 5,99 euro: promozioni di Marzo 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad a fine gennaio del 2021 proponeva una tariffa di telefonia mobile da 5,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e 30 GB per navigare in 4G. Oggi questa promozione non è più disponibile ma in compenso di sono molto altre offerte Iliad anche più convenienti, sempre senza vincoli né costi nascosti.

I clienti dell’operatore low cost possono quindi recedere dalle promozioni in ogni momento e senza costi aggiuntivi. In più hanno inclusi tutti i servizi di base come: segreteria telefonica, Mi richiami e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Iliad poi non applica rimodulazioni e per questo motivo il prezzo e i servizi inclusi nelle offerte restano fissi per sempre.

Dato che l’offerta da 5,99 euro non è più sottoscrivibile potreste valutare una tariffa alternativa. Per confrontare le promozioni dell’operatore low cost con quelle di altri gestori e trovare la proposta più economica in base alle vostre esigenze e consumi medi potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Le migliori offerte Iliad di marzo 2023

Offerte Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Giga 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 a consumo 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Le offerte Iliad permettono di avere tanti Giga a un prezzo molto conveniente. Potete anche trovare promozioni pensate per chi utilizza lo smartphone soprattutto per le chiamate o con solo traffico dati incluso. Il marchio francese è stato poi il primo a lanciare in Italia un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. L’operatore low cost con la sua rete di ultima generazione raggiunge oltre 3.000 Comuni e garantisce una copertura superiore al 99% del territorio italiano in 4G. Le migliori offerte Iliad di marzo sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. In Ue potete utilizzare tutti i minuti e Megabyte inclusi per chiamare e la navigazione in roaming

2. Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue potete utilizzare fino a 8 GB per la navigazione in roaming

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. In Ue potete utilizzare fino a 10 GB per la navigazione in roaming

Se attivare Giga 150 con pagamento automatico avete uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. L’operatore low cost per la rete fissa propone una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) con inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Per i già clienti mobili di Iliad il costo per la fibra è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese.

Durante la procedura di acquisto online potete aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender per aumentare la potenza del segnale in tutta la casa al costo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese. Un tecnico di Open Fiber vi contatterà per fissare l’appuntamento per l’installazione, il cui costo è di 39,99 euro una tantum. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. In Ue potete utilizzare fino a 13 GB per la navigazione in roaming

Per tutte le offerte Iliad l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro una tantum. Una volta esaurito il traffico dati incluso nelle tariffa si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB. La spedizione è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi via posta o corriere. Nel primo caso non c’è obbligo di firma e viene consegnata direttamente nella cassetta delle lettere. Nel secondo, invece si deve essere presenti per il ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere va presentato un documento d’identità e si deve fornirgliene una copia fronte/retro.

Per attivare la SIM dovrete effettuare la videoidentificazione. La procedura richiedere di realizzare un breve filmato in cui mostrano alcuni documenti di riconoscimento e serve a verificare l’identità dell’intestatario dell’offerta. In media servono meno di tre minuti.

Per gestire la vostra tariffa dovete accedere all’Area Personale sul sito da mobile o web. La piattaforma permette di effettuare diverse operazioni. Ad esempio potete monitorare credito e consumi, acquistare una ricarica online, gestire le deviazioni di chiamata e i messaggi in segreteria. I già clienti possono poi passare quando vogliono a Giga 150 senza costi aggiuntivi o abbinare alla propria offerta l’acquisto in un’unica soluzione o rate di un telefono.

Nel caso in cui abbiate necessità di assistenza potete contattare il servizio clienti di Iliad al 177. Il servizio è gratuito chiamando dal proprio numero dell’operatore low cost ed è disponibile dal lunedì alla domenica, inclusi i festivi, dalle 8:00 alle 22:00.

Le offerte smartphone incluso di Iliad sono riservate a chi ha acquistato una SIM da almeno 3 mesi e ha attivato il pagamento automatico su carta di credito/debito con sistema di sicurezza 3D Secure. A chi acquista un telefono è richiesto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e il pagamento di un acconto, la cui entità dipende dal modello scelto e dal taglio di memoria. Potete scegliere di pagare le rate in un’unica soluzione quando volete senza penali. Anche lo smartphone viene spedito gratuitamente a casa entro pochi giorni lavorativi via corriere. Iliad permette di acquistare prodotti come iPhone 14 in tutte le sue varianti o iPhone SE nell’edizione 2020.

In caso di passaggio ad un altro operatore o disattivazione dell’offerta prima dei 30 mesi si devono corrispondere a Iliad tutte le rate residue. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo potete invece riconsegnarlo senza costi aggiuntivi all’operatore esercitando il diritto di ripensamento.