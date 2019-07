TRE smartphone incluso: le offerte di Luglio 2019

Da diversi anni, Tre è uno dei brand del settore di telefonia mobile di riferimento per chi è in cerca di un’offerta con smartphone incluso. Il listino di Tre offre un gran numero di opzioni per poter abbinare ad un’ottima tariffa anche uno smartphone da pagare a rate. Ecco, quindi, le migliori offerte Tre con smartphone incluso di luglio 2019.

Tra le offerte telefono incluso di Tre troviamo un gran numero di opzioni che permettono agli utenti di attivare una tariffa particolarmente vantaggiosa andando ad abbinare anche uno smartphone a rate, con condizioni particolarmente favorevoli rispetto all’acquisto in un’unica soluzione. Queste offerte garantiscono, quindi, la possibilità di ammortizzare nel tempo gli acquisti più onerosi, come gli smartphone top di gamma, e di sfruttare, nello stesso tempo, una tariffa mobile decisamente conveniente.

Il funzionamento di queste offerte è molto semplice. L’utente dovrà affrontare un costo mensile pari alla somma del costo del piano tariffario scelto e della rata mensile dello smartphone che si desidera acquistare. C’è poi da considerare un contributo iniziale che, in alcuni casi, è pari a zero, ad esempio quando l’utente sceglie come formula d’acquisto light credit Compass con addebito su Carta di Credito o SDD. A seconda dello smartphone da acquistare, invece che il light credit Compass, è possibile optare per l’opzione Vendita a rate 3 che prevede l’addebito delle rate mensili su Carta di Credito o, in alcuni casi, anche su conto corrente.

Scopri le offerte telefono incluso di Tre

Offerte telefono incluso di Tre di luglio 2019: le migliori soluzioni

Tra le migliori offerte telefono incluso di Tre di luglio 2019 troviamo la ALL-IN Power Summer Edition. Questa tariffa prevede la possibilità di utilizzare minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB di traffico dati in 4G ogni mese al costo di 11,99 Euro al mese. Attivando una delle offerte fibra di Tre, inoltre, si potranno sfruttare Giga illimitati anche su smartphone.

Da notare, inoltre, che l’offerta include la funzione Giga Bank, per poter riutilizzare nel mese successivo i Giga non utilizzati, e la Card Grande Cinema Tre che permette di andare al cinema con due biglietti al prezzo di uno, una volta al giorno dal lunedì al venerdì.

Il cliente può abbinare uno smartphone top di gamma all’offerta scegliendo tra i seguenti modelli:

Samsung Galaxy S10E;

Samsung Galaxy S10 128 GB;

Samsung Galaxy S10 512 GB;

Samsung Galaxy S10+ 128 GB;

Samsung Galaxy S10+ 512 GB;

Samsung Galaxy Note 9;

Le rate partono da 10,99 Euro al mese per il Galaxy S10E ed arrivano a 27,99 Euro per il Galaxy S10+ 512 GB. Optando per il light credit Compass con addebito su Carta di Credito o SDD c’è anche l’anticipo zero mentre per con la formula “Vendita a rate 3” c’è da considerare anche un anticipo il cui importo è legato al modello di smartphone scelto.

Ad esempio, per il Galaxy S10E è previsto un anticipo di 99,99 Euro per chi opta per la formula Vendita a rate 3. Da notare, inoltre, che, a seconda del modello scelto, alla fine del pagamento rateale di 30 mesi potrebbe esserci anche una rata finale. Sempre restando con l’esempio del Galaxy S10E, in questo caso la rata finale è di 151 Euro.

Da notare, inoltre, che scegliendo l’offerta ALL-IN Power Summer Edition, il cliente inizierà a pagare lo smartphone a partire dalla fine dell’estate. Per i più esigenti, inoltre, è possibile attivare Free Power Summer Edition, che riprende le stesse condizioni viste in precedenza, ma, al costo di 5,99 Euro al mese in più, aggiunge la polizza Kasko e la possibilità di cambiare smartphone dopo un anno.

Per i clienti che vogliono abbinare ad una tariffa Tre un altro modello di smartphone, l’operatore offre le sue seguenti offerte:

ALL-IN Power : minuti ed SMS illimitati e 60 GB di traffico dati in 4G (con funzione Giga Bank) al costo di 11,99 Euro al mese;

: minuti ed SMS illimitati e 60 GB di traffico dati in 4G (con funzione Giga Bank) al costo di ALL-IN Super Power: minuti ed SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G (con funzione Giga Bank) al costo di 14,99 Euro al mese;

Anche in questo caso, attivando una delle offerte fibra di Tre, il cliente potrà sfruttare Giga illimitati anche su smartphone. Le due offerte ALL-IN includono, inoltre, la card Grande Cinema 3 che permette di andare al cinema acquistando due biglietti al prezzo di uno, una volta al giorno per tutta la settimana. Su entrambe le offerte, inoltre, è possibile sfruttare i vantaggi Free al costo di 5,99 Euro al mese in più avendo così la possibilità di cambiare smartphone ogni 12 mesi e attivando la polizza Kasko.

Per abbinare uno smartphone alle due offerte ALL-IN è possibile scegliere il Light Credit Compass oppure la “Vendita a rate 3″ con pagamento con Carta di Credito oppure, per alcuni modelli, anche con conto corrente. Le rate mensili sono sempre 30 e, in alcuni casi, è previsto un anticipo da corrispondere al momento dell’acquisto dello smartphone. Per alcuni modelli, alla fine del pagamento rateale, potrebbe essere prevista una rata finale il cui importo dipenderà dal modello scelto.

Il listino di smartphone disponibile con le offerte Tre è davvero enorme e garantisce all’utente una vasta possibilità di scelta. L’operatore, infatti, permette di abbinare alle sue tariffe smartphone di tutti i principali brand del settore di telefonia mobile, dagli iPhone di Apple ai top di gamma di Samsung e Huawei passando per smartphone più economici, ma ugualmente molto interessanti, come quelli prodotti da Xiaomi.

Per individuare la migliore offerta telefono incluso di Tre è, quindi, necessario analizzare nel dettaglio tutti i modelli disponibili al fine di individuare lo smartphone giusto per le proprie esigenze tra le tante opzioni messe a disposizione dall’operatore.