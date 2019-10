Offerte di telefonia mobile a confronto, costi di attivazione compresi: quali sono più convenienti?

La maggior parte degli utenti quando sceglie una tariffa di telefonia mobile si fa attirare dal prezzo mensile per l’accesso al traffico voce e Internet. Più basso è meglio è. Si tratta certamente di un parametro importante da considerare quando si è alla ricerca dell’offerta più conveniente ma in tanti dimenticano i costi di attivazione. Si tratta di un addebito che viene richiesto solo una volta ma che incide anche in modo molto importante sul costo finale della tariffa. Di seguito sono descritte nel dettaglio e messe in ordine di convenienza le migliori tariffe di telefonia mobile dei principali operatori “tradizionali” e low cost con inclusi i costi di attivazione:

La classifica delle offerte di telefonia mobile con inclusi i costi d’attivazione

1. Play Power 60 di Tre

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

2. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent. I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore.

L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

3. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata se la sottoscrizione avviene online. Per chi sceglie il ritiro in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

4. Giga 50 di Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

5. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

6. RED Unlimited Smart di Vodafone

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione di Vodafone ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta di Tim ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Offerte telefonia mobile: quanto cambia il costo totale considerando i costi di attivazione

Operatore Tariffa Costo mensile Costo mensile più attivazione Costo totale se non si rispettano i vincoli dell’operatore Tre Play Power 60 11,99 euro 11,99 euro 18,99 euro Kena Mobile Kena 13,99 13,99 euro 13,99 euro — Wind All Digital 14,99 euro 14,99 euro 19,98 euro Iliad Giga 50 7,99 euro 17,98 euro — ho. Mobile ho. 12,99 12,99 euro 22,98 euro 42,98 euro Vodafone RED Unlimited Smart 18,99 euro 23,99 euro 49,99 euro o 41,99 euro Tim Advance 4.5G 19,99 euro 34,99 euro —-

Gli operatori di telefonia mobile prevedono da sempre un costo di attivazione per le proprie tariffe ma ci sono particolari condizioni in cui tale voce di spesa viene azzerata. Proprio per questo motivo il provider più conveniente risulta essere Tre. L’operatore infatti per la sottoscrizione della sua Play Power non prevede costi aggiuntivi rispetto all’addebito mensile per minuti, SMS e Gigabyte di 11,99 euro. Per ottenere questo vantaggio e il raddoppio dei GB disponibili, però, la sottoscrizione deve necessariamente avvenire online. Per chi effettua l’acquisto online la spesa totale mensile sale a 18,99 euro.

Al secondo posto in classifica troviamo l’offerta aperta a tutti di Kena Mobile. L’operatore low cost di Tim propone offerte più convenienti rispetto alla sua Kena 13,99 ma queste hanno un barriera all’ingresso in base all’operatore di provenienza. Il vantaggio di Kena è che non ci sono costi di attivazione per nessuna delle sue offerte.

Il gradino più basso del podio è occupato da Wind con la sua All Digital. La tariffa permette di accedere a minuti illimitati e 40 GB di traffico al prezzo di 14,99 euro al mese senza costi di attivazione per chi effettua l’acquisto online e la consegna della SIM a casa. Chi invece preferisce ritirarla in negozio dovrà pagare 19,98 euro in totale per l’attivazione e il primo rinnovo.

Al quarto posto troviamo inaspettatamente Iliad. L’operatore low cost francese solitamente detiene lo scettro dell’offerta più conveniente con la sua Giga 50, che offre minuti ed SMS illimitati e ben 50 GB di traffico a 7,99 euro al mese. Sommando però i costi di attivazione di 9,99 euro la spesa totale sale a 17,98 euro.

Subito dopo Iliad si piazza ho. Mobile, il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di Vodafone. Anche ho. come il concorrente di proprietà di Tim prevede una barriera all’ingresso delle sue tariffe sulla base dell’operatore di provenienza. Nel suo caso l’offerta aperta a tutti, a prescindere con quale gestore ha un contratto in essere, è ho. 12,99, che richiede una spesa per l’attivazione di 9,99 euro. La spesa totale per chi arriva dalla maggior parte dei provider è di 22,98 euro in totale ma per altri diventa decisamente molto più ingente. Per chi arriva da provider come Vodafone il costo di attivazione è infatti di 20,99 euro e il prezzo della tariffa per il primo mese diventa di 42,98 euro. Il motivo è molto semplice, l’operatore britannico non vuole perdere clienti in favore della sua alternativa low cost.

Le ultime posizioni sono come spesso succede occupate da Tim e Vodafone. RED Unlimited Smart è una delle tariffe più richieste e prevede un costo di 18,99 euro al mese più 5 euro una tantum per l’attivazione (23,99 euro in totale). Il provider però impone un vincolo di spesa per quanto riguarda il credito telefonico per evitare che la spesa di attivazione diventi di 31 euro (49,99 euro in totale). In ogni caso chi è già cliente Vodafone e rispetta questo vincolo il costo di attivazione è di 22,5 euro invece di 5 euro (41,99 euro in totale). Tim per la sua offerta Advance 4.5G prevede invece un addebito mensile di 19,99 euro a cui si sommano 15 euro di costi di attivazione senza nessun vincolo.

E’ importante ricordare che questa analisi considera solo il costo mensile e non la convenienza delle tariffe in linea generale. La quantità di servizi inclusi e la presenza di eventuali promozioni possono infatti rendere migliore una proposta che prevede una spesa per il traffico voce e dati apparentemente superiore.

Grazie al comparatore di SosTariffe.it potete confrontare gratuitamente le tariffe dei principali operatori per trovare davvero la soluzione più adatta a voi e che vi permetterà di spendere il meno possibile per le vostre esigenze quotidiane di comunicare. Basta inserire i giusti parametri (quantità di minuti, SMS e Gigabyte minima richiesta, servizi inclusi, costo d’attivazione, spesa mensile mensile massima, etc.) per visualizzare nelle prime posizioni le offerte più conveniente in base ai vostri consumi. E’ inoltre possibile richiedere assistenza telefonica gratuita da parte dei nostri esperti del risparmio per effettuare una scelta del piano mobile ancora più oculata e consapevole. Il servizio è totalmente senza impegno.