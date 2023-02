Le 5 migliori offerte di telefonia mobile senza costi di attivazione di Febbraio 2023

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Una delle voci di spesa meno considerate dagli utenti nella scelta di una tariffa di telefonia mobile sono i costi di attivazione. Tanti si concentrano sul prezzo mensile ma questo tipo di addebito, che può essere anche vincolato al tempo di permanenza con l’operatore, può incidere anche in modo importante sulla spesa finale. Per evitare sorprese, ecco quindi le migliori offerte mobile senza costi di attivazione che si possono attivare questo mese.

Le 5 migliori offerte mobile senza costi di attivazione di febbraio 2023

Le migliori offerte senza costi di attivazione Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Very 6,99 di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro ho 6,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 5G 9,99 euro TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Una delle offerte migliori senza costi di attivazione è Very 6,99 di Very Mobile. Questa tariffa include minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload. Anche SIM e spedizione sono gratuite. Nei Paesi Ue sono inclusi 6,4 GB per la navigazione in roaming. In più fino al 28 febbraio con la Promo Cashback avete incluso anche un mese di ricarica in omaggio. L’offerta è riservata ai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali come Postemobile, Coop Voce e Fastweb Mobile con portabilità del numero, che Very eseguirà gratuitamente entro 3 giorni lavorativi.

Tutte le offerte dell’operatore sono senza vincoli di durata, costi o penali di disattivazione. Il rinnovo avviene poi sempre lo stesso giorno del mese e se si esaurisce il traffico dati la navigazione viene bloccata per evitare spese impreviste. Cliccando su “Rinnova ora” dall’app Very potete comunque far ripartire un nuovo ciclo mensile in ogni momento allo stesso prezzo. L’operatore permette anche di passare a qualsiasi altra sua offerta senza costi aggiuntivi.

Con il programma Giga Green tutto il traffico dati consumato nel mese si converte in Giga Green che possono essere utilizzati per sostenere progetti di tutela e riqualificazione ambientale del territorio italiano, dalla pulizia delle spiagge e dei fondali alla riforestazione di aree colpite da calamità naturali, o per accedere a sconti, bonus e coupon esclusivi dei partner dell’operatore che rispetto l’ambiente. Le proposte spaziano dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.

Una seconda offerta molto interessante senza attivazione, solo se l’acquisto avviene online, è Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB per navigare anche in 5G. Anche la spedizione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro. Nei Paesi Ue sono inclusi 8 GB per la navigazione in roaming. Nell’offerta sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali da spendere per essere più competitivi sul mercato del lavoro. Anche Fastweb non prevede vincoli di durata e costi nascosti.

Anche ho. Mobile non prevede costi di attivazione per la sua offerta ho. 6,99 con inclusi minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 6,99 euro al mese. Bisogna però aggiungere l’acquisto di una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo della tariffa. Anche la SIM viene fornita e spedita gratuitamente. Nei Paesi Ue sono inclusi 6,4 GB per la navigazione in roaming.

Il vantaggio di scegliere di questo operatore sta nell’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati, che permette recedere gratuitamente dal piano dopo un mese e di ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute. La richiesta avviene online con appena due clic. Anche ho. non pone vincoli alle sue offerte, il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno e i Giga restano bloccati.

Una volta esauriti i Giga inclusi, l’operatore blocca la navigazione. In questo caso però potete attivare il servizio Riparti dall’Area Personale o dall’app ho. e aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta quando volete allo stesso prezzo. L’apposito tasto compare quando i Giga stanno per finire e resta disponibile fino a poche ore prima dell’effettivo rinnovo del piano. Utilizzare Riparti può modificare la scadenza.

Tra le tante offerte senza attivazione tra le più convenienti per rapporto qualità prezzo c’è sicuramente Giga 150 di Iliad. Questa tariffa include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 città a 9,99 euro al mese per sempre. L’operatore infatti non pone vincoli e non prevede costi nascosti. Data l’assenza di rimodulazioni poi il prezzo mensile e la composizione del piano rimangono identiche nel tempo. La SIM costa 9,99 euro mentre la spedizione è gratuita. Nei Paesi Ue sono inclusi 11 GB per la navigazione in roaming.

Anche chi è già cliente di Iliad può passare a questa offerta senza costi aggiuntivi richiedendo il passaggio dall’Area Personale.

Attivare Giga 150 con pagamento automatico su carta di credito o debito con sistema di sicurezza 3D Secure permette poi di ricevere anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. I clienti fisso dell’operatore low cost possono navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON e avere anche inclusi chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo della fibra per i già clienti mobile di Iliad con offerta da 9,99 euro e pagamento automatico è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo dell’installazione è di 39,99 euro.

E’ possibile aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender al prezzo di 1,99 euro al mese ciascuno per ampliare la portata del segnale e la protezione contro malware e altre minacce in rete di McAfee a 2,99 euro al mese.

TIM chiude la classifica delle 5 migliori offerte di telefonia mobile senza costi di attivazione con TIM 5G Power Famiglia. Questa tariffa include minuti, SMS e Giga illimitati per navigare anche in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con l’attivazione di TIM Unica, altrimenti sono inclusi solo 5 GB. Il piano costa 9,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese è gratuito. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa.

Solo i clienti fisso e mobile dell’operatore possono attivare gratuitamente TIM Unica e avere Giga illimitati su mobile ogni mese. La tariffa si mantiene attiva fino a quando non si recede dall’offerta per la connessione di casa e prevede il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. Nella promozione sono anche inclusi 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone selezionati con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con una delle offerte TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e la possibilità di vincere un volo per Las Vegas o Los Angeles con TIM Party.

Per confrontare le varie offerte e trovare quella più adatta alla vostre esigenze al prezzo più basso potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento gratuito è in grado di fornirvi un risultato tarato in base ai vostri consumi.

Altre offerte interessanti senza costi di attivazione sono:

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese più 8 euro di ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. SIM e spedizione sono gratuite. Nei Paesi Ue sono inclusi 7,3 GB per la navigazione in roaming

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps a più 8 euro di ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. SIM e spedizione sono gratuite. Nei Paesi Ue sono inclusi 7,3 GB per la navigazione in roaming TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online e prevede anche primo mese gratuito per i nuovi clienti. Possono attivarla solo i clienti di alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

TIM Wonder Six include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online e prevede anche primo mese gratuito per i nuovi clienti. Possono attivarla solo i clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

Giga 100 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro ma spedizione gratuita. Nei Paesi Ue sono inclusi 8 GB per la navigazione in roaming

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. Anche SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta include anche 100 GB di riserva da utilizzare quando si esauriscono quelli inclusi e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Megabyte non consumati nel mese in Giga aggiuntivi che si possono utilizzare a partire dal mese successivo e non hanno scadenza

