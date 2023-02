Prezzo gas ARERA: il prezzo dell’offerta Maggior Tutela di Febbraio 2023

Bollette del metano in calo del -34,2% sui consumi di gennaio 2023 per i clienti ancora nel Mercato Tutelato. Dagli esperti di SOStariffe.it una panoramica su quanto costi il gas al metro cubo a febbraio 2023 in Maggior Tutela e quali siano le offerte gas del Mercato Libero più convenienti.

Offerte in evidenza Luce Flex Web 889,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 813,70 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le bollette del metano di febbraio 2023 saranno meno salate per i clienti domestici ancora nel Mercato Tutelato. Secondo l’ultimo aggiornamento del prezzo del gas comunicato da ARERA, le bollette del metano di una “famiglia tipo” ancora servita dalla Maggior Tutela (con consumi di gas di 1.400 metri cubi annui) faranno segnare un calo del -34,2% a febbraio 2023 sui consumi di gennaio 2023.

Tale abbassamento è reso possibile dalla contrazione dei prezzi del gas all’ingrosso (sceso sotto i 60 euro al megawattora al TTF di Amsterdam), a sua volta rallentato da temperature invernali più miti, stoccaggi europei di metano ancora pieni oltre l’80% e minori consumi per contrastare mesi di caro bolletta (nel 2022, l’Italia ha consumato 68,5 miliardi di metri cubi rispetto ai 76 del 2021, con una frenata del -9,8%).

Il nuovo prezzo del gas per i clienti del Mercato Tutelato si attesta, dunque, a 0,731604 €/Smc. ARERA utilizzerà questo valore per calcolare le bollette di febbraio 2023 e che si riferiscono, come detto, ai consumi registrati a gennaio 2023. Per conoscere il prezzo del gas al metro cubo a febbraio 2023 si dovrà attendere il prossimo aggiornamento ARERA, in arrivo i primi di marzo 2023.

Per quanto la materia prima gas sia più contenuta, mesi di rincari nel comparto energetico continuano a pesare come macigni sui bilanci di casa. Secondo le cifre fornite da ARERA, la “famiglia tipo” ha pagato, tra febbraio 2022 e gennaio 2023, 1.769 euro per le spese del gas, con una crescita del +36% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (febbraio 2021- gennaio 2022).

Una soluzione per abbattere le spese in bolletta è affidarsi al Mercato Libero le cui offerte propongono solitamente un costo metano al metro cubo più basso rispetto a quello stabilito dal Mercato Tutelato.

In questo momento di calo progressivo delle quotazioni gas, le offerte del Mercato Libero più convenienti da attivare sono quelle a prezzo indicizzato. Trovarle è semplice grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, accessibile dal link qui sotto:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Le offerte metano più convenienti del Mercato Libero a Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Pulsee Gas RELAX Index 0,731 €/Smc 116,98 euro al mese 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,781 €/Smc 119,68 euro al mese 3 Edison Energia World Gas Plus 0,731 €/Smc 122,56 euro al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo effettuato un confronto delle offerte gas a prezzo indicizzato proposte dai gestori energetici del Mercato Libero per capire quali siano le soluzioni più economiche a febbraio 2023. Le stime di spesa che seguono sono parametrate su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Essendo indicizzate, le tre offerte analizzate di seguito garantiscono l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso, collegato all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è quanto si paga all’ingrosso per il gas in Italia. Tale prezzo può essere “caricato” di un contributo al consumo che varia da fornitore a fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

Ecco i tratti distintivi dell’offerta di Pulsee, il brand dell’energia full digital nato nel 2019 e proprietà del marchio Axpo Italia:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% , con una riduzione dell’importo da 15 a 12 euro al mese (144 euro in un anno).

, con una riduzione dell’importo da 15 a 12 euro al mese (144 euro in un anno). attivazione online veloce, anche dal proprio smartphone e gestione digitale della fornitura con l’ App Pulsee Energy ;

; possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione “ Zero Carbon Footprint ” (a 3 euro in più al mese) per azzerare le proprie emissioni inquinanti;

” (a 3 euro in più al mese) per azzerare le proprie emissioni inquinanti; emissioni di C0₂ compensate.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 116,98 euro al mese per le bollette del gas. È possibile avere una panoramica della promozione, cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Gas alla Fonte di wekiwi

Anche la web company wekiwi (nata nel 2015 e parte del gruppo Tremagi) propone una soluzione gas competitiva per riscaldare casa a febbraio 2023. Ecco i punti di forza:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,50 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso di 67 euro all’anno suddiviso equamente in bolletta (5 euro al mese) per costi di commercializzazione;

possibilità di acquistare i prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici) con uno sconto del 10% ;

; sistema di fatturazione che prevede una “carica mensile”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente.

Scegliendo la promozione gas messa a punto da wekiwi, la “famiglia tipo” spenderebbe 119,68 euro al mese in bolletta. Clicca al link di seguito per saperne di più:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

World Gas Plus di Edison Energia

Di seguito l'”identikit” della promozione gas di Edison Energia:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 14 euro al mese, per un totale di 168 euro all’anno;

possibilità di usufruire di servizi gratuiti come EdisonRISOLVE e CoCo : il primo è un servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche. Il secondo, acronimo di “Consumare meno, Consumare meglio”, è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per monitorare i consumi di casa, con tanto di avvisi personalizzati su come evitare gli sprechi.

come e : il primo è un servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche. Il secondo, acronimo di “Consumare meno, Consumare meglio”, è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per monitorare i consumi di casa, con tanto di avvisi personalizzati su come evitare gli sprechi. offerta 100% green.

Per sottoscrivere questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa di 122,56 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per conoscere ulteriori dettagli o procedere con l’attivazione:

Scopri Edison World Gas »