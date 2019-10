Iliad telefonia fissa: in arrivo Internet Casa di Iliad

Iliad è un’azienda fondata nel 1991 attiva nel settore delle telecomunicazioni dal 1999. In Francia è il secondo fornitore di accesso a Internet dal 2008, mentre il Italia ha fatto il suo ingresso nel 2016: adesso si prepara ad ampliare ancor di più la sua offerta commerciale, con l’introduzione della telefonia fissa , una grande novità da parte dell’operatore mobile che, nel nostro Paese, ha raggiunto in pochissimo tempo un numero considerevole di utenti.

L’espansione di Iliad nel nostro Paese è in rapida ascesa: dopo i passati accordi con WindTre, che hanno permesso all’operatore di utilizzare per un certo periodo la loro rete, Iliad, nata in Francia all’inizio degli anni ’90, ha iniziato a installare le proprie antenne nei grandi centri abitativi. La novità più grande arriva però nei prossimi tempi, con l’introduzione della telefonia fissa. L’operatore francese si è prefissato di crescere a un ritmo sempre maggiore nei prossimi anni, con investimento che ha interessato anche l’espansione della rete di vendita.

Per il 2024 è previsto l’arrivo di una nuova grande rivoluzione, che sarà rappresentata dalla linea fissa, un esordio nel quale l’azienda vede buone opportunità di crescita ulteriore in Italia. Si cercherà di sfruttare tutto il potenziale della telefonia fissa, al fine di offrire condizioni economiche sempre chiare e trasparenti e garantire la fornitura di Internet alle utenze residenziali.

In questo momento, Iliad conta più di 4 milioni di utenti, ma l’idea è quella di riuscire a crescere anche sulla base installata. C’è grande interesse nei confronti di settori emergenti, come quello delle reti 5G, nelle quali l’azienda ha già investito un patrimonio di 1,2 miliardi di euro. Il 2020 sarà, infatti, un anno davvero rilevante per la diffusione dei dispositivi di nuova generazione in grado di sostenere, in tutta Italia, una rete mobile a 5G. Nella prima metà del 2019 sono stati inoltre investiti 161 milioni di euro per ingrandire e ottimizzare una rete che, al momento attuale, dispone di 2.000 antenne e ha tutta l’intenzione di raggiungere 3.500 località entro la fine dell’anno, e un numero molto più ambizioso – fra i 10.000 e i 20.000 – per il 2024.

Iliad: caratteristiche principali

Iliad rappresenta al momento attuale un operatore con delle grandi potenzialità, nonostante sia arrivato da poco nel nostro Paese. La sua offerta, che ha colmato il vuoto nato dopo la fusione di Wind e Tre, si contraddistingue per un eccellente rapporto fra la qualità dei servizi e il prezzo al quale sono venduti. Iliad può poi oggi contare sulla sua rete, attraverso la quale può permettersi di erogare una connessione Internet alla velocità del 4G. Si tratta, dunque, di una società all’avanguardia, che non ha nulla da invidiare alle altre.

Ci sono alcuni elementi di punta che rendono Iliad differente rispetto ad altri operatori che offrono servizi simili. Per esempio, uno dei principali è che quando si sottoscrive un’offerta con Iliad non ci saranno mai costi nascosti, che verranno fuori all’improvviso. Molti altri operatori, invece, giocano proprio su questo elemento, riuscendo ad aumentare le tariffe all’improvviso. Come è stato ribadito dall’amministratore delegato Benedetto Levi, Iliad aveva promesso fin dall’inizio che le sue tariffe sarebbero state “per sempre” e che i clienti non si sarebbero mai ritrovati a dover pagare di più, da un giorno all’altro.

Si tratta di uno dei pilastri portanti della strategia commerciale dell’operatore francese: quello di proporre sempre agli utenti tariffe che non possono essere oggetto di riformulazione nel tempo. Scegliere di passare a Iliad da un altro operatore di telefonia mobile vuol dire, in pratica, avere accesso a tariffe che rimarranno invariate, senza vincoli, con minuti illimitati e un pacchetto di Gigabyte per la connessione a Internet – in 4G oggi, in 5G nel prossimo futuro. Su SosTariffe.it si ha la possibilità di confrontare le promozioni attualmente disponibili per la telefonia mobile di Iliad e valutare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze di budget mensile.

Annunci Google

Iliad: le migliori offerte per la telefonia mobile

Passando, dunque, a quelle che sono le soluzioni tariffarie proposte da Iliad, si tratta di tariffe molto competitive dal punto di vista del prezzo, con la garanzia di offrire anche un servizio di qualità. L’hashtag che Iliad si è impegnato a diffondere nelle sue campagne promozionali è stato #RivoluzioneIliad: non più un operatore con l’obiettivo di aumentare la tariffa alla prima occasione, ma con l’intenzione di fidelizzare il cliente per sempre, con un’offerta low cost a misura dei suoi bisogni e delle sue tasche. Si ricorda, infatti, che chiunque può scegliere di attivare Iliad in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione legata al tipo di provider da avere in caso di portabilità.

Scopri tutte le tariffe Iliad

I punti centrali dell’offerta per la telefonia mobile di Iliad, dai quali si può dedurre la grande trasparenza che caratterizza l’azienda, sono da sempre:

il fatto che non ci siano costi nascosti;

il vantaggio che sia sempre tutto incluso, compresi gli extra;

l’assenza di vincoli o restrizioni;

la fatturazione a 30 giorni, e non a 28 giorni, com’è accaduto per altri gestori;

la garanzia che in futuro non ci saranno rimodulazioni.

In questo momento ci sono ben due tipologie di tariffa per la telefonia mobile tra le quali scegliere: Voce e Giga 50. La prima offre agli utenti che la attivano SMS e minuti illimitati e 40 MB d traffico Internet per navigare in 4G. Le chiamate sono gratuite verso i numeri fissi e mobili non solo in Europa, ma anche in più di 60 destinazioni estere. I dati Internet sono validi soltanto nello spazio UE. L’offerta costa 4,99 euro al mese e non ha alcun costo di attivazione – si deve però acquistare una SIM a 9,99 euro.

La tariffa Giga 50, invece, si differenza dalla prima:

intanto per il costo, che è di 7,99 euro al mese ;

; per la quantità di Gigabyte previsti per la connessione Internet, che sono ben 50 al mese;

anche in questo caso non ci sono costi per l’attivazione dell’offerta, ma è necessario compare una SIM a 9,99 euro per poterla attivare, a prescindere che sia la prima volta o che si stia effettuando il passaggio da un altro operatore;

qualora si dovessero terminare i dati per connettersi a Internet, si ha comunque la possibilità di continuare a navigare, spendendo 90 centesimi ogni 100 MG.

Entrambe le tariffe di telefonia mobile si caratterizzano per il fatto di essere fisse, nel senso che il costo e i benefit che si ottengono a seconda della promozione che è stata scelta rimarranno sempre invariati. In più, le due tariffe, seppure diverse perché pensate per un target con esigenze differenti, integrano gli stessi servizi aggiuntivi, che sono i seguenti: