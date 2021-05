Modem NeXXt Fastweb con Alexa: come funziona

Continua il programma di innovazione di Fastweb che annuncia il nuovo modem router Fastweb NeXXt , un dispositivo pensato per diventare il nuovo riferimento per la connessione Internet di casa e per la smart home. Il nuovo NeXXt, infatti, è anche uno speaker compatibile con l'assistente vocale Alexa potendo così garantire una lunga serie di funzionalità avanzate accessibili con il controllo vocale. Ecco come funziona il nuovo modem Fastweb NeXXt con Alexa.

La NeXXt Generation annunciata da Fastweb continua ad innovare. L’operatore, infatti, annuncia un nuovo importante passo del programma di innovazione con il lancio di NeXXt. Si tratta di un nuovo modem router Wi-Fi (c’è il supporto al Wi-Fi 6) che ricopre anche il ruolo di smart speaker compatibile con Alexa, l’assistente vocale di Amazon che oramai rappresenta un punto di riferimento in milioni di case italiane. NeXXt è in grado di collegarsi fino a 128 dispositivi in contemporanea.

A completare le novità previste da Fastweb per l’impianto Internet casa dei suoi clienti c’è Booster, un ripetitore Wi-Fi che consente di estendere la rete mesh in casa, permettendo ad Alexa ed alla connessione Internet di raggiungere ogni stanza ed ogni angolo della propria abitazione. I nuovi dispositivi diventeranno un punto di riferimento per tutti i clienti Fastweb di rete fissa con NeXXt che sarà un vero e proprio “hub digitale” di casa.

Il nuovo modem router NeXXt entrerà a far parte delle future offerte Fastweb di rete fissa, andando a sostituire l’attuale FASTGate, a partire dal prossimo 17 maggio. Al suo fianco ci sarà Booster, per espandere la copertura Wi-Fi, e la possibilità di accedere ad Alexa utilizzando i dispositivi forniti da Fastweb. Per i già clienti, inoltre, il salto verso la “NeXXt Generation” (completamente facoltativo) potrà essere richiesto dall’area clienti My Fastweb o dall’app MyFastweb.

Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb, ha così commentato il lancio del nuovo NeXXt: “Abbiamo progettato il nostro internet box per una digitalizzazione sempre più inclusiva e alla portata di tutti grazie alla possibilità di governare la tecnologia con l’immediatezza della voce. Un modem unico in Italia, concepito come piattaforma che evolve nel tempo e su cui svilupperemo progressivamente servizi innovativi basati sul Cloud e IoT per arricchire l’esperienza dei nostri clienti”.

Le funzionalità smart del nuovo modem NeXXt di Fastweb

NeXXt non sarà solo la porta d’accesso alla rete Internet di Fastweb. Il dispositivo, che include il pieno supporto alla fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps dell’operatore, offrirà diverse funzionalità aggiuntive. La possibilità di integrare Alexa, infatti, semplificherà la gestione della rete domestica con l’utente che, tramite i comandi vocali, potrà accedere a funzionalità aggiuntive.

Tramite Alexa (senza quindi accedere ad app) l’utente potrà impostare varie modalità di connessione scegliendo, ad esempio, tra la “modalità streaming” per offrire una connettività privilegiata allo Smart TV di casa e la “modalità smart working” per dare priorità ai computer di casa durante le ore di lavoro e studio da remoto.

Da notare che il digital box di Fastweb è in grado di contattare in automatico l’assistenza clienti in caso di cali di performance della linea in modo da procedere con il ripristino delle funzionalità di collegamento senza la necessità, per il cliente, di contattare l’assistenza.

Non sarà necessario effettuare configurazioni particolari. L’utente potrà chiedere ad Alexa di adeguare la connessione di casa sulla base delle proprie esigenze. Il router si adattare alle richieste dell’utente, fatte tramite Alexa, per massimizzare le prestazioni della rete e garantire un’esperienza d’uso completa e soddisfacente.

Resta, inoltre, la possibilità di controllare il modem NeXXt tramite app, per accedere alle impostazioni del dispositivo e gestire la rete Internet anche quando si è fuori casa.

Le offerte Internet casa Fastweb NeXXt

La NeXXt Generation di Fastweb passa anche per soluzioni di connettività per la casa e lo smartphone di nuova generazione. A disposizione degli utenti c’è, infatti, l’abbonamento Internet casa Fastweb NeXXt Casa che include:

una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps (in assenza della fibra, la connessione avverrà tramite FTTC, con velocità massima di 200 Mega, o ADSL, con velocità massima di 20 Mega)

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo di 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è personalizzabile con:

una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G ogni mese ; il costo complessivo dell’offerta fisso + mobile sarà di 33,90 euro al mese; la SIM è attivabile sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che tramite portabilità del numero da un altro operatore

; il costo complessivo dell’offerta fisso + mobile sarà di la SIM è attivabile sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che tramite portabilità del numero da un altro operatore 3 mesi di DAZN gratis ; terminato il periodo promozionale l’offerta si rinnoverà al costo di 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza

; terminato il periodo promozionale l’offerta si rinnoverà al costo di 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza 3 mesi di NOW Entertainment con NOW Smart Stick inclusa; terminato il periodo promozionale l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese con 24 mesi di permanenza minima

Fastweb NeXXt Casa è attivabile e personalizzabile direttamente online:

