Bonus bollette , tornano i requisiti ISEE ordinari per ottenere lo sconto sulle spese di luce e gas. Ecco chi sono gli aventi diritto a febbraio 2024 e le modalità per accedere agli aiuti statali destinati alle famiglie a più basso reddito. Oltre a un focus su come trovare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero con il comparatore di SOStariffe.it .

Nuovi beneficiari per il bonus bollette 2024: come richiederlo a Febbraio

Bonus bollette, si torna al tetto ISEE ordinario per l’accesso all’agevolazione: fino a 9.530 euro annui, soglia che sale fino a 20mila euro nel caso di famiglie numerose (almeno 4 figli a carico).

Dal 1° gennaio 2024 è terminato il sistema di rafforzamento degli aiuti statali in fattura che, negli ultimi due anni di caro-energia, ha garantito un importante sostegno economico alle famiglie più vulnerabili nel pagamento delle spese di elettricità e metano. Lo stop, di fatto, ridurrà la platea delle famiglie beneficiarie degli sconti in bolletta.

Prima di tracciare l’identikit degli aventi diritto al sussidio, ricordiamo che gli aiuti del Governo, da soli, non bastano ad alleggerire le bollette. Per tagliare gli importi in fattura è cruciale ridurre al massimo il costo unitario dell’energia (costo kWh) e del gas (costo metano al metro cubo): questo valore, moltiplicato per i consumi registrati da una famiglia, determina infatti una delle voci di spesa che più incidono in bolletta.

Per trovare le soluzioni del Mercato Libero che propongono il minor costo della materia prima, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile al link qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo strumento gratuito aiuta i consumatori a scandagliare le proposte dei gestori energetici che operano in libera concorrenza e a selezionare quella più è “cucita” sul consumo annuale della propria famiglia. Questa informazione è sempre consultabile in una bolletta recente, oppure può essere calcolata impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, a partire dal widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bonus bollette: chi ha diritto agli sconti luce e gas a Febbraio 2024

BONUS BOLLETTE: LE DOMANDE BONUS BOLLETTE: LE RISPOSTE Qual è la soglia di accesso agli sconti luce e gas nel 2024? 9.530 €/annui

€/annui 20.000 €/annui (nel caso di famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico) Quale era il tetto di accesso agli sconti luce e gas nel 2023? 15.000 €/annui

30.000 €/annui (nel caso di famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico) È vero che resta un contributo straordinario per il Bonus elettrico? Sì. La manovra di Bilancio ha confermato, fino al 31 marzo 2024 , un contributo straordinario applicato in automatico a chi già riceve il Bonus elettrico Come si richiede il Bonus bollette? i Bonus luce e gas per disagio economico sono erogati in automatico agli aventi diritto previa presentazione della DSU

agli aventi diritto previa presentazione della DSU il Bonus elettrico per disagio fisico va richiesto, presentando apposita documentazione, ai Comuni o CAF abilitati

Il 2024 si è aperto all’insegna delle novità per il Bonus bollette. Dopo due anni di potenziamento degli aiuti in fattura contro il caro-energia, è ora tornata in vigore la soglia ISEE ordinaria per l’accesso allo sconto sulle spese di energia elettrica e metano.

A febbraio 2024, possono dunque ottenere il sussidio statale:

i nuclei familiari con un ISEE 2024 non superiore a 9.530 euro annui;

euro annui; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con un ISEE 2024 non superiore a 20.000 euro annui ;

; i percettori di reddito o pensione di cittadinanza ;

; nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico e necessita di apparecchi elettromedicali salvavita (bonus elettrico per disagio fisico).

Addio, dunque, al precedente sistema di rafforzamento dei bonus (introdotto dal Governo Draghi e poi confermato dall’esecutivo Meloni) che aveva visto innalzare la soglia ISEE di accesso a 15.000 euro annui, 30.000 euro annui per le famiglie numerose.

Tuttavia, come conferma ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, le famiglie con un ISEE 2023 compreso tra i 9.530 euro e i 15mila euro annui (cioè la fascia potenziata nella manovra dell’anno scorso) potranno continuare a ricevere il Bonus sociale luce e gas per tutta la durata prevista dell’agevolazione.

Infine, per quanto riguarda il Bonus elettrico, resta confermato fino al 31 marzo 2024 il contributo straordinario crescente con il numero dei componenti familiari, applicato in automatico a chi già lo riceve. Si tratta di un aiuto introdotto nel terzo trimestre 2023 e confermato nella legge di Bilancio 2024.

Bonus bollette: come ottenere l’agevolazione a Febbraio 2024

Se l’erogazione dei Bonus luce e gas per disagio economico è vincolata al possesso di un ISEE valido ed entro una determinata soglia, la liquidazione del Bonus elettrico per disagio fisico non è legata al reddito ma al possesso di un certificato ASL che attesti, tra l’altro, la situazione di grave condizione di salute del richiedente o della persona che vive nel nucleo familiare e la sua necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale.

Questa distinzione è importante perché, nel caso del Bonus bollette per disagio economico, non bisognerà presentare alcuna domanda: il beneficio è erogato in automatico a coloro che soddisfino i requisiti ISEE richiesti, purché abbiano presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). È, invece, necessario presentare un’apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati per richiedere il Bonus elettrico per disagio fisico.

I cittadini che volessero accertarsi di rientrare nella rosa dei beneficiari del Bonus bollette 2024 possono farlo attraverso una procedura online sul sito dell’INPS. Basta collegarsi al Portale Unico ISEE e accedere, in qualità di cittadino, all’area privata utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta all’interno di questa sezione, si deve:

individuare la voce “Cerca le tue dichiarazioni”;

selezionare il proprio codice fiscale;

premere il pulsante “Cerca”;

cliccare su “Cerca DSU bonus sociale”.

Dopo questi step, si potranno visualizzare le DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) presentate e avere contezza delle informazioni che l’INPS ha inviato in automatico al Sistema Informativo Integrato per l’erogazione del Bonus bollette.

Offerte in evidenza Luce Sicura 682,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Edison World Gas 1.488,62 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)