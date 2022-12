Fibra casa: le migliori offerte Internet casa veloce di Dicembre 2022

Con il boom dei dispositivi connessi in casa, i consumatori cercano soluzioni Internet fibra veloci e affidabili per guardare contenuti su più schermi in contemporanea. Ecco le offerte Internet casa con il miglior rapporto qualità-prezzo a Dicembre 2022 .

Con un +92% in quattro anni di dispositivi connessi alla Rete nelle case italiane (secondo il rapporto 2022 Auditel-Censis), dotarsi di una soluzione Internet fibra con top performance di navigazione e alti livelli di stabilità è sempre più cruciale. A maggior ragione se si considera che, in media, ci sono 5 device per famiglia, tra smartphone, smart tv, tablet e computer. Ma come guardare contenuti in contemporanea su tutti questi dispositivi senza che la visione in alta definizione ne sia compromessa e, soprattutto, tenendo d’occhio il canone mensile?

Basta individuare le migliori offerte Internet fibra oggi disponibili sul mercato. Per trovarle, c’è il comparatore di SOStariffe.it, una vera e propria bussola dei prezzi che orienta le scelte dei consumatori verso i punti cardinali del risparmio. Grazie a questo tool gratuito, è possibile confrontare le soluzioni Internet fibra di dicembre 2022 e scegliere quella più in linea con le proprie esigenze di spesa, abitudini di navigazione e copertura di Rete nella propria area di residenza.

Le offerte Internet fibra casa più vantaggiose di Dicembre 2022

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 FiberEvolution Full di beactive fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 16 euro per 12 mesi, poi 23,50 euro (esclusiva SOStariffe.it) 2 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 euro per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese 3 TIM Wifi Special Young fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 21,90 euro al mese solo per giovani tra i 18 e i 30 anni 4 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download

chiamate non incluse per il pacchetto da 22,90 euro. Illimitate per quello da 27,90 euro 22,90 euro per chi ha già una SIM Mobile Vodafone

Altrimenti 27,90 euro 5 Super Fibra di WindTre navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate con scatto alla risposta (23/cent) nel piano da 22,99 euro; illimitate in quello da 26,99 euro 22,99 euro al mese per già clienti WindTre Mobile

26,99 euro per i nuovi clienti

La tabella offre una carrellata di offerte Internet casa fibra che il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato come le più performanti in termini di velocità di navigazione e più vantaggiose in fatto di prezzo.

Prima di procedere all’analisi di ciascuna offerta, però, è bene ricordare il consiglio degli esperti di SOStariffe.it. Questi ultimi raccomandano, prima di attivare una soluzione Internet, di verificare sempre la copertura di Rete al proprio indirizzo di residenza, così da avere un quadro preciso (e in anticipo) delle velocità di navigazione che potranno essere raggiunte. È inoltre possibile effettuare, sempre gratuitamente, un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

FiberEvolution Full di beactive

Questa promozione di beactive, il marchio commerciale di Active Network per la fornitura di servizi e prodotti per il mercato VoIP, premia i lettori di SOStariffe.it. Per loro la fibra è (in esclusiva) a un prezzo molto competitivo: 16 euro al mese per il primo anno. Dal 13esimo mese in poi, la rata sale a 23,50 euro ogni 30 giorni.

Ecco il quadro completo dell’offerta, che però non include il servizio Voce:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem Fritz!Box 7530 AX con Wi-fi 6 integrato incluso nell’offerta;

con Wi-fi 6 integrato incluso nell’offerta; costo di attivazione: 27,50 euro una tantum.

Illumia Wifi

Con un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 26,99 euro al mese), anche la fibra veloce di Illumia è da podio. Ecco i punti di forza che la rendono così appetibile agli occhi dei consumatori:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratis per il primo anno, poi si sale a 2,99 euro al mese;

contributo di attivazione: 39,90 euro una tantum (anziché 69,90). Per i già clienti Illumia per luce e/o gas, l’attivazione è gratis.

TIM WiFi Special Young

Per chi è under 30, la fibra ultraveloce di TIM è a prezzi agevolati: il canone mensile ammonta a 21,90 euro. In più, per una generazione che ama essere sempre connessa (il target è quello dei 18-30 anni), c’è un vantaggio ulteriore: con 6 euro aggiuntivi per 30 mesi è possibile avere un tablet Samsung Galaxy Tab A8.

Di seguito la promozione “in pillole”:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi) e 1 Gbps in upload;

(suddivisi tra porte Ethernet e WiFi) e 1 Gbps in upload; 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM solo per i nuovi clienti;

offerti da TIM solo per i nuovi clienti; chiamate a consumo: 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

possibilità di arricchire l’offerta con il modem TIM HUB+ con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh a 5 euro al mese per 48 mesi;

costo di attivazione: 19,90 euro una tantum.

Coloro che hanno più di 30 anni non devono rinunciare alle top prestazioni della fibra super veloce di TIM. Il colosso italiano della telefonia, infatti, mette a disposizione per questa categoria di clienti l’offerta TIM Wifi Power Smart, a un costo di 29,90 euro al mese. Cosa prevede? Vediamolo qui di seguito:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali ( con attivazione online della promozione, altrimenti chiamate a consumo);

verso tutti i fissi e mobili nazionali ( della promozione, altrimenti chiamate a consumo); TIM navigazione sicura per accedere alla Rete protetto dalle principali minacce del web;

un anno di Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo;

in regalo; modem TIM HUB+ con WiFi 6 già incluso nell’offerta;

contributo di attivazione: 19,90 euro una tantum.

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le offerte Internet casa fibra selezionate dal comparatore di SOStariffe.it c’è anche Internet Unlimited di Vodafone, che connette le case degli italiani con una doppia formula. La prima, pensata per chi ha già una SIM Mobile Vodafone attiva, ha un costo di 22,90 euro al mese. La seconda, invece, rivolta ai nuovi clienti, assicura l’accesso veloce alla Rete al costo di 27,90 euro al mese (in promozione online).

Di seguito le caratteristiche di Internet Unlimited:

navigazione fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH;

su rete FTTH; Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer incluso per massime prestazioni di connessione;

costo di attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) già incluso nell’offerta;

(5 euro al mese per 24 mesi) già incluso nell’offerta; piano Voce non incluso nell’offerta da 22,90 euro al mese. Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse nel piano da 27,90 euro al mese.

Super Fibra di WindTre

Anche la promozione messa a punto da WindTre viaggia su due binari paralleli: quella per i già clienti Mobile WindTre (che potranno avere la super fibra a 22,99 euro al mese) e quella per tutti gli altri clienti (al costo di 26,99 euro al mese con attivazione online).

Passiamo ora ai raggi X i tratti comuni dell’offerta Super Fibra Unlimited:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

ogni mese per compatibili con Super Fibra; Amazon Prime gratis per un anno;

per un anno; costo di attivazione una tantum pari a 19,99 euro.

A differenziare i due pacchetti è l’opzione Voce: nel piano da 22,99 euro al mese le chiamate prevedono 23 centesimi di addebito alla risposta. Nel piano da 26,99 euro al mese, invece, le chiamate sono illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

