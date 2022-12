Passa da Iliad a TIM, Vodafone, WindTre e altri operatori a dicembre per avere minuti illimitati e anche fino a 230 GB in 4G a meno di 10 euro al mese

Iliad afferma di essere tra gli operatori di telefonia mobile con il più alto tasso di soddisfazione tra i propri clienti ma non tutti devono necessariamente accontentarsi di ciò che offre il marchio francese, anche in considerazione che gli altri gestori si sono impegnati per proporre tariffe specifiche per gli utenti di Iliad ma con un miglior rapporto qualità prezzo. Chi passa da Iliad ad altri operatori, soprattutto virtuali, può avere anche minuti illimitati e 230 GB in 4G, che possono diventare anche di più in particolari condizioni, a meno di 10 euro al mese.

Passa da Iliad a TIM, Vodafone, WindTre e altri operatori: le offerte di dicembre 2022

Le migliori offerte per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu

2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 3 ho. 6,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 Kena 6,99 130GB di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB per un mese + 50 GB con Autoricarica 6,99 euro 5 Very 6,99 X Mas di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB per un mese 6,99 euro 6 Fastweb Mobile Christmas Promo minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 7 Kena 7,99 150GB di Kena Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB per un mese + 50 GB con Autoricarica 7,99 euro 8 ho. 7,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro 9 Kena 9,99 230GB di Kena Mobile illimitati 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB per un mese + 50 GB con Autoricarica 9,99 euro 10 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 11 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 12 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Chi passa da Iliad a un altro operatore può scegliere sostanzialmente due strade. Affidarsi ai grandi marchi come TIM, Vodafone o WindTre significa poter navigare su reti di ultima generazione e godere di tutti i servizi aggiuntivi che caratterizzano queste aziende. Scegliere invece un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) porta grandi vantaggi in termini di Gigabyte inclusi a parità prezzo, anche se significa dover rinunciare a qualcosa per quant riguarda la velocità di navigazione. La maggior parte degli operatori poi richiede la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente da tutti entro 3 giorni lavorativi. Le migliori offerte del mese per chi passa da Iliad sono:

TIM Wonder Six di TIM con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online con portabilità ma primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi è già cliente fisso dell’operatore con la promozione gratuita TIM Unica ha Giga illimitati. In questo caso il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Attiva TIM Wonder Six »

Vodafone Silver di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo online e per chi arriva da Iliad è richiesta la portabilità. Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e si ottengono altri vantaggi come il 5G Priority Pass per l’accesso prioritario alla rete quando il segnale risulta disturbato e Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi su YOOX, Booking.com, Amazon.it e altri.

Go 150 Flash+ Digital Easy Pay di WindTre con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese. Con Easy Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e si ottengono anche il doppio dei Giga rispetto al pagamento su credito residuo. L’offerta è disponibile solo online e l’attivazione da 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM è gratuita.

Confronta le offerte di WindTre »

Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con SIM e spedizione gratuite. L’offerta include anche una prima ricarica in regalo, 50 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo del piano), visione gratuita di tutti i corsi online sull’app Elisium fino al 9/1/23 e con la Promo Natale anche di una selezione di film fino al 10/1/23. Gli elicoin possono essere spesi per contenuti a pagamento sull’app Elisium e con Run with Me si possono ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso. In Unione Europea sono disponibili 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming. Con Elimobile potete cambiare tariffa in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Attiva Entry di Elimobile »

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta include anche 100 GB di riserva che si possono utilizzare quando si finisce il traffico dati incluso e con il servizio Riserva Dati si possono convertire i minuti, SMS e Giga non utilizzati nel mese in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo. In Unione Europea si hanno disponibili 4,9 GB per navigare in roaming. Con Spusu potete cambiare tariffa in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Confronta le offerte di Spusu »

Per chi passa da Iliad a Kena Mobile sono disponibili tre tariffe, che richiedono tutte la portabilità del numero:

Kena 6,99 130GB con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 + 50 GB con Autoricarica a partire dal successivo rinnovo a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In Unione Europea si hanno disponibili 6 GB per navigare in roaming.

Attiva Kena 6,99 130GB »

Kena 7,99 150GB con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 + 50 GB con Autoricarica a partire dal successivo rinnovo a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 1,99 euro con SIM e consegna sono gratuite. In Unione Europea si hanno disponibili 7 GB per navigare in roaming.

Attiva Kena 7,99 150GB »

Kena 9,99 230GB con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 + 50 GB con Autoricarica a partire dal successivo rinnovo a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 1,99 euro con SIM e consegna sono gratuite. In Unione Europea si hanno disponibili 9,5 GB per navigare in roaming.

Attiva Kena 9,99 230GB »

Con Kena Mobile potete cambiare tariffa in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Very 6,99 di Very Mobile include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download + 100 GB per un mese acquistandola entro il 9/1/23 a 6,99 euro al mese. SIM, attivazione e spedizione sono gratuite. A chi arriva da Iliad è richiesta la portabilità. In Unione Europea si hanno disponibili 6,9 GB per navigare in roaming. Con Very Mobile si può cambiare tariffa in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Attiva Very 6,99

Chi passa da Iliad a ho. Mobile può invece scegliere tra due offerte e grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati può provarle gratis per un mese ed eventualmente chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic se non intendono continuare con l’operatore. Anche ho. a chi arriva da Iliad richiede la portabilità:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5,99 euro al mese . E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione e SIM sono gratuite. In Unione Europea si hanno disponibili 5,8 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e a . E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione e SIM sono gratuite. In Unione Europea si hanno disponibili 5,8 GB per navigare in roaming ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione e SIM sono gratuite. In Unione Europea si hanno disponibili 6,6 GB per navigare in roaming.

Attiva una delle offerte ho. Mobile per clienti Iliad»

Fastweb Mobile Christmas Edition con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G acquistandola entro il 31/1/23 a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e consegna gratuita. L’operatore include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. In Unione Europea si hanno disponibili 8 GB per navigare in roaming.

Attiva Fastweb Mobile »

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. SIM a 20 euro con 20 euro di traffico incluso con attivazione e consegna gratuita. In Unione Europea si hanno disponibili 8,19 GB per navigare in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 di Postemobile »