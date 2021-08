Quali sono le migliori piattaforme con le quali è possibile guardare tutte le partite del campionato di Serie A 2021/22? Ecco un’analisi comparativa tra le offerte proposte da DAZN, TIM e Sky , che mette in evidenza tutti i costi e i vantaggi che si potranno avere.

Partite e campionato Serie A 2021/22: dove e come vederle con DAZN, TIM e Sky

La prima giornata della Serie A 2021/22 si è appena conclusa, con le partite disputate il 21 e il 22 agosto. Chi aveva già all’attivo un servizio come DAZN o Sky ha potuto vedere la partita della propria squadra del cuore.

Per chi, invece, non avesse ancora sottoscritto un abbonamento a un servizio in streaming o di Pay TV con il quale poter vedere le partite della serie A, ecco quali sono e come funzionano le offerte proposte da DAZN, TIM e Sky.

Tutto lo sport di DAZN

DAZN è una piattaforma sulla quale sarà possibile vedere tutta la stagione della Serie A 2021/22 in streaming in quanto si è aggiudicata in esclusiva le 10 partite settimanali della serie A. L’abbonamento mensile ha un costo di 29,90 euro al mese e può essere sottoscritto direttamente online.

Attivare DAZN è davvero molto semplice: sarà infatti sufficiente effettuare l’iscrizione alla piattaforma, inserendo i propri dati e un metodo di pagamento, tra i tanti resi disponibili per sottoscrivere il servizio. Tra i vantaggi di DAZN troviamo anche il fatto che oltre al calcio italiano sarà disponibile anche il grande calcio internazionale e tanti altri sport in esclusiva.

L’offerta Internet casa TIM + DAZN

Chi avesse intenzione di sottoscrivere l’abbonamento a DAZN, ma fosse al contempo alla ricerca di una nuova offerta Internet casa, farebbe bene ad approfittare di tutti i benefici che si possono ottenere con la Super Fibra di TIM.

Tra i diversi pacchetti disponibili ci sono per esempio la Super Fibra con TIMVISION Calcio e Sport, cha ha un costo di 54,89 euro al mese in offerta per 1 anno e comprende la connessione a Internet illimitata, le chiamate senza limiti, DAZN, Infinity+ e tutta la programmazione di TIMVISION.

Al costo di 59,80 euro al mese per 1 anno si potrà invece sottoscrivere l’offerta TIM Super Fibra con TIMVISION e Disney+, mentre al costo di 64,89 euro al mese per 1 anno si potrà scegliere la promozione TIMVISION + Netflix. In entrambi i pacchetti sarebbero inclusi tutti i contenuti di DAZN.

Infine, un’altra promozione è quella che prende il nome di TIMVISION Gold, che ha un costo di 69,80 euro al mese per 1 anno e comprende gli abbonamenti a:

DAZN;

Netflix;

Disney+;

TIMVISION.

A conti fatti, per chi fosse interessato a poter vedere i contenuti di tutte le piattaforme e stesse cercando qualcosa che sia perfetto per tutta la famiglia, si tratterebbe della migliore offerta in assoluto.

La proposta sportiva di Sky

Mentre lo scorso anno Sky poteva vantare 7 partite su 10 in esclusiva della serie A, questa ne ha soltanto 3, in co-esclusiva con DAZN. Nonostante ciò:

i clienti Sky avranno comunque la possibilità di attivare un abbonamento a DAZN per vedere anche le altre partite;

chi sceglie di restare in Sky potrà comunque approfittare di una serie di offerte disponibili a prezzi molto competitivi e grazie alle quali poter guardare anche altri sport.

Per esempio, al momento è disponibile al costo di 9 euro per 30 giorni una promozione che permette di provare Sky Q e nella quale sono inclusi:

Sky TV;

Sky Famiglia;

Sky Cinema;

Sky Sport ;

Netflix;

Sky HD.

Alla fine della prova si potrà scegliere se attivare l’offerta o se restituire Sky Q. Si tratta di una promozione che non prevede costi di attivazione e che funziona senza installazione, quindi non serve la parabola.

In alternativa, è disponibile Sky Calcio, che ha un costo in offerta di 19,90 euro al mese per 18 mesi e che permetterà di vedere:

le Super Leagues di Sky;

più di 800 partite dei campionati italiani ed europei.

Fino al 30 settembre 2021 la promozione avrà un costo di 14,90 euro al mese: clicca sul link in basso per saperne di più. Si ricorda che questa offerta può essere attivata sia via Internet sia via satellite.

Il calendario delle partite della Serie A per il 2021

Di seguito sono state elencate le partite della Serie A che si disputeranno nel 2021.

Seconda giornata

Nella seconda giornata, il 27 agosto ci saranno:

Udinese – Venezia;

Verona – Inter.

Il 28 agosto ci saranno:

Lazio – Spezia;

Atalanta – Bologna;

Juventus – Empoli;

Fiorentina – Torino.

Il 29 agosto sarà il turno di:

Genoa – Napoli;

Sassuolo – Sampdoria;

Milan – Cagliari;

Salernitana – Roma.

Terza giornata

La terza giornata le partite saranno concentrate il 12 settembre e saranno:

Roma – Sassuolo;

Sampdoria – Inter;

Spezia – Udinese;

Torino – Salernitana;

Napoli – Juventus;

Milan – Lazio;

Bologna – Verona;

Cagliari – Genoa;

Empoli – Venezia;

Atalanta – Fiorentina.

Quarta giornata

Le partite della quarta giornata di Serie A si svolgeranno il 19 settembre e saranno le seguenti:

Sassuolo – Torino;

Udinese – Napoli;

Venezia – Spezia;

Verona – Roma;

Salernitana – Atalanta;

Lazio – Cagliari;

Genoa – Fiorentina;

Inter – Bologna;

Juventus – Milan;

Empoli – Sampdoria.

Quinta giornata

Il 22 settembre ci saranno:

Salernitana – Verona;

Sampdoria – Napoli;

Spezia – Juventus;

Torino – Lazio;

Roma – Udinese;

Milan – Venezia;

Bologna – Genoa;

Cagliari – Empoli;

Fiorentina – Inter;

Atalanta – Sassuolo.

Sesta giornata

Le partite della sesta giornata si svolgeranno il 26 settembre e saranno quelle tra:

Sassuolo – Salernitana;

Spezia – Milan;

Udinese – Fiorentina;

Venezia – Torino;

Napoli – Cagliari;

Lazio – Roma;

Genoa – Verona;

Inter – Atalanta;

Juventus – Sampdoria;

Empoli – Bologna.

Settima giornata

Domenica 3 ottobre ci saranno le seguenti partite:

Sampdoria – Udinese;

Sassuolo – Inter;

Torino – Juventus;

Verona – Spezia;

Salernitana – Genoa;

Roma – Empoli;

Bologna – Lazio;

Cagliari – Venezia;

Fiorentina – Napoli;

Atalanta – Milan.

Ottava giornata

Domenica 17 ottobre, ci saranno le seguenti partite:

Napoli – Torino;

Spezia – Salernitana;

Udinese – Bologna;

Venezia – Fiorentina;

Milan – Verona;

Lazio – Inter;

Empoli – Atalanta;

Genoa – Sassuolo;

Juventus – Roma;

Cagliari – Sampdoria.

Nona giornata

Domenica 24 ottobre, ci saranno le seguenti partite:

Sampdoria – Spezia;

Sassuolo – Venezia;

Torino – Genoa;

Verona – Lazio;

Salernitana – Empoli;

Roma – Napoli;

Bologna – Milan;

Fiorentina – Cagliari;

Inter – Juventus;

Atalanta – Udinese.

Decima giornata

Mercoledì 27 ottobre, ci saranno le seguenti partite:

Sampdoria – Atalanta;

Spezia – Genoa;

Udinese – Verona;

Venezia – Salernitana;

Napoli – Bologna;

Milan – Torino;

Empoli – Inter;

Juventus – Sassuolo;

Lazio – Fiorentina;

Cagliari – Roma.

Undicesima giornata

Domenica 31 ottobre, ci saranno le seguenti partite:

Salernitana – Napoli;

Sassuolo – Empoli;

Torino – Sampdoria;

Verona – Juventus;

Roma – Milan;

Inter – Udinese;

Bologna – Cagliari;

Fiorentina – Spezia;

Genoa – Venezia;

Atalanta – Lazio.

Dodicesima giornata

Domenica 7 novembre, ci saranno le seguenti partite:

Sampdoria – Bologna;

Spezia – Torino;

Udinese – Sassuolo;

Venezia – Roma;

Napoli – Verona;

Milan – Inter;

Empoli – Genoa;

Juventus – Fiorentina;

Lazio – Salernitana;

Cagliari – Atalanta.

Tredicesima giornata

Domenica 21 novembre, ci saranno le seguenti partite:

Salernitana – Sampdoria;

Sassuolo – Cagliari;

Torino – Udinese;

Verona – Empoli;

Lazio – Juventus;

Inter – Napoli;

Bologna – Venezia;

Fiorentina – Milan;

Genoa – Roma;

Atalanta – Spezia.

Quattordicesima giornata

Domenica 28 novembre, ci saranno le seguenti partite:

Sampdoria – Verona;

Spezia – Bologna;

Udinese – Genoa;

Venezia – Inter;

Roma – Torino;

Napoli – Lazio;

Empoli – Fiorentina;

Juventus – Atalanta;

Milan – Sassuolo;

Cagliari – Salernitana.

Quindicesima giornata

Mercoledì 1° dicembre, ci saranno le seguenti partite:

Salernitana – Juventus;

Sassuolo – Napoli;

Torino – Empoli;

Verona – Cagliari;

Lazio – Udinese;

Inter – Spezia;

Bologna – Roma;

Fiorentina – Sampdoria;

Genoa – Milan;

Atalanta – Venezia.

Sedicesima giornata

Domenica 5 dicembre, ci saranno le seguenti partite:

Roma – Inter;

Sampdoria – Lazio;

Spezia – Sassuolo;

Venezia – Verona;

Napoli – Atalanta;

Milan – Salernitana;

Cagliari – Torino;

Empoli – Udinese;

Juventus – Genoa;

Bologna – Fiorentina.

Diciassettesima giornata

Domenica 12 dicembre, ci saranno le seguenti partite:

Torino – Bologna;

Udinese – Milan;

Venezia – Juventus;

Verona – Atalanta;

Sassuolo – Lazio;

Roma – Spezia;

Genoa – Sampdoria;

Inter – Cagliari;

Napoli – Empoli;

Fiorentina – Salernitana.