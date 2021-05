Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di Maggio 2021

Le offerte Fastweb Casa sono tra le migliori soluzioni per la connessione Internet di casa con la possibilità di sfruttare, dove disponibile, la fibra ottica FTTH fino ad un massimo di 2.5 Gbps. Per i già clienti Fastweb c'è la possibilità di sfruttare diverse soluzioni per poter minimizzare i costi e massimizzare le prestazioni della propria connessione ad Internet. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonamenti disponibili a maggio 2021.

Tra le più interessanti offerte Internet casa disponibili sul mercato ci sono le offerte Fastweb. L’operatore mette a disposizione diverse soluzioni per la connessione Internet di casa con la possibilità di sfruttare al massimo la rete in fibra ottica FTTH. Alcune delle offerte disponibili possono essere attivate anche dai già clienti Fastweb Casa con un abbonamento attivo. In particolare, l’operatore consente di aggiungere opzioni e di effettuare l’upgrade della tecnologia di connessione.

Fastweb, al momento, è l’unico operatore in Italia a proporre la fibra ottica fino a 2.5 Gbps. La copertura della nuova evoluzione della fibra è in costante espansione e il numero di utenti in grado di accedere a questa tecnologia cresce di settimana in settimana. Per i già clienti Fastweb c’è, quindi, la possibilità di verificare la possibilità di attivare questa nuova soluzione senza alcun costo aggiuntivo. Ecco tutti i dettagli in merito alle offerte Fastweb per già clienti.

Come attivare le offerte Fastweb per già clienti

I già clienti Fastweb hanno la possibilità di richiedere l’upgrade della tecnologia di connessione nel caso in cui risultasse disponibile una tecnologia migliore rispetto a quella in uso. L’operatore mette a disposizione una connessione ad Internet che può avvenire tramite:

fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps (pari a circa 2.500 Mega) in download e 300 Mega in upload

fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps (pari a circa 1.000 Mega) in download e 200 Mega in upload

fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Con il lancio della fibra FTTH da 2.5 Gbps, l’operatore ha introdotto la possibilità di effettuare un aggiornamento della connessione, con un netto miglioramento delle prestazioni. Per verificare la possibilità di modificare il proprio abbonamento, cambiando tecnologia di connessione, è possibile mettersi in contatto diretto con l’assistenza clienti Fastweb disponibile:

chiamando al numero 192 193 (+39 3730004193 per chi chiama dall’estero)

inviando un messaggio tramite WhatsApp al numero 3756497700

tramite l’area clienti del sito oppure l’app di Fastweb

tramite la pagina Facebook ufficiale di Fastweb

recandosi in un negozio Fastweb

Il cliente potrà richiedere al consulente del servizio clienti (oppure potrà verificare in autonomia direttamente dall’area clienti) la possibilità di effettuare un cambio di offerta e di migliorare la tecnologia di connessione. L’upgrade, generalmente, viene proposto gratuitamente da Fastweb ai suoi clienti. E’ opportuno, in ogni caso, verificare la presenza di tale opportunità per migliorare la connessione Internet di casa in modo significativo.

I clienti Fastweb Casa hanno la possibilità di completare il proprio abbonamento con l’aggiunta di una SIM Fastweb. L’operatore, infatti, è presente anche nel mercato di telefonia mobile con diverse soluzioni da sfruttare. In particolare, l’offerta di riferimento è Fastweb NeXXt Mobile. Tale tariffa, disponibile sia richiedendo un nuovo numero che tramite portabilità del numero da un qualsiasi altro operatore, presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia e, dall’Italia, verso oltre 60 destinazioni estere

verso tutti i fissi e mobili in Italia e, dall’Italia, verso oltre 60 destinazioni estere 100 SMS ogni mese verso tutti in Italia (terminato il bundle mensile il costo è di 5 centesimi per SMS)

ogni mese verso tutti in Italia (terminato il bundle mensile il costo è di 5 centesimi per SMS) 70 GB di traffico dati in 4G e 5G ogni mese (terminato il bundle mensile è possibile navigare al costo di 6 euro per 1 GB aggiuntivo)

di traffico dati in 4G e 5G ogni mese (terminato il bundle mensile è possibile navigare al costo di 6 euro per 1 GB aggiuntivo) in roaming in UE: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, controllo del credito residuo, hotspot) sono già inclusi senza alcun costi aggiuntivo

L’offerta presenta un costo di 7,95 euro al mese con addebito su credito residuo oppure con addebito diretto in bolletta. Richiedendo l’offerta tramite procedura online non sono previsti costi di attivazione o costi per la SIM. La spedizione della SIM all’indirizzo di casa dell’utente sarà gratuita.

Da notare, inoltre, per le famiglie meno abbienti (ISEE inferiore a 20.000 euro) Fastweb propone un’offerta specifica per sfruttare il voucher da 500 euro previsto dal Bonus PC e Internet. L’offerta in questione è attivabile da tutti i clienti che rispettano il requisito di reddito e che possono attivare una nuova connessione da almeno 30 Mega in download (chi ha già una connessione di questo tipo, potrà accedere al voucher esclusivamente passando alla fibra ottica FTTH da almeno 1 Gbps).

L’offerta Fastweb per il Bonus PC e Internet prevede:

abbonamento con connessione illimitata tramite FTTH o FTTC (a seconda della copertura) e linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali al costo di 9,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese)

tramite FTTH o FTTC (a seconda della copertura) e linea telefonica fissa con verso fissi e mobili nazionali al costo di (poi 29,95 euro al mese) tablet Huawei MediaPad 64 GB Wi-Fi incluso gratuitamente

I già clienti Fastweb hanno la possibilità di richiedere il bonus direttamente tramite l’area clienti del sito.

Le offerte per i già clienti Fastweb su mobile

Per i clienti Fastweb con un’offerta mobile già attiva c’è la possibilità di scegliere Fastweb ed attivare un abbonamento anche per la linea Internet di casa a condizioni particolarmente vantaggiose. L’offerta da attivare si chiama Fastweb NeXXt Casa e presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps o 1 Gbps in base alla copertura; se la fibra FTTH non è disponibile, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload; i costi dell’abbonamento non cambieranno

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps o 1 Gbps in base alla copertura; se la fibra FTTH non è disponibile, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload; i costi dell’abbonamento non cambieranno accesso gratuito alla rete di hotspot WOW Fi

Per i già clienti Fastweb di rete mobile, l’abbonamento Fastweb NeXXt Casa presenta un costo periodico di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare, inoltre, che l’abbonamento è personalizzabile con:

1000 minuti di chiamate gratis verso i fissi internazionali al costo di 5 euro in più al mese

di chiamate gratis verso i al costo di 5 euro in più al mese 3 mesi di DAZN gratis; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 8,99 euro al mese con la possibilità per il cliente di effettuare la disdetta in qualsiasi momento e senza alcuna penale

terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 8,99 euro al mese con la possibilità per il cliente di effettuare la disdetta in qualsiasi momento e senza alcuna penale 3 mesi di NOW Entertainment con NOW Smart Stick ; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese con periodo di permanenza minima di 24 mesi e costo di recesso anticipato di 19,98 euro

; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese con periodo di permanenza minima di 24 mesi e costo di recesso anticipato di 19,98 euro WOW Space, servizio di cloud storage con spazio di archiviazione illimitato, disponibile a 9,95 euro all’anno

Per maggiori dettagli in merito all’offerta e per richiederne l’attivazione è possibile accedere al sito Fastweb sfruttando il link diretto alla tariffa proposto qui di sotto:

Le altre offerte Internet casa da valutare per risparmiare

I clienti Fastweb che sono insoddisfatti delle tariffe proposto dal proprio operatore hanno la possibilità di valutare soluzioni alternative. Sul mercato di telefonia fissa, infatti, sono disponibili un gran numero di offerte fibra ottica su cui puntare per poter navigare ad alta velocità (fino a 1.000 Mega) e con un costo contenuto (inferiore ai 30 euro al mese). In base alle proprie esigenze, il cliente potrà valutare l’effettiva convenienza rappresentata dal cambio operatore.

Per scoprire le migliori offerte del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it scaricabile gratuitamente su Android e iOS. Per un quadro generale sulle offerte è possibile consultare la tabella qui di sotto:

Offerte Linea telefonica e connessione ad Internet Costi Note aggiuntive Sky WiFi linea telefonica con chiamate a consumo (+5 euro per le chiamate gratis) e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis attivabile solo da clienti Sky TV Super Fibra Unlimited di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem incluso nel canone Giga illimitati per i già clienti WINDTRE; un anno di abbonamento ad Amazon Prime Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate a consumo e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis fino a 100 GB al mese per i clienti Vodafone su mobile, possibilità di attivare la Vodafone TV (da 12 euro al mese) o una SIM con 150 GB a 4 euro al mese TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 29,90 euro al mese con attivazione e modem inclusi nel canone mensile Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile, TIM Vision incluso e possibilità di attivare Disney+ e Netflix a prezzo scontato