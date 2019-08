Offerte luce e gas: le 5 migliori tariffe prezzo bloccato nel mercato libero

Per ridurre al minimo l’importo delle bollette di luce e gas è possibile puntare sulle tariffe a prezzo bloccato del mercato libero. Questa particolare tipologia di tariffe, infatti, presenza un prezzo della componente energia della bolletta (espresso in €/kWh per l’elettricità e in €/Smc per il gas naturale) fisso per un determinato periodo di tempo garantendo una protezione aggiuntiva al cliente contro eventuali incrementi tariffari per il mercato energetico italiano. Ecco quali sono le 5 migliori tariffe a prezzo bloccato per chi vuole attivare nuove offerte luce e gas per risparmiare.

Tra le tante offerte luce ed offerte gas del mercato libero dell’energia segnaliamo la presenza di particolari offerte “a prezzo bloccato”. Queste tariffe presentano un prezzo dell’elettricità e del gas naturale fisso per un determinato periodo di tempo (solitamente un anno ma talvolta anche due anni). Scegliendo queste tariffe del mercato libero, il cliente avrà la certezza che il prezzo della luce e del gas non registrerà alcun aumento per un periodo di tempo molto lungo. Nella maggior parte dei casi, optando per queste tariffe a prezzo bloccato sarà possibile risparmiare e dare un taglio netto alle bollette energetiche.

Tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce ed offerte gas è possibile accedere ad una panoramica completa delle tariffe disponibili sul mercato libero e scegliere, con attenzione, le tariffe a prezzo bloccato più convenienti sulla base delle proprie esigenze e, soprattutto, dei propri consumi di energia elettrica e di gas naturale. Al fine di stimare con precisione il vantaggio delle offerte luce e gas a prezzo bloccato, fissiamo un profilo di “cliente tipo” così definito:

Energia elettrica: potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 3300 kWh, uso Domestico, Residenti e distribuzione dei consumi per fasce pari al 40% in F1 e al 60% in F2/F3;

Andando a modificare il consumo energetico, inserendo un profilo più adatto al proprio utilizzo di luce e gas, sarà possibile, tramite la comparazione online disponibile su SosTariffe.it, quantificare con precisione il risparmio ottenibile sfruttando le offerte del mercato libero a prezzo bloccato.

Ricordiamo alcuni importanti caratteristiche delle offerte del mercato libero:

l’attivazione di un’offerta luce e/o di un’offerta gas del mercato libero non comporta costi d’attivazione;

il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero oppure da un’offerta ad un’altra del mercato libero non richiede il cambio di contatore;

il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero oppure da un’offerta ad un’altra del mercato libero non comporta l’interruzione della fornitura; tutto il procedimento avviene in modo automatico e viene gestito direttamente dal fornitore;

Vediamo, quindi, quali sono le migliori tariffe a prezzo bloccato del mercato libero e qual è il risparmio annuale garantito da queste offerte rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

Offerte luce a prezzo bloccato

1) Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le migliori tariffe a prezzo bloccato per quanto riguarda l’energia elettrica troviamo, senza dubbio, Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Quest’offerta, infatti, si caratterizza per un prezzo dell’energia elettrica fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo una volta terminato il periodo promozionale, il fornitore proporrà al cliente un nuovo prezzo dell’energia ed il cliente sarà libero di scegliere se accettare tale modifica oppure passare ad un’altra offerta senza costi aggiuntivi.

Chi sceglie Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi potrà contare su di un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.03799 €/kWh. Il “cliente tipo” definito in precedenza che attiva quest’offerta registrerà una spesa annuale per l’elettricità pari a 627 Euro con un risparmio di 85 Euro all’anno rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

2) Illumia Luce Web

Un’altra ottima tariffa a prezzo bloccato è Luce Web di Illumia. Quest’offerta presenta un prezzo dell’energia fisso e bloccato per 12 mesi. Scegliendo l’offerta di Illumia, l’elettricità sarà tariffata ad un prezzo di 0.03700 €/kWh. Anche in questo caso, come avviene per tutte le altre tariffe a prezzo bloccato, il fornitore proporrà al cliente un nuovo prezzo dell’energia solo al termine dei 12 mesi di “prezzo bloccato”. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare o meno il nuovo prezzo ed, eventualmente, potrà passare ad un’altra offerta senza costi aggiuntivi.

Con queste condizioni, il costo annuale della fornitura di energia elettrica sarà di 640 Euro con un risparmio di 72 Euro all’anno rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

Attiva Luce Web di Illumia

3) E.ON Luce Blu

Tra le migliori tariffe luce a prezzo bloccato troviamo E.ON Luce Blu, un’offerta di E.ON che prevede un prezzo dell’energia pari a 0.04200 €/kWh. Tale prezzo e fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che attivando l’offerta di E.ON si darà, senza alcun costo aggiuntivo in bolletta, un contributo per sostenere le numerose iniziative di Legambiente per proteggere le coste italiane e si avrà la certezza di utilizzare elettricità prodotta esclusivamente da fonti d’energia rinnovabile.

Con quest’offerta, inoltre, la spesa annuale, con le condizioni di “cliente tipo” fissate in precedenza, per l’elettricità sarà di 643 Euro con un risparmio di circa 70 Euro all’anno.

Attiva E.ON Luce Blu

4) Energia 3.0 Light di Engie

Una delle offerte luce a prezzo bloccato più interessanti del momento è Energia 3.0 Light di Engie. Quest’offerta, infatti, presenta un prezzo bloccato per ben due anni (di solito, le offerte luce del mercato libero presentano un’offerta a prezzo bloccato per un anno) garantendo, quindi, una notevole protezione contro possibili incrementi tariffari che potrebbero caratterizzare il futuro del mercato dell’energia elettrica in Italia.

Energia 3.0 Light presenta un prezzo dell’energia pari a 0.04490 €/kWh. Con le condizioni di “cliente tipo” fissate ad inizio articolo, la spesa annuale per l’elettricità attivando l’offerta di Engie sarà pari a 652 Euro mentre il risparmio annuale, rispetto al mercato tutelato, sarà pari a circa 60 Euro.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

5) ECOCLICK EXTRA Luce di Iberdrola

Tra le migliori offerte luce con prezzo bloccato troviamo anche ECOCLICK EXTRA Luce di Iberdrola. Questa tariffa include un prezzo bloccato per 12 mesi ed uno sconto extra del 50% per i primi due mesi di sottoscrizione. Il prezzo dell’energia di questa tariffa di Iberdrola è pari a 0.05550 €/kWh. Il “cliente tipo” registrerà una spesa annuale pari a 674 Euro con un risparmio di circa 40 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Attiva ECOCLICK EXTRA Luce di Iberdrola

Altre offerte luce da tenere d’occhio

Tra le tante offerte luce disponibili sul mercato libero dell’energia elettrica, oltre alle 5 migliori tariffe a prezzo bloccato, segnaliamo anche Next Energy Luce di Sorgenia. Questa tariffa presenta un prezzo dell’energia pari a 0.05396 €/kWh. Tale prezzo è bloccato per 12 mesi. Scegliendo quest’offerta, il cliente tipo pagherà circa 679 Euro all’anno di elettricità con un risparmio annuale di 35 Euro rispetto al mercato tutelato.

A completare i vantaggi garantiti da Next Energy Luce segnaliamo che i nuovi clienti che attivano l’offerta riceveranno 1800 punti per il programma Italo Più che permette di ottenere viaggi gratis con i treni dell’alta velocità di Italo. Con i punti ottenuti con Sorgenia è possibile riscattare un biglietto gratis per una tratta breve, come Napoli-Roma oppure Firenze-Bologna, oppure continuare ad accumulare punti per ottenere biglietti di tratte lunghe.

Da notare, inoltre, che attivando anche un’offerta gas di Sorgenia insieme all’offerta luce il cliente riceverà un buono Amazon da 50 Euro. Per chi passa a Sorgenia, infine, c’è la possibilità di sfruttare la promozione Porta un Amico, che garantisce 30 Euro di sconto in bolletta per ogni amico invitato che passa a Sorgenia, e di aderire al programma fedeltà multi brand PayBack.

Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

Tra le offerte luce da tenere d’occhio in questo momento troviamo anche E-Light di Enel Energia. Questa tariffa presenta un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.06200 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Chi sceglie di diventare cliente Enel potrà aderire al programma fedeltà EnelpremiaWOW che mette a disposizione degli utenti un gran numero di bonus aggiuntivi, a partire da buoni sconto e concorsi a premi.

Attiva E-Light di Enel

Da segnalare anche l’offerta LinkBasic di Eni Gas e Luce. Quest’offerta presenta un costo dell’energia pari a 0.06080 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Scegliendo di diventare cliente Eni Gas e Luce ed attivando quest’offerta si riceverà in regalo l’Amazon Echo Dot, lo speaker intelligente che permette di utilizzare l’assistente vocale Alexa. L’Echo Dot ha un valore commerciale di 59,99 Euro.Attiva Link Basic di Eni Gasi e Luce

Offerte gas a prezzo bloccato

1) Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le offerte gas a prezzo bloccato del momento troviamo Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. L’offerta in questione presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,1799 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Attivando quest’offerta, il “cliente tipo” pagherà circa 967 Euro all’anno per il gas naturale con un risparmio annuale di oltre 110 Euro rispetto al mercato tutelato.

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

2) Next Energy Gas di Sorgenia

Un’altra ottima offerta gas a prezzo bloccato è Next Energy Gas di Sorgenia. Quest’offerta presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,2150 €/smc. Il prezzo è bloccato per 12 mesi. Attivando quest’offerta, il “cliente tipo” pagherà circa 993 Euro all’anno di gas naturale con un risparmio di circa 85 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Anche in questo caso, come visto per l’energia elettrica, chi sceglie Sorgenia riceve 1800 punti per il programma Italo Più (i punti non si sommano se si attiva pure la fornitura di energia elettrica). Attivando sia Next Energy Luce che Next Energy Gas, inoltre, si riceverà un buono Amazon da 50 Euro. A completare i vantaggi per i clienti Sorgenia troviamo la promozione Porta un Amico e la possibilità di aderire al programma PayBack.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

3) E.ON Gas Click

Un’altra buona offerta gas a prezzo bloccato arriva da E.ON che propone E.ON Gas Click. L’offerta in questione presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,1940 €/smc. Il prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi. Scegliendo questa tariffa, il “cliente tipo” spenderà 993 Euro all’anno per il gas naturale con un risparmio annuale di 85 Euro rispetto al mercato tutelato.

Attiva E.ON Gas Click

4) ECOCLICK EXTRA Gas di Iberdrola

Tra le tariffe gas a prezzo bloccato segnaliamo anche ECOCLICK Extra Gas di Iberdrola che può contare su di un prezzo del gas naturale pari a 0,2300 €/smc. Anche quest’offerta presenta un prezzo bloccato per 12 mesi. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti è previsto uno sconto del 50% sul prezzo indicato per i primi 2 mesi di sottoscrizione.

Un “cliente tipo” che attiva l’offerta di Iberdrola pagherà circa 1000 Euro all’anno per il gas naturale con un risparmio di circa 80 Euro rispetto al mercato tutelato.

Attiva ECOCLICK Extra Gas di Iberdrola

5) Energia 3.0 light Gas di Engie

Tra le migliori offerte gas a prezzo bloccato non possiamo non citare Energia 3.0 Light di Engie. Quest’offerta, infatti, presenta un prezzo del gas naturale pari a 0,2265 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per 24 mesi garantendo una protezione a lunga durata contro i possibili rincari tariffari del mercato energetico italiano. Un “cliente tipo” che attiva quest’offerta pagherà circa 1025 Euro al’anno con un risparmio di 55 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

Altre offerte gas da tenere d’occhio

Tra le offerte gas più interessanti del momento segnaliamo anche E-Light Gas di Enel Energia. Questa tariffa presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,2300 €/smc. Il prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi. Sottoscrivendo quest’offerta, il “cliente tipo” pagherà 1031 Euro all’anno con un risparmio di circa 50 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato. Anche in questo caso, come per l’offerta luce, è possibile aderire al programma EnelpremiaWOW.

Attiva E-Light Gas di Enel

Da segnalare anche Link Basic Gas di Eni Gas e Luce. Quest’offerta presenta un costo del gas naturale pari a 0,2430 €/smc. Il prezzo indicato, anche in questo caso, è fisso e bloccato per 12 mesi. Il “cliente tipo” che attiva l’offerta pagherà ogni anno circa 1060 Euro di gas naturale. Per chi sottoscrive l’offerta, inoltre, Eni Gas e Luce regala l’Amazon Echo Dot dal valore commerciale di ben 59,99 Euro che permette di utilizzare l’assistente virtuale Alexa in casa.

Attiva Link Basic Gas di Eni Gas e Luce