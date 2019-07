Mercato libero: le offerte per chi cambia a Luglio 2019

Tra un anno il mercato di energia elettrica e gas sarà liberalizzato. Per i consumatori vorrà dire risparmio ma ci saranno molti più elementi da valutare e conoscere per scegliere i fornitori delle materie prime. Siete pronti a passare dal mercato tutelato a quello libero? Ecco le migliori offerte di Luglio 2019 per i clienti che decidono di cambiare operatore

Dal primo Luglio nelle bollette di luce e gas i clienti del mercato a maggiore tutela un messaggio dell’ARERA (l’autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente). L’authority avvisa i consumatori che i tipi di contratto attualmente in vigore non saranno più disponibili dal 1 Luglio 2020. E invita i clienti a valutare tra le offerte dei fornitori disponibili.

La data non è casuale, l’1 Luglio 2020 infatti è la data in cui ci sarà il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Questo vorrà dire che non ci saranno più le tariffe altalenanti che seguiranno l’andamento dei prezzi imposti dall’Authority per luce e gas, bensì ci si dovrà barcamenare tra le offerte dei diversi fornitori che potranno scegliere liberamente i prezzi da applicare. Importante in questo senso sarà l’informazione dei clienti sul prezzo delle materie prime (energia elettrica e gas).

L’ARERA cura un portale per aiutare i consumatori in queste scelte e nella raccolta di informazioni indispensabili per una scelta consapevole. Oppure potete usare il comparatore di SosTariffe.it per confrontare le offerte già presenti sul mercato da parte degli operatori.

Scopri le migliori offerte Luce di Luglio 2019 »

Dal Servizio di Tutela al libero mercato: Luce

In genere per la bolletta della luce con una tariffa applicata dal Servizio a Maggiore tutela una famiglia di tre persone che utilizza elettrodomestici come il forno elettrico, il frigorifero, la lavastoviglie, la lavatrice e il condizionatore consuma circa 2900 kWh ogni anno pagando 619.26 €. Ecco invece quanto potreste spendere passando al libero mercato.

1. Illumia Super Web LUCE a 46.51 € al mese

In assoluto il risparmio annuo maggiore che potrete ottenere è quello proposto da Illumia. Con un prezzo della materia prima di 0.0380 €/kWh e facendo un calcolo sui consumi appena citati in un anno si spenderebbero 558.10 €, 61.17 € in meno in 12 mesi rispetto a quanto stimato per il mercato libero. Una riduzione dei costi che può aumentare se si sceglie di pagare in RID.

La promozione vi fornisce 50 kWh in omaggio. La tariffa di è monoraria e blocca il prezzo dell’energia elettrica per 1 anno, questo vuol dire che l’energia elettrica avrà lo stesso prezzo a qualsiasi orario la userete. Incluso nel prezzo la certificazione che l’energia che consumate proviene da fonti rinnovabili.

Scopri Illumia Super Web Luce »

2. E.On Luce Blu a 46.63 € al mese

Questa offerta vi permette di contribuire al Energy4Blue in cui E.On e Legambiente sono impegnate nella pulizia del mare dalla plastica. Come funzione? Il fornitore di energia sostiene tre iniziative di prevenzione, di pulizia dei rifiuti e di tutela delle specie marine.

I clienti avranno uno sconto del 20% sulla fornitura di energia elettrica e si tratta di un’offerta a energia verde (da fonti rinnovabili). I prezzi praticati da E.On sono 0.0407 €/kWh per chi sceglie la tariffa monoraria. Per i consumatori che optano per l’offerta bioraria il prezzo dell’energia elettrica praticato sarà 0.0588 €/kWh nelle ore di punta, mentre nei weekend e nelle ora serali la tariffa sarà 0.0296€/kWh.

Il risparmio stimato con questa promozione su un anno di servizio è di 59.72 €.

Attiva E.ON Luce Blu »

3. Eni gas e luce SCELTA SICURA a 47 € al mese

Con questa offerta monoraria con un costo dell’energia di 0.0434 €/kWh pagherete 55.25 € in meno che con un’offerta del servizio di Tutela.

Se non siete quasi mai a casa durante la mattina e il pomeriggio in settimana, potrebbe però essere più conveniente pensare alla soluzione Bioraria offerta da Eni gas e luce. In questo tipo di tariffe i prezzi della materia prima sono differenti a seconda del periodo del giorno e della settimana. Ad esempio, con F1 si indicano le ore di punta, quelle in cui di solito c’è maggior consumo e che hanno il prezzo più alto per l’uso.

Eni fissa i prezzi orari a:

F1 (orario di punta) 0.044 €/kWh

F2 (dalle 7 alle 8 am, dalle 7 alle 11 pm dal lunedì al venerdì e dalle 7 am alle 11 pm sabato, i festivi sono esclusi) 0.043 €/kWh

F3 (serali e weekend) 0.043 €/kWh

Sia con l’offerta mono che bioraria Eni Scelta Sicura include:

20% di sconto sul prezzo dell’autorità fino alla fine della Tutela fino al 30/06/2020 con rinnovo al prezzo dell’autorità fino al 31/12/2020.



Prova Sky: 6 settimane gratis

Scopri SceltaSicura di Eni »

4. Wekiwi Energia Prezzo Fisso a 12 mesi a 47.30€ al mese

Altra tariffa monoraria quella proposta da Wekiwi rispetto a quella del servizio di tutela si possono risparmiare 51.61€ l’anno, il costo totale stimato per una famiglia di 3 persone è di 567 € circa. Il fornitore propone anche dei benefici accessori per i clienti:

la certificazione di energia 100% rinnovabile

per chi è già cliente Wekiwi e attiva un secondo contratto (luce o gas) ottieni 20 € di buono da spendere su e-shop online di Wekiwi

Per i nuovi clienti che scelgano di attivare sia la fornitura di luce che il gas ottieni uno sconto di 40 €.

Il sistema di pagamento di Wekiwi è differente da quello di altre compagnie, il consumatore sceglie un importo fisso per la sua bolletta facendo una stima approssimativa di quanto crede di consumare. La “Carica mensile” sarà poi integrata una volta effettuata la lettura dei consumi reali.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi »

5. Next Energy Luce a 47.34€ al mese

La soluzione di Sorgenia vi propone una riduzione del prezzo sensibilmente minore della precedente, con questa promozione la stima del risparmio (sempre considerando le stesse condizioni di utilizzo) scenderebbe a 51 €. La tariffa proposta è monoraria, quindi come detto ha un unico presso dell’energia elettrica a tutte le ore e tutti i giorni. Anche questa è un’offerta che prevede il blocco del costo dell’energia per 12 mesi.

Si può scegliere di pagare con addebito su conto corrente o su carta di credito.

Tra i benefit ci sono:

uno sconto di 30 € sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato



per i possessori della carta fedeltà Italo + ottengono 1800 punti Italo se attivano la doppia fornitura (gas e luce) con la società



scegliendo di servirsi di Sorgenia sia per il gas che per l’energia elettrica si può richiedere un buono UberEats



infine si può partecipare al programma PAYBACK, il principale programma fedeltà multipartners italiano

Scegli Next Energy Luce »

6. Energia 3.0 Light Monoraria a 47.67€ al mese

Il risparmio annuo con questa promozione di Engie rispetto ai regimi di Tutela supera i 47 €. La stima è sempre calcolata sui criteri spiegati prima.

La promozione blocca il prezzo della fornitura di energia per 2 anni. E se si attiva la fornitura di gas naturale e luce si può avere una bolletta unificata. La società inoltre certifica la sostenibilità dell’energia che consumate.

C’è anche la versione Trioraria e i prezzi applicati alla materia prima sono:

051€/kWh in F1 (lun-ven dalle 8 alle 19, esclusi festivi);



048€/kWh in F2 (lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 ed escluse le festività nazionali);



037€/kWh in F3 (ore serali e nel weekend)

Scopri Energia 3.0 light »

Le promozioni Gas di Luglio 2019 sul libero mercato

Come per i clienti luce anche per quelli gas si prospetta e si avvicina il momento in cui il passaggio al libero mercato sarà inevitabile. Se in questo momento siete ancora consumatori del Servizio di Tutela e ponendo che consumiate ogni anno 1410 m3 attualmente spendete circa 1106.04 €. Ecco quali i risparmi e le alternative per chi passa al libero mercato a Luglio 2019.

1. Wekiwi Gas Prezzo Fisso 12 mesi a 79.28€

Il risparmio stimato con questa offerta supererebbe i 150 € in un anno, per la precisione 154.66 €. Invece quindi di spendere 1106.41 € la bolletta sarebbe da 951.38 € l’anno. Il prezzo della materia prima proposto da Wekiwi in questo momento è di 0.1699 €/smc.

Tra i benefici extra che il fornitore propone ai nuovi clienti ci sono:

Carica mensile





Assicurazione salute inclusa se attivi luce e gas





Buono spesa in regalo: 30 euro se attivi luce e gas





Eviti consumi stimati





Sconto Online per utilizzo esclusivo Area Personale wekiwi.it





Sconto 10% sui prodotti e-shop

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi »

2. Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HeraComm a 81.15 € al mese

La spesa annua per un consumo di 1410 m3 con un prezzo del gas di 0.1913 €/smc sarebbe di 973.75 €. Questo significa che in 12 mesi risparmiereste 132.29 €.

Oltre a questo ribasso dovuto alla tariffa HeraComm ha anche incluso dei bonus per cercare di attirare nuovi clienti, ecco quali:

sconto di 30 €, che raddoppiano e diventano 60 € se si attiva anche la fornitura di luce





incluse soluzioni innovative per ridurre i consumi

Scopri Prezzo Netto Special Web Casa »

3. E.On Gas Click a 81.45 € al mese

Con questa tariffa E.On il risparmio annuo che potrete ottenere supera i 120 €, a 128.64 €. La spesa di una famiglia di 3 persone che consumi 1410 m3 di gas in 12 mesi infatti sarebbe di 977.41€ con un prezzo del gas di 0.1840 €/smc (bloccato per 1 anno).

Tra i benefit aggiuntivi ci sono:

Zero costi di attivazione





Sconto con bolletta smart ed addebito in conto corrente





Bolletta online e APP dedicata





Loyalty program riservato ai clienti E.ON





ON Porta un Amico: bonus in Bolletta fino a 480€

Scopri E.On Gas Click »

4. Sorgenia Next Energy Gas 83.47 € al mese

Anche Sorgenia ha una tariffa a prezzo del gas bloccato per 12 mesi. In questo caso il gas costerà 0.2200 €/smc, per un costo stimato in un anno di 1001.66€ e quindi con un risparmio rispetto alle tariffe del Servizio di Tutela di 104 €.

I clienti Sorgenia hanno diritto a:

partecipare al programma PAYBACK





sfruttare la promozione “Porta i tuoi amici in Sorgenia” ottenendo un bonus di 30€ in bolletta (sia per chi invita che per chi viene invitato)





Ottenere 1800 punti Italo Treno in omaggio attivando una fornitura di luce e gas





Bolletta elettronica

Attiva Next Energy Gas »

5. Engie Energia 3.0 Light a 85.47 € al mese

In questo caso Engie vi propone un risparmio annuo di 80.37 € rispetto alle tariffe del Servizio di Tutela. In un anno la bolletta dovrebbe essere di circa 1025.67 € con un costo della materia prima di 0.2265 €/smc (con prezzo bloccato per 2 anni). Si può richiedere una bolletta unificata di luce e gas se si attivano entrambi i servizi.

Attiva Energia 3.0 Light »