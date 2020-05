Le 10 migliori serie tv da vedere a Maggio 2020

Gli allentamenti alle misure per il contenimento del contagio ancora non permettono di recarsi al cinema o a teatro e lo streaming resta una delle principali attività per moltissimi per trascorrere le proprie serate in isolamento.

Le piattaforme per prevenire il down del servizio hanno disattivato la visione HD per lo streaming nei 2 mesi di lockdown. E anche così sono stati segnalati rallentamenti e disservizi da diversi utenti. La situazione sta tornando pian piano alla normalità.

Come ogni mese i cataloghi hanno eliminato un po’ di vecchi titoli e hanno caricato dei contenuti nuovi o delle serie tv in esclusiva. Ci sono nuovi titoli per gli amanti di ogni genere dal crime alla commedia.

La top ten delle serie tv da non perdere

A Maggio 2020 ci sono, per fortuna, diversi titoli di serie tv interessanti sulle piattaforme più popolari. Nei cataloghi sono apparse molte novità e qualche serie molto amata dai fan italiani. Sì, ci riferiamo a Boris. Il rilancio di Netflix di questa serie del 2007 è stato uno dei top trend di Twitter la scorsa settimana.

Ma non è l’unico titolo di rilievo di questo mese. Ci sono novità e ritorni, vediamo quali sono le 10 serie tv da vedere a Maggio 2020 su Amazon, Netflix, Now Tv, Disney Plus e Chili. L’ultima arrivata ha infatti lanciato una serie originale proprio in occasione dell’avvio delle trasmissioni in Italia.

Se non avete ancora sottoscritto un’offerta pay tv potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it per scoprire quali sono le promozioni più convenienti.

I titoli di Netflix

1. Boris

Partiamo proprio quindi da una delle serie tv che è stato definita tra i migliori prodotti del settore negli ultimi 15 anni in Italia. In tanti dopo aver letto l’annuncio del caricamento delle puntate di Boris sulla piattaforma si sono lanciati in un binge watching della serie.

Boris racconta di una scalcinata troupe televisiva che gira le puntate di una soap opera all’italiana di bassissima qualità, Gli occhi del cuore. Produzione low budget, cinismo e disincanto sono il mix che si unisce ad attori di terzo ordine che però pensano di essere delle star hollywoodiane e ad un gruppo di autori chiusi nel loro mondo intellettuale. “Dai, Dai, Dai”, come direbbe il regista Renè Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino.

2. Hollywood

La seconda serie che segnaliamo tra quelle del catalogo di Netflix è Hollywood. Si tratta di un prodotto originale della piattaforma di streaming ed è stata accolta in modo molto positivo dagli spettatori.

La storia vede al centro un autore, Archie Coleman (Jeremy Pope), e un regista, Raymond Ainsley (Darren Criss), che tentano di sfondare nella Hollywood del Dopo Guerra. I due vogliono raccontare la storia di Peg Entwistle, una giovanissima attrice che si lanciò dalla scritta Hollywood che campeggia su Los Angeles.

Uno dei tratti che sta incuriosendo di più di questa serie è il misto di riferimenti a personaggi reali e di fantasia. Su internet ci sono numerosi articoli sulle storie individuate dagli spettatori. Ad esempio ci sono dei chiari riferimenti a Rock Hudson, Vivien Leigh (Scarlet di Via col vento) e Cole Porter, per citarne qualcuno.

3. The innocence project

La vita di 8 vittime di errori giudiziari ricostruita in questa miniserie di Netflix è da vedere. In 10 puntate vengono ricostruiti dei casi molto controversi in cui la giustizia americana ha mandato in galera degli innocenti per anni.

Al centro del racconto i filmati dei processi, le testimonianze degli avvocati di The innocence project e di familiari e vittime. Vengono descritti casi di razzismo, falsificazione delle prove, errori e negligenze che negli anni hanno caratterizzato il sistema giudiziario degli Stati Uniti.

4. The Eddy

La serie per chi ama il jazz e le atmosfere da club fumoso e criminale. Il regista di The Eddy è il premio Oscar Damien Chazelle, questo alza di parecchio le aspettative su questo prodotto.

Elliot Udo, interpretato da André Holland, tenterà di salvare il suo jazz club a Parigi. Il suo socio Farid è invischiato in un giro d’affari losco che ha messo in pericolo il locale di Elliot. Ma non è questa l’unica preoccupazione del protagonista, infatti deve proteggere anche sua figlia Julie.

Le serie di Maggio su Amazon

Da Maggio in molti avranno notato una novità sul portale di streaming di Prime Video, è spuntata un’etichetta che indica i contenuti inclusi nell’abbonamento Prime di Amazon. Nei menu in alto è apparsa anche una nuova voce: Store.

Da questo mese infatti la piattaforma ha implementato i suoi servizi permettendo di accedere a dei contenuti esclusivi, ma non inclusi nel canone degli abbonati. Si possono noleggiare i titoli di film appena usciti o di altri contenuti speciali, non c’è un prezzo di abbonamento ma si paga per i singoli film.

5. Upload

L’hanno definita una parodia di Black Mirror, la serie Upload è firmata dal creatore di The Office Greg Daniels. Al centro della storia troviamo Nathan, un giovane deceduto la cui coscienza viene caricata in uno spazio virtuale, Lakeview.

Il ragazzo si trova nel suo after live guidato da Nora, un’assistente viva e vegeta del servizio clienti di Lakeview. Una commedy leggera e con una prima stagione che ha conquistato già molti utenti.

6. Homecoming

Nella prima stagione abbiamo conosciuto il progetto Homecoming tramite la storia dell’assistente sociale Heidi Bergman, interpretata da Julia Roberts. Questa seconda stagione a condurci tra gli intrighi e i misteri del programma per veterani è Jackie, Janelle Monáe, una giovane veterana che si risveglia nel bel mezzo di un lago senza ricordare più nulla.

Julia Roberts non farà più parte del cast, ma è sempre la produttrice di questa serie Amazon Original. Tra i personaggi della scorsa stagione ritroveremo Audrey, interpretata da Hong Chau, e l’ex soldato Walter Cruz, che ha il volto di Stephan James.

7. Dispatches From Elsewhere

Il protagonista di questa serie antologica è Jason Segel. La storia è quella di un gruppo di 4 prescelti vengono invitati da un misterioso istituto Jejune a partecipare ad un’esperienza che permetterà loro di fuggire dalla realtà.

Peter, Simone, Janice e Fredwynn sono le quattro persone che si troveranno a dover risolvere i diversi enigmi posti. Ma si tratta di un gioco o di un complotto?

I titoli di Sky e Now TV

Con Sky si può optare per un abbonamento alla tv satellitare, con il digitale terrestre o via fibra. Se però i costi della pay tv sono troppo esosi e i vincoli troppo pesanti si può scegliere la versione online, Now Tv è più snella ed economica e con nessun vincolo temporale.

8. The L Word – Generation Q

Torna su Sky Atlantic e su Now Tv dal 11 Maggio una delle serie più controverse degli ultimi 10 anni, The L Word. Quando uscì nel 2010 fu la prima serie tv a parlare dell’amore lesbico, per chi non avesse visto la prima serie sarà disponibile on Demand per i clienti Sky dal 7 Maggio.

Tornano quindi Bette Porter, Shane e Alice. La prima si prepara per la corsa a sindaco di Los Angeles, Shane ha lasciato il suo lavoro e si dedica alla famiglia, mentre Alice ha un suo talk show. Il titolo della nuova serie fa con generation Q fa riferimento al queer, la parola letteralmente significa eccentrico ma viene usato per le minoranze sessuali e di genere.

9. Elementary

Il finale di questa serie tv andrà in onda su Fox Crime dal 25 Maggio 2020. Si tratta di una serie che ha rivisitato i classici casi di investigazione di Sherlock Holmes in chiave moderna. In questa versione i due detective sono un uomo e una donna, Watson il fidato amico e collaboratore di Holmes è infatti interpretato da Lucy Liu.

Holmes (Jonny Lee Miller) e Watson in quest’ultima stagione si trovano a Londra come consulenti di Scotland Yard. l caso su cui devono lavorare è l’omicidio di una famosa modella.

Le serie di Diseny +

10. The Mandalorian

È la serie che tutti i fan di Star Wars stavano aspettando. Sulla piattaforma di streaming tv di Disney i primi 6 episodi sono stati caricati tra Aprile e Maggio e già si parla di una seconda stagione.

Le vicende raccontate si collocano tra la prima e la seconda trilogia della saga. La serie è prodotta dalla Lucasfilm. Il racconto è una miniera di rimandi, citazioni e di intrecci ai capitoli precedenti e successivi delle avventure di Yoda, Obi Wan Kenobi e di Luke Skywalker.

The Mandalorian fa parte è un cacciatore di taglie del Codice della Gilda. Gli viene affidata una missione molto ben pagata e lui come al solito non fa domande. Qualcosa che accade in questa caccia lo colpisce e lo cambierà.

Come acquistare un abbonamento alla pay tv

I cataloghi delle streaming tv e della pay tv sono molto ricchi: film, documentari, anime e serie tv. Per conoscere i prezzi e le condizioni delle offerte pay tv di Maggio potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it cliccando qui in basso.

Scopri le offerte pay tv di Maggio

Questo strumento vi permetterà di confrontare i canoni e i servizi proposti e di scegliere il pacchetto che meglio si adatta alle vostre esigenze. Potrete scegliere tra i servizi di tv a pagamento tradizionali, quindi con decoder o sistemi satellitari o quelli di streaming tv: Chili, Dazn, Disney Plus e Now Tv.

Le offerte per abbonarsi a Sky e NOW TV

L’offerta più conveniente del momento per avere Sky Serie tv è quella in digitale terrestre a 14.90 euro al mese per 1 anno (poi il canone passerà a 19.90 euro). Con 10 euro in più al mese, quindi con un abbonamento di 24.90 euro si possono avere Sky TV+ Sky Famiglia+ Netflix e il servizio di visione HD. In questo caso dopo un anno il costo raddoppierà e il canone diventerà di 43.39 euro al mese.

Il piano Now Tv per vedere le vostre serie e i programmi di Intrattenimento vi offre due soluzioni: un canone di 9.99 euro al mese per le sole serie tv e gli show di Sky, oppure un abbonamento di 14.99 euro al mese per avere accesso anche ai film e ai contenuti dei canali Sky Cinema.

Le promozioni per le streaming tv

Per le streaming tv su cui vedere le vostre serie preferite c’è l’offerta lancio di Disney Plus a 6.99 euro al mese o 69.99 euro l’anno. Nel catalogo di questa tv ci sono i contenuti di Disney, Lucasfilm, il pacchetto Pixar e quello dei film della Marvel, oltre ai documentari di National Geographic.

Chili invece è una piattaforma che permette di noleggiare o acquistare i singoli film o serie tv. Non c’è un costo di accesso al servizio, vi dovrete solo registrare e pagherete ogni volta che vorrete acquistare un prodotto.