Se non siete soddisfatti del vostro operatore di telefonia mobile non dovete avere paura di cambiare. Oggi infatti potete trovare tantissime offerte convenienti, dato che l’estate è il momento in cui fioccano le promozioni. Per meno di 12 euro al mese potete avere minuti illimitati e fino a 300 GB o navigazione in 5G se disponete di uno smartphone compatibile. In più con il cambio gestore telefonia mobile non dovete perdere il vostro numero. Basta richiedere la portabilità al nuovo operatore, che effettuerà il trasferimento gratis entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Cambio gestore telefonia mobile: le migliori offerte di luglio 2023

Le migliori offerte per chi cambia operatore Minuti, SMS e Giga Costo mensile Per chi arriva da… 1 Super Mobile di Optima minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese Qualsiasi operatore 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese Qualsiasi operatore 3 ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 4 Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus di Kena Mobile minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps (+ 50 GB con autoricarica + 200 GB per 60 giorni) primo mese gratis, poi 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 5 Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 100 GB anche in 5G 7,95 €/mese Qualsiasi operatore 6 TIM Power Supreme Web Easy

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 7 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore 8 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese Qualsiasi operatore 9 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese Qualsiasi operatore 10 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ 11,99 €/mese Qualsiasi operatore

Qualora stiate valutando il cambio gestore telefonia mobile avete tante offerte tra cui scegliere con caratteristiche differenti che si adattano a qualsiasi tipologia di utente. Per confrontarle tutte e avere la certezza di scegliere la migliore promozione possibile potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Grazie al nostro strumento in pochi secondi potete avere tutte le informazioni necessarie a trovare il piano più conveniente in base alle vostre particolari esigenze ed abitudini di consumo. Una volta fatta la vostra scelta potrete attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

L’offerta più economica per il cambio gestore telefonia mobile è Super Mobile di Optima Italia. A soli 4,95 euro al mese potete avere:

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’attivazione sarebbe di 19,90 euro ma se si acquista l’offerta online è di soli 9,90 euro.

In seconda posizione si piazza Spusu con la sua offerta Spusu 70 da 5,98 euro al mese e prezzo fisso per sempre. La tariffa include:

2000 minuti e 500 SMS

70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 5,45 GB per navigare in roaming in Ue

140 GB di riserva da utilizzare quando si hanno esaurito i Giga inclusi nell’offerta

da utilizzare quando si hanno esaurito i Giga inclusi nell’offerta Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in Giga aggiuntivi, che diventano disponibili a partire dal primo rinnovo e non hanno scadenza

L’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete acquistare un’eSIM senza costi aggiuntivi o cambiare offerta in ogni momento.

ho. Mobile consente di provare le sue tariffe per un mese grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. Scaduto il periodo promozionale potete scegliere se continuare con l’operatore o chiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. La sua offerta più economica da 5,99 euro al mese include:

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download (o fino a 60 Mbps con opzione ho. il turbo da 1,49 euro al mese)

per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download (o fino a 60 Mbps con opzione da 1,49 euro al mese) 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

Attivazione, SIM e spedizione sono gratis

Dovrete acquistare anche una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

Kena Mobile invece propone una tariffa chiamata Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus con inclusi:

minuti illimitati e 1000 SMS

130 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download 7 GB per navigare in roaming in Ue

200 GB da consumare entro 60 giorni attivandola entro il 25/7/23

50 GB in più al mese attivando l’autoricarica entro il 20/9/23

Attivazione, SIM e spedizione sono gratis

Il primo mese è gratis, poi l’offerta si rinnova a 6,99 euro al mese. Anche questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

L’offerta 5G più economica sul mercato è quella di Fastweb Mobile. Per appena 7,95 euro al mese potete avere inclusi:

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB anche in 5G

anche in 5G 8 GB per navigare in roaming in Ue

Per tutte le tariffe di Fastweb l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili per essere più interessanti agli occhi delle aziende.

Chi effettua il cambio gestore telefonia mobile da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri può attivare TIM Power Supreme Easy, che al costo di 7,99 euro al mese include:

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB su credito residuo)

per navigare in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB su credito residuo) 8 GB per navigare in roaming in Ue

Primo mese e attivazione sono gratis acquistando l’offerta online. Per attivarla è richiesta la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se siete già clienti di TIM per la rete fissa e acquistate questa offerta potete avere Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. La promozione prevede anche:

due smartphone al prezzo di uno e primo pagamento dopo 3 mesi (vincolo di 24 mesi per la parte mobile)

TIMVISION con Netflix (piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) e 6 mesi di Amazon Prime gratis fino 23/9/23, poi 12,99 euro al mese (offerta disponibile fino al 29/7/23)

3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime, poi 9,99 euro al mese

una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

sconto del 25% sul catalogo di gioielli di Kulto

PosteMobile permette di attivare un’offerta da 8,99 euro al mese chiamata Creami Extra WOW 150 con inclusi:

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

L’attivazione è di 10 euro a cui si devono aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica. La SIM e spedizione sono gratuite.

L’offerta più amata di Iliad è Giga 150. Tutte le tariffe dell’operatore low cost sono senza vincoli e costi nascosti e hanno il prezzo fisso per sempre. Al costo di 9,99 euro al mese avrete inclusi:

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Scegliendo il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Per i clienti mobile di Iliad con offerta da 9,99 euro al mese e addebito automatico il prezzo per la rete fissa è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. La tariffa include:

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON. Potete verificare la copertura su SOStariffe.it

su SOStariffe.it chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

La spesa per l’installazione è di 39,99 euro.

Un’altra offerta interessante di Fastweb ma con molti più Giga inclusi è Fastweb Mobile Maxi da 11,95 euro al mese. La tariffa infatti prevede

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB anche in 5G

anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Attivazione a 10 euro. SIM e spedizione gratuite

Anche PosteMobile consente di attivare un’offerta con tanti Giga. Creami Extra WOW 300 costa 11,99 euro al mese e prevede:

minuti e SMS illimitati

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 10,92 GB per navigare in roaming in Ue

Attivazione gratuita e SIM a 10 euro

È necessario acquistare anche una prima ricarica da 10 euro.

