L’Italia si piazza al secondo posto per convenienza in termini di costo Internet mobile. Stando alle analisi di Cable.co.uk, sito britannico per la comparazione dei prezzi per la banda larga, nel nostro Paese la spesa media nel 2022 per 1 GB è di 11 cent. Questo risultato dipende dall’eccellente infrastruttura tricolore di Internet, con una copertura superiore al 95% per il 5G. Al vertice della classifica invece troviamo invece Israele con 3,7 cent per 1 GB. Cable.co.uk per la sua analisi ha preso in considerazione 5.292 tariffe di telefonia mobile con traffico dati incluso in ben 233 Paesi nel mondo.

Costo Internet mobile: Italia al secondo posto, la più cara Sant’Elena con un costo medio di quasi 38 euro per GB

Classifica dei Paesi per il costo di Internet su mobile Prezzo medio 1 Israele 0,037 €/GB 2 Italia 0,11 €/GB 3 India 0,16 €/GB 4 Francia 0,21 €/GB 5 Cina 0,38 €/GB 6 Giappone 3,55 €/GB 7 Stati Uniti 5,19 €/GB 8 Svizzera 6,81 €/GB 9 Corea del Sud 11,59 €/GB 10 Sant’Elena 37,91 €/GB

Tra i Paesi in cui il costo Internet mobile è decisamente alto troviamo la piccola isola di Sant’Elena, famosa per aver ospitato Napoleone Bonaparte, con un costo di quasi 38 euro per GB. Il prezzo ovviamente dipende dall’enorme distanza dalla terra ferma. L’isola infatti dista circa 1.900 Km dalla costa dell’Angola. Nella classifica dei più cari troviamo anche Corea del Sud (11,59 euro/GB), Svizzera (6,81 euro/GB), Giappone (3,55 euro/GB) oltre ad alcuni Stati insulari dell’Africa, Sud d’America e le isole Falkland.

A livello regionale, il Nord America è tra le macro aree con il costo Internet mobile più alto, pari a una media di 5,19 euro/GB. L’analisi tiene conto anche dello stipendio medio della popolazione di ciascun Paese. Bisogna inoltre considerare altri fattori che incidono sulla spesa per la connettività come gli accordi presi da ciascun governo con i servizi di fornitura di Internet e lo stato tecnologico delle singole nazioni.

Altro aspetto che influisce prepotentemente sul costo Internet mobile è la percentuale di popolazione online che usufruisce dei servizi di rete. Per una connessione alla banda larga il costo medio in Africa è pari al 18% del reddito medio di ciascun cittadino, ovvero cinque volte più alto del valore medio a livello mondiale. Comparando i costi e performance dei Paesi in via di sviluppo, nel 2021 il costo medio per 1 GB nel continente africano era superiore di quasi 5 euro rispetto a quello europeo, fermo in media a circa 3 euro.

Costo Internet mobile: le tariffe più convenienti di giugno 2023

Le offerte mobile al prezzo più basso di giugno Minuti, SMS e Giga Costo mensile Per chi arriva da… Super Mobile di Optima Italia illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese Qualsiasi operatore Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese Qualsiasi operatore Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus minuti illimitati e 500 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 6,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati ho. 6,99 di ho. Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G 7,95 €/mese Qualsiasi operatore TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese Qualsiasi operatore ho. 9,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati Kena 9,99 230GB STAR Promo di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS + 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati

Il costo Internet mobile in Italia è quindi tra i più bassi a livello mondiale ed è sicuramente una buona notizia per coloro che stanno cercando una nuova offerta per il cellulare. Per confrontare le promozioni dei vari operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi secondi per costruire il proprio profilo medio di consumo e scoprire qual è la tariffa più economica in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Alcune delle offerte con il miglior rapporto qualità prezzo oggi disponibili sono:

Super Mobile di Optima Italia con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro, se si acquista l’offerta online. In Ue potete utilizzare fino a 4,5 GB in roaming.

Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione a 9,90 euro ma con SIM e spedizione gratuita. Si può anche acquistare un’eSIM senza costi aggiuntivi con richiesta online. In Ue potete utilizzare fino a 5,45 GB in roaming. L’offerta include anche 140 GB di riserva, disponibili nel momento in cui si esauriscono quelli inclusi, e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo, da utilizzare a partire dal rinnovo successivo e che non ha scadenza. Si può anche passare ad un’altra offerta di Spusu in ogni momento senza costi aggiuntivi.

ho. 6,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Si deve poi acquistare una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare fino a 6,4 GB in roaming. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati (PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri). Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare le offerte di ho. per un mese e decidere dopo 30 giorni se continuare con l’operatore o richiedere online con due clic il recesso dal piano senza costi aggiuntivi e con annesso rimborso di tutte spese sostenute.

Kena 6,99 130GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download. Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Se si attiva il servizio di ricarica automatica entro il 10/9/23 si hanno inclusi altri 50 GB aggiuntivi ogni mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare fino a 7 GB in roaming. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati (PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri).

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione a 10 euro ma con SIM e spedizione gratuite. In Ue potete utilizzare fino a 8 GB in roaming. Avete inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Accademy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende.

TIM Power Supreme Easy di TIM con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con pagamento su credito residuo) a 7,99 euro al mese. Acquistando questa offerta online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete utilizzare fino a 8 GB in roaming. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati (PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri). Chi acquista questa offerta ma è già cliente di TIM per la rete fissa può avere Giga illimitati ogni mese anche per le SIM di tutta la famiglia (massimo sei) con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vengono addebitati direttamente in bolletta.

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare fino a 8,19 GB in roaming.

Flash 200 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 200 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 9,99 euro ma con SIM e spedizione gratuite. In Ue potete utilizzare fino a 10 GB in roaming. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 15/6/23.

Attivando questa Flash 200 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito avete incluso uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. A tali condizioni potete quindi navigare fino a 2,5/5 Gbps in download sulla rete FTTH GPON/EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e avere inclusi minuti illimitati, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

ho. 9,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 230 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Si deve poi acquistare una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare fino a 9,1 GB in roaming. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati (PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri).

Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Se si attiva il servizio di ricarica automatica entro il 10/9/23 si hanno inclusi altri 50 GB aggiuntivi ogni mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete utilizzare fino a 9,5 GB in roaming. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati (PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri).

