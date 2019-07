Migliori offerte fibra ottica Luglio 2019

Il mese di luglio 2019 prende il via con una nuova serie di offerte fibra ottica in grado di garantire a chi attiva un nuovo abbonamento la possibilità di navigare alla massima velocità da casa ad un prezzo decisamente interessante. A meno di 30 Euro al mese, si può attivare una nuova offerta fibra e navigare sino a 1000 Mega di velocità massima (se disponibile la fibra FTTH). Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte fibra ottica di luglio 2019 e come fare per attivare online.

Per chi è in cerca di una nuova offerta per navigare da casa alla massima velocità (sino a 1000 Mega se si è raggiunti dalla fibra FTTH) sfruttando la possibilità di dare un taglio alla bolletta del telefono grazie ai prezzi promozionali riservati ai nuovi clienti, il mercato di telefonia fissa propone in questo mese di luglio 2019 diverse offerte fibra ottica riservate agli utenti in cerca di un nuovo abbonamento.

Ricordiamo che se hai già un abbonamento per Internet a casa hai la possibilità di verificare la qualità della connessione effettuando lo speed test di SosTariffe.it, facile da effettuare e completamente gratuito, che ti darà informazioni precise in merito all’effettiva velocità della tua connessione. Potrai poi confrontare le informazioni ottenute dallo speed test con i dati di velocità garantiti dalle migliori offerte fibra del mese per valutare la convenienza delle tariffe.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte fibra da attivare a luglio 2019

Fibra 1000 di Wind

Una delle migliori offerte fibra ottica del mese di luglio 2019 arriva da Wind con la sua Fibra 1000. Questa tariffa permette di navigare da casa sfruttando la rete in fibra ottica FTTH, in grado di garantire una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. Chi non è raggiunto dalla fibra FTTH può “ripiegare” sulla fibra mista FTTC, che presenta una copertura molto più vasta del territorio nazionale, navigando da casa ad una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

A completare le caratteristiche di quest’offerta c’è una linea telefonica con chiamate a consumo (0 cent/min e scatto alla risposta di 23 centesimi) con la possibilità di attivare l’opzione Unlimited per le chiamate illimitate, verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali in Europa e Nord America, al costo di 5 Euro in più al mese.

Da notare, inoltre, che chi attiva Fibra 1000 di Wind avrà la possibilità di sfruttare ben 100 GB al mese sotto rete Wind per navigare con gli smartphone. Il bunlde dati può essere condiviso tra le SIM Wind della propria famiglia (sino ad un massimo di 4 numeri che hanno già attiva un’offerta All Inclusive o Call Your Country con minuti inclusi o le Wind Smart). I 100 GB al mese saranno disponibili da subito e basterà recarsi in un negozio Wind per attivare il bundle.

Fibra 1000 di Wind ha un costo di 26,98 Euro al mese con contributo di attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte fibra ottica del mese di luglio 2019 c’è da considerare anche Internet Unlimited di Vodafone. Si tratta di una tariffa molto interessante ed altamente personalizzabile dall’utente che include diversi bonus aggiuntivi per i clienti che sottoscrivono l’offerta tramite procedura online.

Internet Unlimited include una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (l’opzione per le chiamate illimitate ha un costo di 5 Euro in più al mese) ed offre agli utenti che attivano l’offerta la possibilità di sfruttare una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima sino a 200 Mega.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti Vodafone riserva una SIM dati con 30 GB in 4G al mese, per navigare anche fuori casa sfruttando la rete Vodafone, ed un anno di abbonamento al servizio Playstation Plus, disponibile solo per chi attiva online l’offerta (sfruttando il link che riportiamo di seguito) senza richiedere l’aiuto di un consulente. Con il servizio Playstation Plus è possibile giocare online su PS4 e PS4 Pro e ricevere ogni mese giochi in regalo oltre che promozioni ed offerte dedicate.

Internet Unlimited di Vodafone ha un costo di 27,90 Euro al mese con contributo di attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che l’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di diverse opzioni legate all’utilizzo di Vodafone TV, la piattaforma per guardare la TV (sia canali in diretta che contenuti on demand) tramite la rete in fibra ottica. Ecco le opzioni disponibili:

Vodafone TV Sport: +10 Euro al mese;

Vodafone TV Sport + NOW TV Intrattenimento: +19,90 Euro al mese;

Vodafone TV + NOW TV Intrattenimento: +11,90 Euro al mese;

Vodafone TV Sport + NOW TV Sport: + 30 Euro al mese;

Il costo di Vodafone TV, a seconda del pacchetto scelto, verrà incluso in fattura ed andrà a sommarsi al costo dell’abbonamento ad Internet Unlimited.

Per comporre l’abbonamento desiderato è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super

Tra le offerte fibra ottica del mese di luglio 2019 c’è da considerare anche TIM Super Fibra, la tariffa della nuova gamma TIM Super riservata ai clienti raggiunti dalla rete in fibra ottica FTTH di TIM. Chi sceglie questa tariffa potrà contare su di una linea telefonica con chiamate a consumo e su di una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload.

A completare i vantaggi dell’offerta c’è la possibilità di accedere alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Da notare, inoltre, che il cliente che sceglie TIM Super Fibra può abbinare all’abbonamento una di queste cinque opzioni senza costi aggiuntivi (le altre opzioni restano disponibili per l’attivazione ma avranno un costo di 5 Euro al mese)

Smart Home: aggiunge all’abbonamento due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa tramite App TIM;

aggiunge all’abbonamento due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa tramite App TIM; TIM Vision Plus: permette di accedere alla versione arricchita di TIM Vision con contenuti in HD e programmi in esclusiva;

permette di accedere alla versione arricchita di TIM Vision con contenuti in HD e programmi in esclusiva; Safe Web Plus: servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web; Assistenza: permette al cliente di poter richiedere l’assistenza di un consulente per risolvere le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart;

permette al cliente di poter richiedere l’assistenza di un consulente per risolvere le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart; Voce: aggiunge le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa;

TIM Super Fibra ha un costo di 25 Euro al mese per il primo anno di abbonamento. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 45 Euro al mese. Nel canone d’abbonamento sono inclusi sia il contributo di attivazione che il modem Wi-Fi.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Per chi non è raggiunto dalla fibra FTTH, TIM mette a disposizione l’offerta TIM Super Mega che garantisce un accesso ad Internet tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega. L’offerta presenta le stesse caratteristiche della tariffa precedente. Il costo è di 25 Euro al mese per un anno e di 40 Euro al mese successivamente. Tutte le altre opzioni sono identiche a quanto visto in precedenza con TIM Super Fibra.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega

Fastweb Casa

Con l’arrivo del mese di luglio 2019, Fastweb ha lanciato la nuova tariffa Fastweb Casa. Questa nuova offerta include una linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti ed una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, sino a 200 Mega. Fastweb Casa presenta un costo di 29,95 Euro al mese per sempre con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Eolo Super

Se non sei raggiunto dalla fibra FTTH e dalla fibra mista FTTC hai la possibilità di navigare ad alta velocità da casa scegliendo Eolo Super, una soluzione tariffaria che garantisce una connessione di tipo “Fibra mista Radio”. Quest’offerta prevede l’installazione di un’antenna da parte di un tecnico Eolo che servirà per creare il collegamento con il ripetitore del provider collegato alla rete in fibra ottica.

Eolo Super ha un costo di 29,90 Euro al mese con modem Wi-Fi incluso nel prezzo. Il contributo di installazione è pari a 30 Euro una tantum oppure a 2 Euro al mese per 30 mesi per chi sceglie l’installazione rapida garantita in appena 5 giorni. Il piano tariffario include una linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia ed una connessione illimitata tramite rete “Fibra mista Radio” con velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload.

A completare i vantaggi per i clienti che scelgono Eolo troviamo la possibilità di sfruttare gratuitamente due servizi digitali a scelta dell’utente tra le seguenti opzioni: DAZN (9 mesi di calcio su DAZN), NOW TV (6 mesi di intrattenimento), Chili (20 Euro al mese per 6 mesi di Prime Visioni, Film e Serie TV), Amazon Prime (1 anno), Xbox Live Gold (1 anno).

Per verificare la copertura, scoprire tutti i dettagli sulle caratteristiche del servizio e attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Eolo Super