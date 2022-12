Si avvicina il giorno dello switch-off per il nuovo digitale terrestre . La data da segnare sul calendario è fissata per il prossimo 20 di dicembre . Dopo tale data, chi non ha un TV o un decoder compatibile non potrà più vedere i canali televisivi. Ecco, quindi, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo digitale terrestre e sullo switch off.

È tutto pronto per lo switch-off del 20 dicembre e per il passaggio completo al nuovo digitale terrestre che va a chiudere una lunga fase di transizione, iniziata alcuni anni fa. Si tratta di un evento molto importante per il settore della TV italiana che si prepara a completare il suo “salto” in una nuova generazione delle tecnologie di trasmissione per garantire un servizio di qualità superiore dal punto di vista tecnico.

Nuovo digitale terrestre: ecco cosa succede con lo switch-off del 20 dicembre per la TV

COSA SUCCEDE CON LO SWITCH-OFF DEL 20 DICEMBRE 1. Il 20 dicembre è la data scelta per lo switch-off e il passaggio al nuovo digitale terrestre 2. La procedura prevede la dismissione della codifica Mpeg-2 e il passaggio alla codifica Mpeg-4 3. Chi ha un TV e decoder non compatibili non potrà più visualizzare i canali del digitale terrestre 4. Per verificare la compatibilità è possibile utilizzare i canali di test 100 e 200 del digitale terrestre

Dopo una lunga fase di “refarming“, con lo spostamento delle frequenze dei principali canali nazionali, il prossimo 20 di dicembre è programmato l’atteso switch-off che porterà al completamento il passaggio al nuovo digitale terrestre. A partire da tale data, infatti, le emittenti come la RAI, Mediaset, La7 e altre ancora completeranno la dismissione della codifica Mpeg-2.

Tale operazione comporta lo spegnimento dei canali in definizione standard (oggi posizionati a partire dal numero 500 del telecomando) che lasceranno spazio ai soli canali in definizione HD. Successivamente a tale data, quindi, la trasmissione dei canali avverrà soltanto con la codifica Mpeg-4 che garantisce la visualizzazione in HD del segnale.

Di conseguenza, per poter continuare a vedere normalmente la programmazione del digitale terrestre e i vari canali nazionali è sufficiente avere a disposizione un TV o un decoder compatibili con il nuovo standard. Continuano ad essere disponibili i canali 100 e 200 per la verifica della compatibilità.

Se, dal proprio dispositivo, su questi canali compare la scritta “Test HeVC Main 10” allora non ci saranno problemi: il TV o il decoder che si sta utilizzando è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre. In caso contrario, bisognerà acquistare un dispositivo compatibile.

Per approfondire la questione è possibile dare un’occhiata alla guida su come capire se cambiare TV o meno in vista dello switch-off e del passaggio al nuovo digitale terrestre. In ogni caso, se i canali RAI non si vedono e/o ci sono problemi di visualizzazione con altre emittenti è sempre possibile provare a risintonizzare il proprio TV come soluzione rapida

Con il passaggio alla codifica Mpeg-4 sarà possibile raggiungere una risoluzione di 1080i (1920 x 1080 pixel). Non tutti i canali raggiungeranno questa risoluzione ma, in generale, la qualità video della programmazione risulterà sensibilmente incrementata. La nuova codifica permetterà di liberare le frequenze a 700 MHz che saranno utilizzate per potenziare il segnale delle connessioni 5G.

Cosa fare se la TV non si vede più dopo lo switch-off?

La data del 20 dicembre segna un vero e proprio spartiacque per il settore della TV italiana. Cosa bisogna fare, quindi, se dopo tale data i canali del digitale terrestre non si vedono più? La prima opzione da considerare è quella di acquistare un nuovo TV o un nuovo decoder. Tutti i modelli in commercio sono compatibili con il nuovo standard del digitale terrestre.

In ogni caso, per avere la certezza della compatibilità, è possibile consultare le specifiche del modello in questione o chiedere delucidazioni al rivenditore. Un nuovo decoder costa poche decine euro e rappresenta una scelta sicuramente più economica rispetto all’acquisto di un nuovo TV.

C’è anche un altro modo per accedere ai canali del digitale terrestre gratuitamente. È possibile, infatti, vedere la TV in streaming tramite i tanti servizi web e le applicazioni realizzate dalle varie emittenti. La RAI, ad esempio, mette a disposizione RaiPlay, piattaforma di streaming sempre più utilizzata in Italia. Anche altre emittenti nazionali propongono soluzioni analoghe per consentire agli utenti di guardare la TV in streaming.

