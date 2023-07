Anche per la nuova stagione sportiva 2023 - 2024 , che prenderà il via il prossimo agosto, DAZN trasmetterà tutte le partite di Serie A (di cui 7 per turno in esclusiva) andando ad aggiungere diversi altri contenuti. In vista della partenza della nuova stagione, DAZN ha rinnovato le offerte per gli abbonamenti che permettono di guardare la Serie A e gli altri eventi della piattaforma. Ecco tutti i dettagli.

Le nuove offerte DAZN in vista della stagione 2023 – 2024 di Serie A, al via ad agosto, sono disponibili. Per gli utenti ci sono tre diverse opzioni di abbonamento (abbonamento mensile, abbonamento mensile con vincolo annuale e abbonamento annuale con rata unica).

In più, è sempre possibile scegliere tra tre diversi piani di abbonamento: DAZN Start (senza Serie A e altri eventi calcistici), DAZN Standard e DAZN Plus (con possibilità di doppia utenza anche senza utilizzare la stessa connessione). Vediamo tutti i dettagli in merito alle nuove offerte:

Abbonamento DAZN: tutte le proposte disponibili a luglio 2023

3 COSE DA SAPERE SULLE NUOVE OFFERTE DAZN 1. È possibile scegliere tra 3 diversi piani: DAZN Start, DAZN Standard e DAZN Plus 2. L’abbonamento è disponibile in versione mensile, mensile con vincolo annuale e annuale con rata unica da pagare al momento dell’attivazione 3. Da quest’anno è possibile acquistare anche il DAZN TV Box da collegare al TV: il costo è di 19,99 euro

Per i nuovi utenti che scelgono DAZN ci sono oggi diverse opzioni. I piani d’abbonamento tra cui scegliere sono tre. Il primo è DAZN Start. Si tratta della versione base del servizio, priva delle partite di Serie A e degli altri eventi di calcio maschile. Quest’opzione non prevede la possibilità della doppia utenza su due diverse connessioni Internet.

Per abbonarsi a DAZN Start è possibile scegliere tra tre opzioni:

abbonamento mensile senza vincoli: 13,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 9,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 88,99 euro per un anno (pari a 7,42 euro al mese)

C’è poi la possibilità di puntare su DAZN Standard. Il piano in questione consente l’accesso a tutto il catalogo di DAZN ma senza la possibilità di accedere alla doppia utenza su due connessioni Internet differenti. Le opzioni d’abbonamento sono tre:

abbonamento mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

Il terzo piano in abbonamento è DAZN Plus che aggiunge alla versione Standard anche la possibilità di sfruttare la doppia utenza e, quindi, di accedere a DAZN da due dispositivi in contemporanea utilizzando due diverse connessioni Internet. Il costo è il seguente:

abbonamento mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

Per attivare una delle nuove offerte DAZN e accedere subito al catalogo è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport e scegliere poi la versione preferita dell’abbonamento.

Ricordiamo che l’attivazione dell’abbonamento è immediata e consente l’accesso contestuale a tutto il catalogo di contenuti disponibili, senza attese di alcun tipo.

Cosa si può vedere con DAZN

Tramite DAZN è possibile accedere ad un’offerta sportiva molto ricca. Attualmente, il catalogo della piattaforma di streaming include:

tutte le partite di Serie A e di Serie B

le partite di Europa League e Conference League

le partite della Liga spagnola e altre competizioni di calcio internazionale

i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 con tutti i contenuti trasmessi dall’emittente

UFC, Matchroom e Golden Boy

DAZN TV Box: ora disponibile per tutti

Con la nuova stagione, tutti gli utenti hanno la possibilità di acquistare il DAZN TV Box. Con il box è possibile utilizzare il canale sul digitale terrestre di DAZN (disponibile solo come backup in caso di malfunzionamento dello streaming, è l’app che in caso di necessità passa in automatico dallo streaming al digitale terrestre). Il box in questione può essere acquistato al costo di 19,99 euro, senza vincoli o costi aggiuntivi. Si tratta di versione personalizzata da DAZN del box TIMVISION.

