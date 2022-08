Le migliori offerte luce e gas di Agosto 2022

Offerte in evidenza Iren Revolution Luce Verde Variabile 1.276,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 995,36 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

La corsa al risparmio non va in vacanza, soprattutto in questa estate soffocata dal caro-bolletta. Ecco perché il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas si conferma il salvagente a cui i titolari di utenze domestiche si aggrappano per trovare la promozione più appetibile (in termini di prezzo e servizi) ad Agosto 2022.

Una scelta cruciale, quella della miglior soluzione luce e gas, soprattutto in vista del prossimo autunno, su cui incombe il rischio di nuove stangate in bolletta, come anticipato da ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in un documento ufficiale inviato a Parlamento e Governo.

Attivare già da ora un’offerta luce e gas che garantisca fatture più leggere è, dunque, una mossa fondamentale per non arrivare impreparati alla stagione fredda. Il comparatore di SOStariffe.it consente di confrontare le innumerevoli soluzioni luce e gas del Mercato libero e sottoscrivere quella più in linea con il proprio consumo annuo e i propri stili di vita.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l'App di SOStariffe.it:

Le migliori offerte luce di Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,26700 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,27131 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,26180 €/kWh 86,26 € al mese Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,26180 €/kWh 93,72 € al mese NeN NeN Luce Special 48 0,3130 €/kWh 94,53 € al mese

Setacciando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle promozioni più convenienti per una “famiglia tipo” che accumuli in bolletta un consumo annuo di energia elettrica pari a 2.700 kWh, con potenza impegnata di 3 kW.

Energia alla fonte wekiwi

La web company wekiwi scommette su un’offerta a prezzo indicizzato in cui il costo dell’energia elettrica al kWh è legato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale). A tale prezzo va aggiunto un contributo al consumo di 0,0052 €/kWh.

Altre caratteristiche della promozione sono:

30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22;

sconto del 10% sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop , piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici ;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione spenderebbe 83,25 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

A2A Easy Luce

La convenienza fa scalo anche ad A2A Energia, punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti. Oltre a garantire il prezzo del mercato all’ingrosso per l’energia elettrica, questa offerta cammina a braccetto con una promozione tutta estiva che consente di ricevere un voucher Unieuro di 50 euro, sottoscrivendo online A2A Easy Luce con il codice SUMMER2022.

Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

sconto del 50% sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

possibilità di attivazione della fornitura anche c on Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Edison World Luce Plus

Edison Energia, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia, si conferma un magnete del risparmio grazie alla promozione Edison World Luce Plus. Quest’ultima si rivela conveniente perché attivabile in modalità Dual Fuel (ovvero sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas).

L’architrave della promozione si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

servizio E DISONRi solve gratuito ;

bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

Sottoscrivendo questa soluzione di Edison Energia, la “famiglia tipo” spenderebbe 86,26 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

Trend Casa Luce

Affidandosi a questa offerta messa a punto da Eni Plenitude (la neonata società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica), gli utenti potranno beneficiare di:

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria , in base al l’utilizzo degli elettrodomestici nell’arco della giornata ;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh ;

sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 4 mesi ) in caso di attivazione della domiciliazione bancaria ;

(1 euro al mese energia verde inclusa.

Trend Casa Luce (in versione monoraria) costerebbe alla “famiglia tipo” 93,72 euro al mese. La versione bioraria avrebbe, invece, un costo mensile pari a 95,63 euro.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta su Trend Casa Luce monoraria:

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta su Trend Casa Luce bioraria:

NeN Luce Special 48

NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e collegata al gruppo A2A), propone un’offerta pensata per famiglie con consumi elevati di energia e, quindi, con costi altrettanto elevati in bolletta. Per garantire la convenienza, NeN scommette sul prezzo bloccato dell’energia elettrica, che resterà dunque invariato per tutta la durata del contratto.

Nel dettaglio, la proposta prevede:

tariffa monoraria: 0, 3130 €/kWh ;

prezzo bloccato per 36 mesi ;

bonus di benvenuto di 48 euro ;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Prendendo in considerazione questa soluzione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 94,53 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

Le migliori offerte gas di Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 0,93353 €/Smc 141,54 € al mese A2A Energia A2A Easy Gas 1,0865 €/Smc 141,60 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/Smc 150,81 € al mese Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 0,98353 €/Smc 160,47 € al mese

Di seguito entriamo nel dettaglio delle promozioni di gas che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più vantaggiose per un nucleo familiare con un consumo annuale di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla fonte wekiwi

L’offerta gas della web company wekiwi contempla:

prezzo indicizzato in base all ’ indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0, 5 centesimi per ogni Smc ;

’ ; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

pagamento tramite RID.

Per la fornitura di gas, la spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 141,50 euro al mese;

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

A2A Easy Gas

A2A Energia garantisce l’accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima anche per quanto riguarda la fornitura di gas.

Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi extra ;

sconto del 50% sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

voucher Unieuro del valore di 50 euro con attivazione online (codice SUMMER22 );

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 141,60 euro.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

Edison World Gas Plus

Anche per la fornitura di gas, Edison Energia assicura una promozione che sfrutta l’accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso.

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Qualora volesse affidarsi a questa soluzione, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette del gas che si aggirano sui 150,81 euro.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

EcoTua Index Casa Promo Gas

Iberdrola, multinazionale spagnola nata nel 1992 che oggi vanta una presenza in 14 Paesi e 39mila dipendenti, scommette su prezzi del gas naturale all’ingrosso per massimizzare il risparmio in bolletta.

Tra i punti di forza della sua promozione ci sono:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

possibilità di attivare il servizio Tuttofare Gas spendendo 2,95 euro in più al mese : assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un idraulico/termoidraulico incluse.

spendendo : assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un idraulico/termoidraulico incluse. pagamento con bollettino postale e RID.

Con questa offerta, le bollette del gas avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 160,47 euro (escluso il servizio Tuttofare Gas).

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111.