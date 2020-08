Passare da TIM a Vodafone mantenendo lo stesso numero: le offerte di agosto 2020

TIM e Vodafone sono due dei principali operatori di telefonia mobile in Italia. Chi è cliente TIM ha la possibilità di passare a Vodafone per avere la certezza di poter continuare a contare su di una rete mobile di altissimo livello (ad oggi, solo TIM e Vodafone offrono il 5G in Italia). Ecco, quindi, quali sono le offerte di agosto 2020 per passare da TIM a Vodafone mantenendo il proprio numero di cellulare .

Passare a Vodafone da TIM mantenendo il proprio numero è possibile e può portare una lunga serie di vantaggi. Come TIM, anche Vodafone già offre l’accesso alla rete 5G oltre alla possibilità di poter sfruttare una copertura capillare del territorio nazionale per quanto riguarda la rete 4G/4.5G. Le offerte Vodafone, inoltre, mettono a disposizione diversi vantaggi aggiuntivi che possono rendere il passaggio ancora più conveniente.

A differenza di quanto avviene con i principali operatori virtuali, Vodafone permette di acquistare smartphone a rate, abbinandoli alla propria SIM per dilazionare la spesa per l’acquisto di un nuovo terminale (un elemento molto utile quando si punta ad acquistare un costoso top di gamma). Da notare, inoltre, che Vodafone ha in listino anche alcune offerte con Giga illimitati (o illimitati su alcune app) che possono rappresentare la scelta ideale per gli utenti che hanno bisogno di tantissimi GB ogni mese.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte per passare da TIM a Vodafone di agosto 2020:

Family+

Una delle soluzioni più convenienti del listino di offerte Vodafone è Family+. Si tratta di un’offerta davvero molto conveniente che l’operatore riserva ai suoi clienti di rete fissa che scelgono di passare a Vodafone anche con lo smartphone. Family+ include minuti illimitati e 50 GB in 4G al costo di 9,99 Euro al mese. Il costo mensile dell’offerta è incluso nella fattura dell’abbonamento di rete fissa. Da notare, inoltre, che sfruttando la Giga Family, portando una seconda SIM Vodafone in fattura, i Giga inclusi in Family+ saranno ben 100 GB ogni mese, senza alcun costo extra.

Per passare a Vodafone ed attivare Family+ è necessario essere clienti di rete fissa dell’operatore. Chi non ha scelto Vodafone per l’abbonamento di rete fissa ha la possibilità di attivare Internet Unlimited. L’offerta in questione è una delle soluzioni più complete e interessanti tra le tante offerte Internet casa di agosto 2020. Ecco le caratteristiche:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese per navigare in mobilità con la rete Vodafone

Da notare, inoltre, che per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH sono disponibili alcuni bonus extra senza alcun costo aggiuntivo rispetto al solo canone mensile. I bonus in questione sono:

buono spesa da 100 Euro (disponibile solo per nuove attivazioni sino al 16 agosto)

(disponibile solo per nuove attivazioni sino al 16 agosto) 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video; dal settimo mese, l’abbonamento avrà un costo di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

con Prime Video; dal settimo mese, l’abbonamento avrà un costo di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento Vodafone TV inclusa nel canone con Vodafone TV Box in comodato d’uso, 6 mesi di Infinity e 30 film al mese su CHILI

A prescindere dalla tecnologia con cui avviene la connessione, Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e servizio Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Vodafone Ready mette a disposizione dell’utente la Vodafone Station, il modem Wi-Fi necessario per la connessione.

L’abbonamento di rete fissa con Vodafone è attivabile tramite il sito dell’operatore, seguendo la procedura online disponibile cliccando sul link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Dopo aver attivato l’abbonamento di rete fissa, sarà possibile passare a Vodafone anche con la propria SIM per lo smartphone ed attivare Family+ al costo di 9,99 Euro al mese. Complessivamente, a meno di 37 Euro al mese si potrà contare su di un abbonamento “fisso+mobile” completo e davvero molto conveniente.

Offerte Vodafone di agosto 2020

Per passare a Vodafone da TIM, o da un altro operatore, senza puntare su di un’offerta “fisso + mobile” è possibile scegliere tra diverse soluzioni. Il listino di offerte dell’operatore include svariate opzioni che possono andare a soddisfare, in modo completo, le differenti esigenze per gli utenti. Tutte le offerte possono essere attivate direttamente online oppure possono essere sottoscritte recandosi in un negozio Vodafone.

Tra le principali offerte del mese dell’operatore troviamo RED. Questa tariffa include i seguenti vantaggi:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE

40 GB di traffico dati in 4G e 5G con Giga illimitati sulle app di chat, social network, musica e mappe

di traffico dati in 4G e 5G con Giga illimitati sulle app di chat, social network, musica e mappe in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 12 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi nel canone mensile

possibilità di acquistare uno smartphone a rate (anticipo + 30 rate mensili)

RED è disponibile per tutti. La tariffa, infatti, può essere attivata sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile. RED presenta un costo periodico di 18,99 Euro al mese con addebito “Smart Pay”, ovvero con il costo mensile dell’offerta che verrà addebitato su conto corrente o carta di credito.

Per i clienti under 30, inoltre, Vodafone propone una tariffa specifica. Si tratta di Shake it Easy. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati in Italia

60 GB di traffico dati ogni mese (30 GB scegliendo l’addebito su credito residuo) e Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

di traffico dati ogni mese (30 GB scegliendo l’addebito su credito residuo) e Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 10 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 14,99 Euro

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

Shake it Easy, riservata ai clienti under 30, presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese. L’offerta è attivabile sia con addebito Smart Pay su conto corrente o carta di credito o con addebito su credito residuo. In questo secondo caso, i Giga inclusi ogni mese sono soltanto 30 GB e non 60 GB come avviene per chi attiva l’offerta “Smart Pay”.

Per i giovanissimi, ovvero per i clienti under 25, c’è la possibilità di attivare Shake it Fun. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

40 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G con Giga illimitati su app chat, social e musica

di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G con Giga illimitati su app chat, social e musica opzione Vodafone Power Gaming per giocare e utilizzare Twitch senza consumare Giga

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

Shake it Fun presenta un costo periodico di 9,99 Euro al mese con addebito diretto su conto corrente o carta di credito.

A completare la gamma di offerte Vodafone di agosto 2020 troviamo le tariffe Infinito. Queste tariffe presentano minuti, SMS e Giga illimitati e sono pensate per i clienti che vogliono sfruttare al massimo il proprio smartphone. A disposizione di chi passa a Vodafone ci sono tre diverse opzioni Infinito. Ecco i dettagli:

Infinito: minuti, SMS e Giga illimitati (ma con velocità massima di 2 Mbps), minuti illimitati dall’Italia ai Paesi UE, 1000 minuti al mese dall’Italia verso i Paesi extra UE, 1 GB e 200 minuti al mese in roaming extra UE; in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati e 18 GB al mese senza costi aggiuntivi; il costo periodico dell’offerta è di 24,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente

minuti, SMS e Giga illimitati (ma con velocità massima di 2 Mbps), minuti illimitati dall’Italia ai Paesi UE, 1000 minuti al mese dall’Italia verso i Paesi extra UE, 1 GB e 200 minuti al mese in roaming extra UE; in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati e 18 GB al mese senza costi aggiuntivi; il costo periodico dell’offerta è di con addebito su carta di credito o conto corrente Infinito Gold Edition : minuti, SMS e Giga illimitati (ma con velocità massima di 10 Mbps), minuti illimitati dall’Italia ai Paesi UE, 1000 minuti al mese dall’Italia verso i Paesi extra UE, 2 GB e 300 minuti al mese in roaming extra UE; in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati e 20 GB al mese senza costi aggiuntivi; il costo periodico dell’offerta è di 29,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente

: minuti, SMS e Giga illimitati (ma con velocità massima di 10 Mbps), minuti illimitati dall’Italia ai Paesi UE, 1000 minuti al mese dall’Italia verso i Paesi extra UE, 2 GB e 300 minuti al mese in roaming extra UE; in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati e 20 GB al mese senza costi aggiuntivi; il costo periodico dell’offerta è di con addebito su carta di credito o conto corrente Infinito Black Edition: minuti, SMS e Giga illimitati (non ci sono limiti di velocità ed è possibile sfruttare al massimo la rete 5G), minuti illimitati dall’Italia ai Paesi UE, 1000 minuti al mese dall’Italia verso i Paesi extra UE, 5 GB e 500 minuti al mese in roaming extra UE; in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati e 28 GB al mese senza costi aggiuntivi; il costo periodico dell’offerta è di 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente

Scegliendo una delle offerte Infinito di Vodafone sarà possibile acquistare uno smartphone a rate con condizioni agevolate rispetto alle altre tariffe presenti nel listino dell’operatore.

Offerte Vodafone per clienti con Partita IVA

Vodafone, in qualità di operatore di riferimento del mercato di telefonia mobile in Italia, è la soluzione ideale anche per i clienti con Partita IVA. In questo caso, le offerte a disposizione sono svariate e si dividono in due “macro categorie”. Da una parte abbiamo le offerte Infinito con Giga illimitati che, a partire da 25 Euro al mese, permettono di utilizzare lo smartphone senza limiti su rete Vodafone. In alternativa, c’è Vodafone RED per clienti business che offre una lunga serie di vantaggi alla clientela.

Per attivare online delle offerte Vodafone per clienti con Partita IVA è possibile accedere alla sezione dedicata del sito dell’operatore:

Scopri le offerte Vodafone per Partita IVA

