I conti correnti per giovani più ricercati a luglio 2023 sono i conti online in quanto sono a zero spese. Le banche infatti propongono agli under 30 dei conti correnti che hanno il canone annuale gratuito. Oltre al fatto che non hanno costi fissi di gestione, né applicano commissioni sulle principali operazioni effettuate sul conto stesso, i giovani scelgono i conti 100% digitali perché sono facili e veloci da aprire e da gestire grazie ai servizi di home banking tramite Internet oppure di mobile banking tramite l’app della banca scelta. La possibilità di aprirlo e di operare su di esso, senza dover andare in filiale (con un risparmio anche di tempo) rende i conti online sempre più appetibili per gli under 30.

Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it è possibile scattare una fotografia delle alternative più convenienti presenti sul mercato bancario a luglio 2023.

Conti correnti per giovani: le migliori proposte di Luglio 2023

Tra i conti correnti per giovani più vantaggiosi di luglio 2023 ci sono:

My Genius Green di Unicredit;

di Unicredit; Widiba Start di Banca Widiba;

di Banca Widiba; Revolut Standard.

Vediamo qui di seguito nel dettaglio quali siano le caratteristiche di questi tre conti correnti per giovani.

My Genius Green di UniCredit

In vetta alla convenienza c’è il conto My Genius Green di UniCredit. È un conto corrente online a canone zero per sempre, offre bonifici SEPA (tranne gli istantanei) e giroconti online gratuiti. Ma questo prodotto bancario di UniCredit è anche sostenibile perché 100% paperless, senza nessun invio di documenti cartacei, né carnet di assegni.

Tre sono le caratteristiche di My Genius Green e sono sintetizzabili in tre aggettivi: conveniente, sostenibile e digitale. Questo conto si caratterizza per:

canone annuo gratuito per la carta di debito internazionale My One ;

; carta My One in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile per la salvaguardia dell’ambiente;

carta My One in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

prelievi di contanti gratuiti da sportelli ATM di UniCredit;

servizio Banca Multicanale incluso per gestire tutto tramite Internet, telefono e App di mobile banking.

C’è da ricordare che l’offerta di My Genius Green è riservata a coloro che sono residenti in Italia e non siano già titolari di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit, vai al link di seguito:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Tra i conti correnti per giovani più economici c’è Widiba Start di Banca Widiba. L’identikit dell’offerta è il seguente:

carta di debito internazionale per pagamenti in Italia e all’estero gratuita;

per pagamenti in Italia e all’estero gratuita; prelievi di contanti gratuiti da ATM per importi pari o superiori a 100 euro da tutte le banche d’Italia;

bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA senza costi;

ordinari in 36 Paesi in area SEPA senza costi; casella PEC da 1 Giga e f irma digitale fino a quando si è clienti della banca;

e fino a quando si è clienti della banca; deposito titoli gratuito;

accredito dello stipendio gratuito;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

carta di credito Classic, con canone annuale di 20 euro e fido mensile di 1.500 euro.

Mentre per gli under 30 il canone è sempre a costo zero, per gli over 30, Widiba Start è a canone zero soltanto per i primi 12 mesi se lo si apre entro il 26 luglio 2023. Dopo il primo anno, il canone è di 3 euro al mese. ma questo costo può essere azzerato (o ridotto al minimo) grazie a una serie di promozioni proposte da Banca Widiba.

Non va poi dimenticato che, aprendo il conto di Banca Widiba entro il 26 luglio 2023 (e vincolando le somme entro 30 giorni dall’apertura dello stesso), è possibile ottenere un rendimento con tasso di interesse annuo del 3,25% lordo, scegliendo vincoli della durata di 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza.

Per saperne di più sul conto della Banca Widiba, premi il pulsante verde qui sotto:

Conto Revolut Standard

Tra i conti correnti per giovani a luglio 2023 brilla anche Revolut. L’offerta del conto Revolut Standard (la versione base del conto), prevede:

tre mesi di accesso gratuito al conto Revolut Premium ;

al conto ; canone annuo gratuito;

carta di debito gratuita (con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online);

gratuita (con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online); prelievi di denaro in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%;

in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%; bonifici online senza commissioni;

possibilità di effettuare acquisti al di fuori dell’Italia in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); possibilità di sottoscrivere assicurazioni: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno.

L’app finanziaria prevede con il conto Revolut Standard anche i servizi per l’invio di denaro, con possibilità di:

effettuare pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

eseguire bonifici immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo;

immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo; spostare denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta Revolut, clicca al link qui sotto:

Conto corrente per under 18: una proposta vantaggiosa a Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo abbinata al conto corrente Tinaba Start

canone annuo gratuito per conto e carta

utilizzabile anche da un minorenne a partire da 12 anni

cashback del 10% su tutti gli acquisti

su tutti gli acquisti prelievo minimo giornaliero di 25 € e massimo di 250 €

minimo giornaliero di 25 € e massimo di 250 € primi 12 prelievi gratuiti

Le banche offrono anche conti correnti e carte di pagamenti per gli under 18 che volessero gestire il proprio denaro e i propri risparmi. Un’offerta vantaggiosa a luglio 2023 è quella proposta dall’app Tinaba che mette a disposizione il conto corrente a zero spese Tinaba Start, quindi senza canone mensile di gestione, né imposta di bollo.

Abbinata al conto corrente c’è la Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard) utilizzabile anche da un minore a partire dai 12 anni. Oltre al servizio di parental control, questa carta ricaricabile prevede:

cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio; zero costi di gestione e spedizione ;

; ricarica gratuita;

collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro;

minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro; primi 12 prelievi gratuiti;

pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

codice PIN e servizio 3D Secure.

Tornando al conto corrente Tinaba Start, esso include gratuitamente:

codice IBAN con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

con possibilità di accredito dello stipendio o pensione; ricariche telefoniche;

pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA;

bonifici istantanei e ordinari gratuiti in area SEPA;

in area SEPA; pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA.

Per conoscere meglio l’offerta di Tinaba, il link di riferimento è il seguente:

