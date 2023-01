Bollette Gas: netto calo del prezzo in arrivo a febbraio 2023, ecco le prime stime

Buone notizie in arrivo per le famiglie: le bollette del gas stanno per diventare più leggere . Sia in regime di Maggior Tutela che nel Mercato Libero , infatti, le bollette del gas relative ai consumi di gennaio 2023 saranno molto più basse (a parità di consumi) rispetto alle bollette dei mesi precedenti. Questa riduzione dovrebbe essere confermata anche a febbraio. Vediamo cosa sta succedendo e a quanto potrebbe ammontare il taglio sarà annunciato soltanto ad inizio febbraio 2023.

Le bollette del gas diventeranno più leggere. Il costo della materia prima è in calo e, quindi, crescono i margini di risparmio per le famiglie, sia in regime di Tutela che, soprattutto, con il Mercato Libero. In particolare, i consumi relativi al mese di gennaio 2023 che si avvia alla conclusione saranno tariffati con un costo al metro cubo nettamente più basso rispetto a quanto registrato a dicembre con un risparmio significativo per le famiglie.

Bollette del gas: calo in arrivo per le famiglie, ecco i numeri

LE NOVITA’ IN ARRIVO PER LE BOLLETTE DI LUCE E GAS 1. Le quotazioni del mercato all’ingrosso (PUN per la luce e PSV per il gas) sono in calo: i prezzi di gennaio 2023 saranno più bassi di quelli di dicembre 2022 2. Per il gas è atteso un calo intorno al 40% sia in Tutela che nel Mercato Libero 3. Per la luce è previsto un taglio superiore al 30% ma solo per il Mercato Libero

Il calo delle bollette del gas riguarderà sia il Mercato Libero che la Maggior Tutela, permettendo a tutte le famiglie italiane di beneficiare di una significativa riduzione del costo al metro cubo del gas naturale. Naturalmente, bisogna fare delle distinzioni in quanto ogni regime tariffario presenta caratteristiche ben precise e i margini di risparmio potrebbero variare caso per caso. Il trend è comunque positivo per gli utenti.

Per quanto riguarda il Mercato Tutelato, in queste ore sono state pubblicate varie stime in merito al prezzo di gennaio 2023. Tale prezzo, ricordiamo, sarà comunicato da ARERA il prossimo 2 febbraio e sarà valido per tutte le forniture in regime tutelato. Per il mese di dicembre, il costo unitario del gas naturale (CMEMm) è pari a circa 1,24 €/Smc. Si tratta del valore più alto mai registrato dal servizio di Tutela. Secondo le stime, il taglio sarà significativo. Il Ministro dell’Economia, Giorgetti, ad esempio, ha anticipato un possibile taglio “attorno al 40%” che potrebbe portare il costo del gas intorno a 0,75 €/Smc.

Per il Mercato Libero, invece, bisogna andare a considerare il valore dell’indice PSV. Tale indice condiziona anche i prezzi in Tutela che dallo scorso ottobre sono collegati proprio all’andamento di quest’indice che regola il mercato all’ingrosso italiano. I dati provvisori sul PSV di gennaio 2023 anticipano un prezzo di circa 0,73 €/Smc, leggermente al di sotto del valore atteso per la Tutela e decisamente più basso rispetto agli oltre 1,2 €/Smc di dicembre 2022.

Di conseguenza, sia per il Mercato Libero che per la Tutela è lecito attendersi un calo del prezzo del gas e, quindi, una sensibile riduzione delle bollette relative ai consumi registrati nel corso del mese di gennaio 2023. Maggiori dettagli e numeri più precisi in merito all’entità del calo arriveranno nel corso dei primi giorni del mese di febbraio. Per le famiglie, in ogni caso, sono attesi risparmi significativi nelle prossime settimane.

Cosa succede alle bollette della luce: nessun risparmio, per ora, in Tutela mentre cala il Mercato Libero

Da febbraio 2023, invece, non ci saranno novità per il servizio di Maggior Tutela per l’energia elettrica. Il prezzo della luce è già stato fissato da ARERA e sarà valido fino alla fine del mese di marzo. Tale prezzo, per le forniture con tariffazione monoraria, è di circa 0,36 €/kWh. Sarà, quindi, necessario attendere il prossimo mese di aprile per beneficiare del calo dei prezzi all’ingrosso che si sta registrando nel corso di queste settimane.

Situazione completamente diversa, invece, per il Mercato Libero, in particolare per chi sceglie una tariffa a prezzo indicizzato. In questo caso, le offerte collegate al PUN possono beneficiare del calo dell’indice del mercato all’ingrosso che dovrebbe registrare un valore medio inferiore a 0,2 €/kWh per il mese di gennaio garantendo condizioni di fornitura molto più vantaggiose rispetto a quelle che caratterizzano il servizio di Maggior Tutela. Il calo sarà superiore al 30% nel confronto con i dati di dicembre 2022 (circa 0,29 €/kWh).

Come tagliare subito le bollette di luce e gas

Il calo dei prezzi all’ingrosso di luce e gas conferma l’importanza di scegliere le migliori tariffe del Mercato Libero. In questo momento, infatti, le tariffe del Mercato Libero possono garantire un risparmio netto rispetto alla Tutela. La scelta migliore, in particolare, è collegata all’attivazione delle tariffe a prezzo indicizzato che seguono l’andamento del PUN per la luce e del PSV per il gas. Le opzioni di questo tipo sul mercato sono numerose.

Per individuare le tariffe più vantaggiose è, quindi, possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo per scoprire subito le tariffe più vantaggiose da attivare direttamente online, tramite il sito del fornitore. Per accedere alla comparazione è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

