Iliad Internet Casa: offerte e promozioni di Febbraio 2023

A Iliad sono bastati solo pochi mesi per imporsi anche nel settore della rete fissa. L’operatore low cost francese infatti si distingue per una delle offerte per la connessione di casa tra le più economiche sul mercato e con una qualità di navigazione tra e migliori dell’intero panorama italiano. In più Iliad Internet Casa diventa ancora più interessante se siete già clienti dell’operatore low cost per il mobile.

Iliad Internet Casa: l’offerta per il fisso di febbraio 2023

Offerta fisso di Iliad Navigazione Chiamate Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 19,99 euro con offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico

Iliad nel gennaio del 2022 ha lanciato la sua prima offerta fibra ottica chiamata IliadBox. La copertura inizialmente era garantita da Open Fiber, uno dei principali wholesaler di banda larga in Italia, e oggi è stata ulteriormente estesa con l’avvio operativo dell’accordo con FiberCop, società del gruppo TIM. L’obiettivo è superare le attuali 8 milioni e 500 mila unità abitative raggiunte in 350 città fino ad arrivare a 10 milioni di unità abitative. Potete verificare gratis la copertura utilizzando l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Nell’offerta Iliad Internet Casa sono inclusi:

Navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download complessivi (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e 700 Mbps in download su rete FTTH EPON (fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH GPON a Milano, Bologna e Torino)

chiamate illimitate su fisso in Italia e verso 60 destinazioni all’estero

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito con supporto al Wi-Fi 6

Attivazione

segreteria telefonica

IliadBox non prevede vincoli di durata o costi nascosti. E’ possibile recedere dall’offerta quando si vuole senza penali e usufruire di tutti i servizi di base senza alcuna spesa aggiunta. In più il prezzo così come la composizione della tariffa restano fissi per sempre. E’ poi possibile aggiungere:

fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale in fase di registrazione o dall’Area Personale fibra al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo

per ampliare la portata del segnale in fase di registrazione o dall’Area Personale fibra al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo Antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese con protezione completa su 5 dispositivi, blocco dei virus e minacce online, protezione dei dati personali e dalle app a rischio, gestione sicura delle password e supporto tecnico e aggiornamenti

IliadBox costa 24,99 euro al mese per sempre senza vincoli né costi nascosti. Il prezzo per l’installazione è di 39,99 euro una tantum. Un tecnico di Open Fiber vi contatterà per fissare l’appuntamento per la configurazione della linea. All’addetto si potrà eventualmente chiedere anche di effettuare il ribaltamento prese (39 euro) e prolungamento ottico (69 euro). Il pagamento per la registrazione avviene solo con carta di credito. Cliccando su “Sì” in risposta alla domanda “Hai già la linea attiva?” nella procedura di registrazione sul sito potete richiedere la portabilità gratuita del numero fisso.

Per velocizzare il passaggio all’offerta Iliad Internet Casa potete utilizzare il codice di migrazione. Questa sequenza di numeri e lettere tra 15 e 19 caratteri è riportato nell’ultima bolletta, altrimenti potete richiederlo al servizio clienti del vostro attuale operatore. Per verificare che sia corretto, invece, potete farlo gratis con SOStariffe.it.

L’operatore low cost però prevede uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta per la fibra ottica per chi ha già acquistato o attiverà una SIM mobile con piano da almeno 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/prepagata.

La tariffa di telefonia mobile che oggi soddisfa le condizioni per avere IliadBox a 19,99 euro al mese per sempre è Giga 150 con inclusi minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni italiani. Come detto il prezzo mensile è di 9,99 euro. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. L’operatore permette di navigare in roaming in Ue fino a 10 GB. Anche le offerte mobile di Iliad sono senza vincoli né costi nascosti e non prevedono rimodulazioni.

Grazie all’app IliadBox Connect potete gestire la vostra rete con pochi clic e accedere alle seguenti funzioni:

Amministrare i propri dispositivi

Controllare che la rete funzioni correttamente e verificare quali dispositivi utilizzano più banda

Condividere l’accesso Wi-Fi inviando il codice QR di accesso via mail o SMS

Pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi per diversi dispositivi

Creare profili per personalizzati per tutti i membri della famiglia

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle 8 alle 22. Il servizio è gratuito dal proprio numero mobile di Iliad o a pagamento da quello di un altro operatore in base alla tariffa mobile attiva sulla SIM.

