In attesa di scoprire cosa succederà tra un anno, quando si passerà dal mercato libero a quello tutelato, può essere utile avere sottomano una panoramica più precisa sulle tariffe luce e gas oggi disponibili. Scopri le migliori e più convenienti offerte per l’energia disponibili questo luglio

Uno dei primi pensieri delle famiglie italiane è come ridurre al minimo i consumi di luce e gas, o almeno come gestirli in modo da livellare il più possibile la spesa per l’energia necessaria alle attività domestiche. In tempi di crisi questo aspetto ha un peso particolarmente importante sul bilancio familiare di milioni di italiani.

Bisogna poi considerare che in molti è anche sorta una maggiore consapevolezza ambientale. Ridurre i consumi energetici e scegliere fonti rinnovabili per alimentare gli elettrodomestici e il riscaldamento di casa ha un impatto decisamente positivo nel limitare le emissioni di inquinanti e di CO2 nell’atmosfera.

Oggi l’offerta per luce e gas è particolarmente ricca ma bisogna tenere in considerazione che fra esattamente un anno, ovvero il primo luglio 2020, si passerà dal mercato tutelato a quello libero, come ha proprio ieri ricordato l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con un messaggio rivolto a tutti gli utenti.

Si tratta di un cambiamento quasi epocale per quanto riguarda l’ambito dell’energia. I prezzi per luce e gas non verranno più imposti dall’Authority dedicata e i fornitori non dovranno più quindi basarsi sui suoi calcoli per stabilire l’addebito per l’erogazione dei loro servizi ma potranno scegliere liberamente i costi da applicare.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le migliori offerte luce e gas di luglio dei principali fornitori per trovare quella che meglio si adatta alla vostre esigenze in termini di consumi e risparmiare qualche solo in bolletta.

Le migliori offerte luce e gas di luglio 2019

1. Linkbasic di Eni gas e luce

Luce : 0,0585 euro/kWh

: 0,0585 euro/kWh Gas: 0,243 euro/Smc

Addebito diretto e bolletta digitale sono inclusi nell’offerta di Eni gas e luce e assicurano uno sconto digitale del 10% sui corrispettivi gas e/o luce per 12 mesi a prezzo fisso non prorogabile. Il passaggio da un altro fornitore a Eni gas e luce non prevede alcun costo di attivazione. Il passaggio avverrà entro una massimo di 90 giorni e non è necessario effettuare la disdetta del precedente contratto.

Accedendo all’area MyEni è possibile ottenere consigli utili su come ottimizzare i consumi grazie al Tuo Diario Energetico di Genius. Chi è attento all’ambiente può sottoscrivere l’opzione Energia Verde da 2 euro al mese IVA esclusa per avere la certezza di sfruttare solo energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’offerta scade il 14/7/19.

Scopri Linkbasic Luce di Enel gas e luce

2. Luce Super Web Estate di Illumia

Tariffa unica monoraria:

Luce : 0,0380 euro/kwh

: 0,0380 euro/kwh Gas: 0,19 euro/Smc

L’offerta di Illumia prevede prezzi bloccati per 12 mesi e non prevede alcun costo per il passaggio da un altro fornitore. Il cambio solitamente avviene nell’arco dei 30-45 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto. Sottoscrivendo l’opzione Energia Verde da 2 euro al mese più IVA per utilizzare energia prodotta solo da fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di CO2. L’unica modalità di pagamento concessa è quella tramite addebito sul conto corrente bancario.

Scopri Super Web Luce di Illumia

3. Next Energy Luce & Gas di Sorgenia

Tariffa unica monoraria:

Luce : 0,05221 euro/kwh

: 0,05221 euro/kwh Gas: 0,215 euro/Smc

Prezzo fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione ed è possibile ottenere 60 euro di bonus bolletta per ogni attivazione da parte di una amico o parente che si porta in Sorgenia. L’utente inoltre ha la possibilità di ricevere altri vantaggi come un abbonamento per vedere film e serie TV su CHILI TV, leggere notizie su Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera online, ascoltare musica su Deezer, 3 mesi gratuiti per giocare a Minecraft, Xbox Live Gold e sconti su cene con Uber Eats e le emozioni degli Smartbox.

L’energia di Next Energy Luce & Gas è prodotta da impianti 100% green e attraverso la geo localizzazione.

Offerta valida fino al 4/7/2019.

Scopri Next Energy Luce

3. Extra2A di A2A Energia

Monorario

Luce : 0,0760 euro/kWh

: 0,0760 euro/kWh Gas: 0,2800 euro/Smc

Biorario

Luce: F1 0,0830 euro/kWh – F23 0,0730 euro/kWh

La tariffa di A2A Energia può essere sottoscritta solamente online e i prezzi sono fissi per 12 mesi. Non è prevista alcuna spesa per il cambio di fornitore. Attivando l’offerta Extra2A per luce e gas si ottengono 60 euro di buoni fornitura. A2A Energia utilizza solo fonti rinnovabili. Con i servizi bollett@mail e bollett@free è possibile gestire i consumi con maggiore facilità.

4. Energia 3.0 Light Engie

Monorario

Luce : 0,0449 euro/kWh

: 0,0449 euro/kWh Gas: 0,2265 euro/Smc

Componente di Commercializzazione al dettaglio pari a 5,45 euro/mese

Oneri di Dispacciamento, come definiti e aggiornati dall’ARERA ad eccezione della componente di Perequazione (PPE) sostituita da un corrispettivo forfettario di sbilanciamento pari a 0,002 euro/kWh.

A fasce

Luce

F1 (8 – 19 lun – ven) 0,0510 euro/kWh

F2 (7-8 e 19-23 lun – ven e 7-23 sab) 0,0480 euro/kWh

F3 (23-7 lun-sab e 0-24 dom e festivi) 0,0370 euro/kWh

Componente di Commercializzazione al dettaglio invariabile per 24 mesi pari a 0,007946 euro/Smc (quota variabile) e 5,02 euro/mese (quota fissa)

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore così come gli oneri di sistema sono definiti e aggiornati da ARERA

Attivando l’offerta di Engie online i prezzi sono bloccati per 24 mesi. Non è previsto alcuna spesa per il cambio di fornitore né la sostituzione del contatore. Con la domiciliazione bancaria, paghi il giorno della scadenza senza costi aggiuntivi.

L’offerta è valida fino al 12/7/19.

Scopri Energia 3.0 Light monoraria di Engie

5. GiustaPerTe Bioraria + GiustaPerTe Gas di Enel energia

Fascia blu (Sabato, domenica e tutti i giorni dalle 19 alle 8)

Luce : 0,0784 euro/kWh (sconto del 100% sulla prima fornitura)

: 0,0784 euro/kWh (sconto del 100% sulla prima fornitura) Gas: 0,33 euro/Smc (sconto del 100% sulla prima fornitura)

Fascia arancione (Da lunedì a venerdì. Dalle 8 alle 19)

Luce: 0,0984 euro/kWh

L’offerta di Enel Energia ha un prezzo fisso di 12 mesi con pagamento tramite addebito su conto corrente o bollettino postale. La bolletta è disponibile sia in formato cartaceo che digitale.

Scopri GiustaPerTe bioraria di Enel Energia

6. Hera Impronta Zero Luce & Gas di Hera Comm

Profilo 24 (monorario)

Luce : 0,0779 euro/kWh

: 0,0779 euro/kWh Gas: 0,309 euro/Smc

Profilo sole e luna

Luce

Ore piene: 0,0839 euro/kWh

Ore vuote: 0,0749 euro/kWh

Il prezzo è fisso fino a 30 mesi e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione o cambio del contatore. Hera Comm utilizza solo fonti rinnovabili per la creazione di energia e gas verde 100% “CO2 Free”. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Hera Fast Check Up : per capire come si ripartiscono i consumi di energia elettrica e gas

: per capire come si ripartiscono i consumi di energia elettrica e gas Diario dei consumi: per controllare i consumi di energia elettrica e gas, confrontarli con tipologie di clienti con consumi simili e avere consigli degli esperti su come ridurli

E’ possibile ottenere 20 euro di sconto sulla fornitura scegliendo una tra le seguenti soluzioni:

Hera LED : kit di lampadine LED per risparmiare sui consumi

: kit di lampadine LED per risparmiare sui consumi Hera Contawatt : per monitorare i consumi da PC, smartphone e tablet

: per monitorare i consumi da PC, smartphone e tablet Hera No Problem: assicurazione su eventuali guasti agli impianti elettrici e gas

Scopri le offerte di Hera Comm

7. E.ON Luce e Gas Insieme

Luce : 0,0366 euro/kWh invece di 0,0407 euro/kWh (-10%)

: 0,0366 euro/kWh invece di 0,0407 euro/kWh (-10%) Gas: 0,184 euro/Smc

I prezzi sono bloccati per 12 mesi e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Sconto del 10% sulla componente energia.

E.ON offre anche altri vantaggi come la possibilità di partecipare al concorso MyE.volution, che premia i clienti più fedeli con tanti regali e promozioni, e di poter ridurre la spesa in bolletta portando un amico o un parente. Per ogni persona che si convince a passare a E.ON e a sottoscrivere l’offerta dedicata si ottengono 30 euro di sconto fino ad un massimo di 480 euro.

Scopri le offerte di E.ON

8. Dual Green Luce e Casa di Green Network

Luce : 0,049 euro/kWh invece di 0,055 euro/kWh

: 0,049 euro/kWh invece di 0,055 euro/kWh Gas: 0,20 euro /Smc invece di 0,225 euro/Smc

I prezzi sono bloccati per 12 mesi e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione né particolari interventi sul contatore. La fatturazione avviene tramite bolletta digitale 2.0 inviata per email ed è possibile richiedere la domiciliazione bancaria SSD per un risparmio annuale fino a 42 euro. Per attivare l’opzione Verde, che assicura che l’energia erogata proviene da fonti rinnovabili, il costo è di 2 euro aggiuntivi al mese.

I clienti di Green Network possono poi accedere entro il 15/7/19 al programma fedeltà Green Network Energy Club per avere sconti su viaggi, alberghi, musei e molto altro ancora.

Offerta luce e gas casa valida fino al 4/7/19 solo per i nuovi clienti che arrivano da un altro fornitore.

9. EcoClick Luce e Gas di Iberdrola

Monorario

Luce : 0,0550 euro/kWh

: 0,0550 euro/kWh Gas: 0,23/Smc

Biorario

Luce

F1 (8 – 19 lun – ven) 0,0605 euro/kWh

F23 (lun-ven 19-8h sab-dome e festivi) 0,0518 euro/kWh

I prezzi di Iberdrola sono bloccati per 12 mesi e la bolletta è in formato digitale. L’azienda utilizza al 100% fonti rinnovabili per la produzione di energia.

Iberdrola permette poi di associare alla tariffa anche altre opzioni per assicurare il corretto funzionamento dell’impianto elettrico e a gas come:

Tuttofare Plus Luce a 7,95 euro al mese

3 ore di lavoro di elettricista

Assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Check up impianto ogni 2 anni

Polizza omaggio per la riparazione di elettrodomestici e/o al sistema elettrico

Tuttofare Plus Gas a 7,95 euro al mese

3 ore di lavoro di idraulico o termoidraulico

Assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Manutenzione caldaia e controllo dei fumi ogni 2 anni

Polizza omaggio per la riparazione di eventuali guasti alla caldaia e/o all’impianto termico

Scopri le offerte di Iberdrola