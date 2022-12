Scopri le offerte Vodafone smartphone incluso per acquistare a rate i migliori telefoni con consegna gratuita. A Natale, Giga illimitati in 5G per un anno

Vodafone come altri operatori sceglie sempre il periodo delle festività natalizie per proporre offerte smartphone incluso ancora più convenienti e mettere sotto l’albero un nuovo telefono a un prezzo ridotto. Con le promozioni Vodafone smartphone incluso potete acquistare in comode rate i migliori cellulari dei grandi marchi, anche abilitati alla navigazione in 5G. Tra i tanti produttori abbiamo Apple con il suo iPhone 14 e i dispositivi Android più ambiti come Samsung Galaxy Z Flip 4, Xiaomi 12T e molti altri ancora.

Vodafone smartphone incluso: le offerte di dicembre 2022

Offerte Vodafone a cui abbinare un telefono Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 5 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Le offerte Vodafone smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e il pagamento di un acconto. L’entità dell’anticipo dipende dal modello e dal taglio di memoria che si desidera acquistare. Le rate del telefono si possono abbinare a tutte le offerte di telefonia mobile dell’operatore. In più durante le feste Vodafone a tutti coloro che acquistano un cellulare regala un anno di Giga illimitati in 5G. Potete confrontare le tariffe del gestore in rosso con il comparatore di SOStariffe.it, che vi presenterà in pochi secondi la migliore proposta in base ai vostri consumi:

1. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro. L’offerta è disponibile solo online per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero

2. Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro. L’offerta è disponibile solo online per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero

3. Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata a a chi ha già la linea fissa con Vodafone e include un mese di Rete Sicura e 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment

4. RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi ha la linea fissa con Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese. Incluso un mese di Rete Sicura. L’offerta è disponibile solo in negozio

5. RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura

6. RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura

7. RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura

8. Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura

9. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Incluso un mese di Rete Sicura

Per tutte le tariffe il costo di attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro ad eccezione delle tariffe Silver che prevedono attivazione gratuita. Rete Sicura si disattiva in automatico allo scadere del mese. Con Smart Pay si sceglie l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito per evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale. In più si hanno altri servizi come il 5G Priority Pass, per accedere tramite un canale privilegiato alla Giga Network 5G quando il traffico mobile risulta congestionato, e Vodafone Club. Il programma fedeltà include 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti per i propri acquisti su varie piattaforme (YOOX, Pulsee, Booking.com, Amazon.it e altre) oltre a una gift card da 5 euro. Con il Vodafone Club+ avete anche 6 mesi di Infinity+ e prezzi agevolati nei Vodafone Store per comprare dispositivi digitali. Il servizio è incluso nelle offerte Infinito.

Con le offerte Vodafone smartphone incluso potete acquistare a rate i seguenti modelli:

Apple

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB – a partire da 40,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 512 GB – a partire da 55,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 64 GB – a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 256 GB – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 35,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip4 – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold4 – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A23 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A53 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor x7 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor 70 – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor X8 5G – a partire da 5,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 10 2022 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 12T – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 12T Pro – a partire da 15,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO A77 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Pro 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Con le offerte Vodafone smartphone incluso la spedizione è gratuita e la consegna avverrà entro pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Per seguirla in tempo reale potete inserire il numero d’ordine comunicato via email o SMS nell’apposito servizio di tracking. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro gestore prima dei 24 mesi si dovranno corrispondere le rate residue e quella finale. Entro 14 giorni dalla consegna, invece, potete esercitare il diritto di ripensamento riconsegnare il dispositivo a Vodafone gratuitamente insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione, il cui codice IMEI dovrà corrispondere a quello presente sul telefono.