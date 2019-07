Migliori offerte ADSL Luglio 2019

Anche se si tratta di una tecnologia superata dalla fibra ottica in quanto a velocità e a stabilità, come capillarità e diffusione – anche in zone molto remote o che addirittura non sono raggiunte dalla linea telefonica – la cara, vecchia ADSL non ha ancora rivali, e per molti rappresenta ancora l’unica opzione per accedere a Internet .

Le migliori soluzioni per l’ADSL

Qui di seguito, ecco cinque tra le più convenienti tariffe attualmente disponibili sul mercato in ambito ADSL, tenendo conto del prezzo promozionale, delle opzioni incluse e facoltative, della possibilità di avere il modem e dei costi di attivazione.

Come sempre, per chi ha necessità di velocità superiori ai classici 20 Mbit/s della comune ADSL l’alternativa è la fibra ottica, sia FTTC (Fiber to the cabinet) che l’ancora più rapida FTTH (Fiber to the home): lo strumento di SosTariffe.it permette di controllare se presso il proprio domicilio sono disponibili anche gli abbonamenti in fibra, e quali.

1. Internet 20 di Infostrada

L’offerta speciale solo online per Internet 20 di Infostrada permette di avere, oltre alla connessione ADSL da 20 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload, anche il modem di ultima generazione e l’attivazione inclusa (se non si recede dall’offerta prima di 24 mesi, non si devono pagare le 24 rate da 5 euro al mese in promozione)m, il tutto a 26,98 euro al mese invece di 31,98 euro. Per quanto riguarda le chiamate, queste costano 23 centesimi di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che per i numeri di fissi di Europa occidentale (ovvero Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito) più USA e Canada.

2. Internet Unlimited di Vodafone

A 27,90 euro al mese (anche in questo caso prezzo fisso solo online) Internet Unlimited di Vodafone propone la navigazione a 20 Mbit/s, l’attivazione compresa nel prezzo, il modem Vodafone Ready, la SIM dati da 30 GB al mese in 4.5G grazie alla Vodafone Giga Network. Le chiamate costano 19 centesimi di scatto alla risposta e 0 centesimi al minuti per i numeri fissi nazionali, mentre per i mobili nazionali e i fissi internazionali di USA, Canada ed Europa Occidentale (Zona 1) il costo è di 19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto. Pagando 5 euro in più di abbonamento al mese, tutte le chiamate verso fissi e mobili nazionali e fissi esteri, invece, sono incluse.

Per quanto riguarda il modem, incluso con gli altri servizi Vodafone Ready (che includono anche tutti i servizi di assistenza e manutenzione), il prezzo di 6 euro al mese è incluso nel canone di 27,90 euro al mese, pagabili o 6 euro al mese per 48 rate, o 288 euro nella prima fattura, o 6 euro al mese per 12 mesi più 216 euro di contributo iniziale in prima fattura, o 6 euro al mese per 24 mesi più 144 euro di contributo iniziale in prima fattura. In alternativa, si può acquistare Internet Unlimited senza il servizio Vodafone Ready: in questo caso, il prezzo della tariffa è di 26,90 euro al mese.

3. Fastweb Casa di Fastweb

Per chi si abbona entro il 31 luglio, Fastweb Casa offre l’ADSL fino a 20 Mbit/s, le chiamate senza scatto alla risposta né tariffazione al minuto verso rete fissa e rete mobile nazionale, il servizio WOW FI per accedere a Internet wireless anche fuori di casa, il modem FASTGate, l’attivazione, il tutto a un prezzo mensile di 29,95 euro al mese, solo online. È possibile aggiungere ulteriori opzioni per rendere ancora più conveniente l’offerta; Opzione Internazionale, per 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, a 5 euro in più ogni mese, e NOW TV, per ricevere NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema, a 9,99 euro in più al mese. Infine c’è il cloud facile di Fastweb con WOW Space, senza limiti, con il primo mese in prova gratuita e 9,95 euro di abbonamento all’anno.

4. TIM Super ADSL di TIM

TIM Super ADSL, l’offerta per l’ADSL di TIM, ha un costo, per le attivazioni fino al 31 luglio del 2019, di 35 euro al mese, con attivazione inclusa, modem top di gamma, la tv di TIMvision. Per quanto riguarda il modem, si può scegliere tra lo smart modem standard e il FRITZ! Box 7590, top di gamma di mercato per le ADSL, che richiede una spesa ulteriore di 29 euro una tantum.

Le chiamate costano 19 centesimi al minuto e 19 cent di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. L’accesso a TIMvision permette di accedere a una selezione di film e serie TV della TIMvision Plus sul proprio dispositivo preferito (PC, tablet, console, smart tv e molto altro), il tutto on demand e senza pubblicità.

È anche possibile aggiungere un’opzione TIM Super a scelta, tra Smart Home (2 telecamee Wi-Fi per controllare da remoto l’abitazione con l’app IoTIM e l’assistenza in caso di guasto), TIMvision Plus (con tutti i i contenuti e non più soltanto una parte), Safe Web Plus (per la protezione dalle principali minacce del web per tutti i dispositivi di casa, anche in modalità Wi-Fi), Assistenza (con risoluzione delle problematiche più comuni nella configurazione e gestione di PC, tablet e Smart TV connesse alla linea) e Voce (che include tutte le chiamate senza limiti). È possibile anche aggiungere tutte le altre opzioni oltre la prima, pagandole; a parte Smart Home che è in promo gratis il primo anno e poi costa 5 euro al mese, le altre sono in promozione gratuita per il primo mese e poi a pagamento (sempre 5 euro al mese).

5. Home 20 Mega di Cheapnet

A differenza delle tariffe precedenti, questa offerta di Cheapnet offre il download fino a 20 Mega non con il classico doppino di rame ma con l’ADSL wireless, in modo da poter raggiungere anche le case che non sono collegate alla linea telefonica tradizionale. Il costo della tariffa Home 20 Mega è di 26,90 euro al mese, con i primi due mesi in promozione gratuita. Un altro grande vantaggio di Home 20 Mega è che si tratta di un’ADSL Stop & Go: in pratica, come se fosse un’assicurazione per l’auto o per la moto, l’abbonamento può essere sospeso se non lo si usa, rendendo così l’offerta particolarmente interessante per le case vacanze e simili.