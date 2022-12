Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di Dicembre 2022

Sempre più banche offrono carte di credito con esito immediato . Grazie alla tecnologia digitale e ai minori requisiti richiesti dagli istituti di credito, i tempi d'attesa per il rilascio di una carta si sono di fatto azzerati. Risultato? C'è meno uso del contante e molto più utilizzo del " denaro elettronico " per i pagamenti online o in negozi e per le spese di viaggio. Su SOStariffe.it , le migliori offerte di dicembre 2022.

Per tutto il 2022 è continuamente cresciuta la domanda di carte di credito con esito immediato. Secondo l’impressione delle banche, questo aumento delle richieste è trainato sia dall’incremento degli acquisti online sia dai minori requisiti di reddito necessari per ottenerne una, soprattutto quando si è titolari di un conto corrente online poiché non è più necessario andare allo sportello per la pratica e l’operazione è completamente digitale e senza burocrazia.

Ma quali sono le migliori offerte di dicembre 2022? Il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it ha selezionato gratuitamente le proposte più vantaggiose oggi sul mercato.

Carte di credito con esito immediato: le offerte di Dicembre 2022

CARTA DI CREDITO E BANCA CANONE ANNUO LIMITE MASSIMO DI SPESA MENSILE 1 Banca Mediolanum – Mediolanum Credit Card 12 euro fido fino a 1500 euro 2 Fineco Card Credit Multifunzione di FinecoBank 19.95 euro plafond fino a 1.600 euro 3 Carta Classic di Banca Widiba 20 euro fido fino a 1.500 euro

Ecco quali sono le tre carte di credito con esito immediato della richiesta e con il vantaggio di essere convenienti per il fatto di avere un canone annuo molto basso.

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Mediolanum Credit Card è vantaggiosa perché il canone annuo è di 12 euro. Disponibile in versione fisica e virtuale, questa carta di credito con esito immediato ha un fido mensile fino a 1.500 euro e appartiene ai circuiti Visa o MasterCard. Banca Mediolanum permette di scegliere il colore preferito di questa carta di credito e di inserirvi una propria fotografia. Altre caratteristiche sono:

collegamenti ad Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay e Samsung Pay;

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

possibilità di impostare un limite di acquisto;

possibilità di attivare del servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese;

per tenere sotto controllo le proprie spese; servizio tramite App di blocco temporaneo di 48 ore nel caso di smarrimento della carta.

Per avere questa carta occorre essere titolari del conto corrente online SelfyConto. Questo conto è sempre gratuito per gli under 30. Per coloro che hanno più di 30 anni, invece, è a canone zero per i primi 12 mesi, poi dal secondo anno si pagano 3,75 euro al mese. Fino al 31 dicembre 2023 c’è la possibilità di azzerare il costo del canone con l’attivazione di un prestito, o un mutuo, oppure una polizza assicurativa, o con un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Per i nuovi clienti di SelfyConto, c’è anche una promozione che scade il 31 dicembre 2022 e permette di avere un Buono Regalo Amazon.it da 200 euro, completando l’apertura del conto ed effettuando l’accredito dello stipendio o della pensione. Inoltre, portando fino a 5 amici in Banca Mediolanum, per ogni amico che apra SelfyConto, fino al 31 dicembre è possibile ottenere 40 euro in buoni regalo Amazon.it. E per loro, un voucher digitale di 10 euro.

Questo conto di banca Mediolanum include anche una carta di debito gratuita, i bonifici online in area SEPA senza commissioni, i prelievi gratis da sportello ATM in area Euro, la domiciliazione delle bollette e il trading online in 24 mercati nel mondo.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Mediolanum, segui il link:

Conto Fineco di FinecoBank

Il canone annuale è di 19,95 euro. Questa carta di credito è sia virtuale che fisica e ha un fido mensile fino a 1.600 euro. E ancora: un prelievo di contante di massimo 500 euro al giorno e di 1.500 euro al mese su circuito Bancomat. Fineco Card Credit Multifunzione di FinecoBank è vantaggiosa. È una carta con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay. La modalità di rimborso è flessibile: saldo, revolving (a rate) oppure con l’opzione PagoFacile.

Fineco Card Credit Multifunzione è disponibile per i titolari del conto corrente online di FinecoBank. Si tratta di un conto che, se lo si apre entro il 31 dicembre 2022, è a canone zero per 12 mesi (poi 6,95 euro al mese, ma con la possibilità di optare per una serie di sconti per azzerarlo). Per chi ha meno di 30 anni, invece il canone è gratuito sempre.

Tra le promozioni che FinecoBank riserva ai nuovi clienti ci sono anche 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani e su azioni trattate sui mercati azionari americani e tedeschi.

Altre caratteristiche di questo conto sono:

carta di debito a canone gratuito (spedizione a casa 2,25 euro);

a canone gratuito (spedizione a casa 2,25 euro); prelievi di contante gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app;

per pagamenti in pochi secondi, anche da app; prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

ricariche telefoniche gratuite.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di FinecoBank, clicca il link qui sotto:

Carta Classic Widiba di Banca Widiba

Una carta di credito conveniente è anche Carta Classic Widiba di Banca Widiba, con fido fino a 1.500 euro al mese e con canone annuo di 20 euro. Dotata di tecnologia contactless e appartenente al circuito Mastercard/Visa, è disponibile sia in versione fisica che digitale con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Per i clienti che invece avessero bisogno di un plafond mensile più elevato c’è Carta Gold Widiba, con limite di spesa fino a 3.000 euro al mese, ma con un canone annuale di 50 euro.

Entrambe le carte di credito sono abbinate a Widiba Start: il conto corrente online di Banca Widiba è a canone gratuito i primi 12 mesi, mentre dal secondo anno si pagheranno 3 euro al mese, se lo si apre entro l’11 gennaio 2023. L’operazione è facile e veloce grazie al riconoscimento tramite SPID o webcam.

La banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi permette di azzerare i costi del canone a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni, mentre va ricordato che per i clienti under 30 il canone annuale è gratuito sempre.

Inoltre, per i nuovi clienti c’è in regalo anche buono Amazon.it da 50 euro che è possibile ottenere trasferendo stipendio o pensione sul conto Widiba Start entro la scadenza del 5 marzo 2023. Invece un secondo buono Amazon.it, sempre del valore di 50 euro, è possibile ottenerlo chiudendo il vecchio conto e trasferendo (gratuitamente e compilando un modulo online entro il 4 febbraio 2023) tutte le operazioni a esso collegate (per esempio: stipendio, utenze, bonifici) con il servizio online gratuito WidiExpress.

Con il conto Widiba Start si beneficia gratuitamente anche:

di una carta debito fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay;

fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay; del prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

della piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

del prelievo massimo fino a 1.550 euro al giorno agli sportelli ATM del Gruppo Montepaschi;

del bonifico ordinario online in 36 Paesi dell’area SEPA;

di una casella PEC da 1 Giga e della firma digitale fino a quando si è cliente della banca.

Per avere più informazioni sull’offerta di Banca Widiba, clicca il link qui sotto:

