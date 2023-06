Le soluzioni luce e gas a prezzo fisso che Enel Energia e Illumia propongono a giugno 2023 . Oltre a un focus sulle tariffe a prezzo indicizzato che le due compagnie energetiche mettono a disposizione per chi voglia bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Grazie alle minori oscillazioni dei prezzi all’ingrosso di energia e metano, sempre più gestori energetici arricchiscono il proprio ventaglio di proposte commerciali inserendo anche offerte luce e gas a prezzo fisso. Si tratta di soluzioni del Mercato Libero che bloccano il costo unitario della materia prima per un determinato periodo (almeno 12 mesi), fungendo così da “scudo” di protezione nell’ipotesi di nuove “fiammate” dei prezzi dei beni energetici.

Anche Enel Energia e Illumia rientrano nella rosa dei fornitori del Mercato Libero che hanno messo a punto, a giugno 2023, offerte luce e gas a prezzo bloccato. Prima di analizzarle nel paragrafo che segue, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it è una vera e propria “bussola” dei prezzi per i consumatori che siano alla ricerca della miglior soluzione per la propria fornitura di energia elettrica o gas.

Grazie a questo strumento gratuito, è possibile setacciare le offerte luce e gas del Mercato Libero attivabili a giugno 2023 e confrontarle sulla base del proprio consumo annuo di energia elettrica o gas. (Tale informazione è sempre consultabile nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, oppure stimabile attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili dal widget qui sotto):

Enel e Illumia: le offerte luce e gas a prezzo bloccato a Giugno 2023

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI FORNITURA CARATTERISTICHE Illumia Energia Giusta Fornitura luce prezzo fisso per 12 mesi: 0,199€/kWh

tariffa monoraria

sconto Energia Giusta: doppio sconto in fattura per chi riduca i consumi di energia elettrica rispetto al mese precedente Enel E-light Luce e Gas Fornitura luce e gas prezzo fisso per 12 mesi: 0,209 €/kWh (per la fornitura di energia) e 0,75 €/Smc (per la fornitura gas)

(per la fornitura di energia) e (per la fornitura gas) esclusiva online e limitata nel tempo: attivabile entro il 27 giugno 2023

Tra le soluzioni a prezzo bloccato messe a punto dai fornitori energetici a giugno 2023 spiccano quelle di Illumia ed Enel Energia.

Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, propone invece una soluzione luce a prezzo bloccato dal nome “Energia Giusta“. La caratteristica principale di questa offerta per la fornitura di luce è la possibilità di ottenere margini di risparmio in bolletta nel caso in cui si riesca a ridurre il proprio consumo di energia elettrica. Ecco come funziona questa promozione nel dettaglio:

il prezzo dell’elettricità è bloccato per 12 mesi: 0,199€/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); dal secondo mese, sarà possibile incassare uno sconto di 9 euro nel caso in cui si riesca a tagliare i consumi di energia di 46 kWh rispetto al mese precedente;

nel caso in cui si riesca a rispetto al mese precedente; nel caso sia raggiunto questo traguardo, Illumia raddoppierà il risparmio applicando uno sconto speciale, lo sconto Energia Giusta, di altri 9 euro.

Facendo camminare a braccetto la riduzione dei consumi e lo sconto di Illumia, i clienti domestici che sottoscriveranno questa offerta potranno alleggerire le bollette: il risparmio totale ammonta a 18 euro.

L’offerta, che può essere sottoscritta entro il 9 luglio 2023, prevede anche il pagamento di un contributo fisso mensile di 12 euro (144 euro all’anno) a copertura delle spese di commercializzazione.

Enel Energia, uno dei principali operatori (in Italia e nel mondo) nel settore dell’elettricità e della produzione da fonti rinnovabili, propone l’offerta luce e gas ribattezzata “E-light Luce e Gas”. Si tratta di una promozione per i nuovi clienti che è attivabile solo online e in una finestra temporale limitata: si ha tempo sino al 27 giugno 2023 per sottoscriverla. L’offerta blocca il prezzo della materia prima per 12 mesi alle seguenti condizioni tariffarie:

prezzo dell’energia: 0,209 €/kWh ;

; prezzo del gas: 0,75 €/Smc.

In aggiunta, è previsto il pagamento di un contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 120 euro a fornitura (10 euro al mese a fornitura).

Enel e Illumia: le offerte luce e gas a prezzo indicizzato a Giugno 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE E GAS SPESA IN BOLLETTA Illumia Luce e Gas Flex 0,11073 €/kWh

0,46162 €/Smc 64,15 €/mese

140,20 €/mese Enel Energia Flex Luce e Gas 0,16473 €/kWh

0,56162 €/Smc 79,63 €/mese

146,47 €/mese

Ai clienti domestici che preferiscano bollette in linea con l’andamento del mercato, Enel Energia e Illumia propongono, in alternativa alle offerte a prezzo fisso sopra illustrate, tariffe luce e gas a prezzo variabile. Queste ultime assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso dei beni energetici, aggiornato mensilmente in base all’andamento degli indici PUN (per l’energia elettrica) e PSV (per il gas). Quelli indicati in tabella sono i prezzi degli indici PUN e PSV di maggio 2023, maggiorati del contributo al consumo stabilito da ciascuno dei due fornitori. Per quanto riguarda, invece, le stime di spesa, esse sono parametrate sul consumo annuale di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di elettricità e 1.400 metri cubi di metano.

Ecco un quadro dettagliato delle offerte luce e gas a prezzo variabile proposte a giugno 2023 da Enel e da Illumia.

Luce e Gas Flex di Illumia

Le caratteristiche di questa offerta messa a punto da Illumia sono:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno) per la fornitura di energia elettrica e pari a 11 euro al mese per quella gas (132 euro all’anno in totale);

(120 euro all’anno) per la fornitura di energia elettrica e pari a per quella gas (132 euro all’anno in totale); nel caso della fornitura luce, possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

; gestione in autonomia delle forniture grazie all’ App Illumia ;

; solo energia proveniente da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 64,15 euro per le bollette della luce e 140,20 euro per quelle del gas.

Flex Luce e Gas di Enel Energia

Enel Energia propone una soluzione per illuminare e riscaldare casa che scommette su:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,059 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,200 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 1o euro al mese per fornitura (la spesa complessiva è di 120 euro all’anno a fornitura);

per fornitura (la spesa complessiva è di 120 euro all’anno a fornitura); sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! ;

; servizio bolletta online incluso e gratuito, oltre alla presenza dell’ App di Enel Energia ;

; possibilità di scegliere l’offerta trioraria, per pagare meno l’energia elettrica nelle fasce orarie serali e notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 79,63 euro per la fornitura di energia e 146,47 euro per la fornitura del metano.

Bollette luce e gas a prezzo bloccato: le top offerte a Giugno 2023

TIPO DI FORNITURA MIGLIOR PREZZO BLOCCATO NOME OFFERTA Fornitura luce 0,1750 €/kWh Argos Luce Fissa Fornitura gas 0,7500 €/Smc NeN Gas Special 48

I consumatori che, invece, stiano orientando il radar della convenienza verso le offerte a prezzo bloccato a giugno 2023, possono trovare nel comparatore di SOStariffe.it una vera e propria bussola dei prezzi.

Proprio confrontando con il comparatore di SOStariffe.it le offerte luce e gas a prezzo bloccato attualmente proposte dai gestori energetici del Mercato Libero, è possibile notare che il prezzo della materia prima può essere ridotto fino a:

0,1750 €/kWh per l’energia elettrica;

per l’energia elettrica; 0,7500 €/Smc per il gas.

Ecco quali sono le offerte che propongono un prezzo della materia prima così competitivo a giugno 2023.

Luce Fissa di Argos

Argos propone un’offerta luce, la cui tariffa è in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1750 €/kWh ;

; contributo fisso per spese di commercializzazione: 7 euro al mese, per una spesa complessiva di 84 euro all’anno;

per una spesa complessiva di 84 euro all’anno; tariffa monoraria ;

; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento;

(prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 74,64 euro.

NeN Gas Special 48

Il marchio NeN propone la seguente tariffa (anch’essa in esclusiva con SOStariffe.it) per la fornitura di gas:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,7500 €/Smc ;

; bonus di benvenuto di 48 euro;

di 48 euro; costo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione: 8 euro al mese , per una spesa totale di 96 euro all’anno;

, per una spesa totale di 96 euro all’anno; fornitura 100% digitale grazie all’App NeN e all’area clienti del sito internet;

grazie all’App NeN e all’area clienti del sito internet; iniziativa “Azzera la tua rata”, il programma di passaparola promosso da NeN per accumulare sconti per ogni amico portato in NeN.

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 164,59 euro al mese.

