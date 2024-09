La fine Maggior Tutela over 75 non ci sarà. Per te che hai più di 75 anni, i prezzi dell'energia elettrica continueranno ad essere fissati da ARERA anche dopo il 1° luglio 2024 . Tutto quello che c’è da sapere a giugno 2024 e come trovare le offerte luce e gas più convenienti tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it .

Niente fine Maggior Tutela over 75. Se sei un cliente domestico che ha già compiuto 75 anni, potrai continuare a beneficiare dei prezzi dell’energia elettrica fissati da ARERA (l’Autorità di regolazione di Energia, Reti e Ambiente) anche dopo il 1° luglio 2024, data in cui il Mercato Tutelato luce cesserà di esistere. Questa possibilità ti è concessa perché l’età superiore ai 75 anni è uno dei requisiti che ti dà diritto a rientrare nelle fila dei clienti più fragili, per i quali il governo ha messo a punto una rete di protezione più robusta.

Prima di capire cosa accada ai clienti “vulnerabili” dopo la fine Maggior Tutela, ricordiamo che se sei un cliente domestico over 75 e vuoi passare al Mercato Libero lo puoi fare in qualsiasi momento, sia prima sia dopo la scadenza del 1° luglio 2024. La transizione è gratuita, non richiede alcun intervento tecnico sul contatore, né prevede l’interruzione nell’erogazione della fornitura.

Prima di attivare una soluzione luce e gas per la tua casa, ti consigliamo di effettuare un confronto online delle offerte utilizzando il comparatore di SOStariffe.it (accessibile cliccando qui sotto).

Questo strumento ti permette di confrontare le proposte dei gestori energetici partner a giugno 2024 e trovare quella con il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei tuoi consumi annui di elettricità e metano. Il dato lo puoi trovare in bolletta, oppure lo puoi calcolare impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, tramite il widget qui sotto.

Fine Maggior Tutela over 75: cosa sapere a giugno 2024

FINE MAGGIOR TUTELA OVER 75: 3 COSE DA SAPERE 1 Sei hai più di 75 anni continuerai a beneficiare dei prezzi energia elettrica stabiliti da ARERA anche dopo il 1° luglio 2024 2 Questo ti è permesso perché rientri nella categoria dei clienti domestici “vulnerabili” 3 Puoi verificare di avere già lo “status” di cliente vulnerabile consultando questa informazione nella bolletta luce

Il conto alla rovescia è già cominciato. Lunedì 1° luglio 2024 cesserà il Mercato Tutelato dell’energia elettrica per gli utenti “non vulnerabili”. Si tratta di 4,5 milioni di clienti domestici per i quali si apriranno le porte del Mercato Libero, sebbene sia prevista l’entrata in vigore di un regime transitorio (il Servizio a Tutele Graduali) in cui confluiranno tutte le famiglie che, al 30 giugno 2024, non avranno ancora scelto un fornitore di energia che operi in libera concorrenza.

Tuttavia, la fine Maggior Tutela over 75 non ci sarà. Gli utenti con più di 75 anni potranno continuare a pagare l’energia elettrica e il metano secondo i prezzi fissati da ARERA anche dopo lo stop ufficiale del Mercato Tutelato.

Perché questa eccezione? Perché gli ultra 75enni rientrano tra i clienti “vulnerabili”, ovvero fanno parte di quella categoria di cittadini considerati “fragili” e ai quali è concesso di rimanere nel Mercato Tutelato tramite il servizio di vulnerabilità.

Fine Maggior Tutela: gli altri utenti “vulnerabili” a Giugno 2024

Oltre agli over 75, potranno continuare a beneficiare dei prezzi fissati dallo Stato anche:

quanti percepiscono i bonus luce e gas ;

; i clienti domestici che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica;

tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica; le persone con disabilità , ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

, ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92; coloro che hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi o un’utenza in un’isola minore non interconnessa.

Tutti coloro che rispettino uno di questi requisiti, tra cui l’età superiore ai 75 anni, continueranno ad essere serviti in Maggior Tutela fino a quando non si attiverà il servizio di Vulnerabilità.

Fine Maggior Tutela over 75: come entrare nel servizio di vulnerabilità

Se possiedi già lo “status” di cliente “vulnerabile” (trovi questa informazione direttamente in bolletta) non devi fare nulla: dopo il 1° luglio 2024 continuerai ad essere un cliente della Maggior Tutela finché non si attiverà automaticamente, gratuitamente e senza interruzione di fornitura il servizio di vulnerabilità.

Al contrario, se ritieni di soddisfare uno dei requisiti necessari per essere considerato un “cliente vulnerabile”, ma non sei ancora stato identificato come tale, allora puoi avanzare una richiesta al tuo fornitore. Ti basta scaricare il modulo autocertificazione vulnerabilità, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo al tuo gestore energetico, attraverso i contatti riportati sulla bolletta.

Puoi scaricare questo documento dal sito di ARERA seguendo questa procedura (versione desktop del sito ARERA):

vai sul sito di ARERA (arera.it);

clicca su Per il consumatore > Elettricità (oppure Gas) > Verso la fine del mercato tutelato ;

> (oppure Gas) > ; premi su Modulo autocertificazione vulnerabilità ;

; scarica il documento e compilalo in ogni sua parte.

Paolo Marelli Giornalista e Copywriter Da cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per SOStariffe.it in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.

