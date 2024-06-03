Scopri come vedere il Roland Garros in TV e vedere tutti i match degli Open di Francia . Tutti i dettagli sulle offerte per la pay TV e lo streaming

Il 26 maggio è iniziato ufficialmente il Roland Garros, uno degli eventi tennistici e sportivi in generale più attesi dell’anno. C’è attesa da parte dei tifosi per la prestazione di Jannik Sinner, che ha saltato gli Internazionali d’Italia proprio per recuperare dall’infortunio in vista degli Open di Francia e contende la prima posizione nella classifica ATP a Novak Djokovic. Matteo Arnaldi ha dovuto abbandonare il torneo dopo la sconfitta con Stéfanos Tsitsipás mentre Lorenzo Musetti è stato eliminato proprio da Djokovic.

Potete vedere il Roland Garros in TV su Sky, Eurosport 1 HD ed Eurosport HD 2 oppure in streaming su Eurosport, Sky Go, DAZN, NOW TV e Discovery+.

Roland Garros in TV: le offerte di giugno 2024

Le offerte per il tennis in TV Costo mensile Cosa vedere Pass Sport di NOW

14,99 €/mese per i primi 2 mesi , poi 24,99€/mese

, poi 24,99€/mese 14,99 €/mese con vincolo di 12 mesi 3 partite su 10 di Serie A per giornata

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket

Premium a 5 €/mese Sky TV + Sky Calcio

14,90 €/mese per 18 mesi 3 partite di Serie A per giornata ed Euro 2024

10 canali di Eurosport con tennis e le Olimpiadi di Parigi 2024 Prova Sky Q

9 € per un mese tutti i pacchetti di Sky DAZN Standard 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 40,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 359 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport come il tennis DAZN Plus 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o con disdetta entro 30 giorni

con vincolo di 12 mesi o con disdetta entro 30 giorni 599 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport come il tennis

Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le migliori offerte per vedere il Roland Garros in TV e streaming:

Le offerte di DAZN

Su DAZN potete vedere il Roland Garros sui canali di Eurosport insieme ad altri contenuti come:

tutta la Serie A fino al 2029 (10 partite su 10 per giornata in esclusiva)

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

tutta la Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

L’app di streaming vi permette di scegliere tra due diversi abbonamenti:

DAZN Standard con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stesa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 359 euro l’anno (132,88 euro di risparmio)

DAZN Plus con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 599 euro l’anno (120,88 euro di risparmio)

DAZN lo trovate incluso anche in alcune offerte TIMVISION a partire da 30,99 euro al mese. Potete abbinare l’abbonamento a qualsiasi offerta di telefonia mobile o per la rete fissa dell’operatore. In alternativa si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile della promozione. Insieme a DAZN avrete inclusi anche film, serie TV, produzioni originali e il meglio della settimana dei canali di Mediaset oltre alla Champions League su Infinity+, Disney+ Standard con pubblicità e il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistando l’offerta online. Aggiungendo 15 euro al mese potete passare a un piano DAZN Plus.

Le offerte di Sky

Sky ha acquisito i diritti per trasmettere tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Potete quindi vedere il Roland Garros in TV sui canali 210 e 211 e in più avete inclusi i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, Discovery+ e Sky Go.

Con la funzione Extra è disponibile la visione in diretta di tutti i campi di ATP 1000 e 500, WTA 1000 e 500 con commento in lingua originale. Pause&Rewind, disponibile per tutti i canali sportivi (compresi Eurosport) consente di mettere in pausa anche un evento live e riavvolgere la trasmissione fino alle due ore precedenti. Non solo, si può riprendere la visione dall’inizio e rivedere le azioni salienti. Per una visione anche offline è disponibile la funzione download.

Nel dettaglio gli amanti del tennis possono seguire sulla pay TV:

tutto il torneo Nitto ATP Finals di Torino (10-17 novembre 2024)

tutti i tornei ATP Masters 1000, ATP Masters 500 e ATP Masters 250

e tutto il torneo Next Gen ATP Finals

tutto il torneo di Wimbledon in esclusiva (1-9 luglio 2024)

in esclusiva (1-9 luglio 2024) tutto il torneo Davis Cup

Australian Open sui canali Eurosport

sui canali Eurosport Roland Garros sui canali Eurosport (26 maggio-9 giugno 2024)

sui canali Eurosport (26 maggio-9 giugno 2024) tutti i tornei WTA 1000, WTA 500 e WTA 250

Una delle migliori offerte che potete attivare a giugno per vedere il tennis in TV è la seguente:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original 3 partite per giornata di Serie A fino al 2029 (del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BTK , compresi playout e playoff

, compresi playout e playoff tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)

(1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione) le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

e tutte le partite di Euro 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Dal 26/7/24 disponibili 10 canali di Eurosport con le Olimpiadi di Parigi 2024 di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD)

disponibili con le di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD) App Sky Go per vedere lo sport anche fuori casa sui dispositivi mobili

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, acquistandola online. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Avete anche la disponibilità di attivare un’offerta ancora più completa chiamata Prova Sky Q, che permette di vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV senza vincoli né parabola al costo di 9 euro. Dopo un mese potete scegliere se attivare un abbonamento componendolo con tutti i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Le offerte di NOW TV

Per vedere il Roland Garros in TV potete anche attivare il piano Pass Sport di NOW TV. L’offerta vi permette di accedere a tutti i contenuti sportivi di Sky senza abbonarsi alla pay TV. Anche con NOW TV avete a disposizione le funzioni Extra, Pause&Rewind e download.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029 con almeno 4 big match a stagione e 30 dei migliori incontri)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Roland Garros, Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi si rinnova a 24,99 euro al mese. In alternativa, potete attivare l’offerta con vincolo di permanenza minima di 12 mesi per avere il prezzo scontato a 14,99 euro al mese per un anno e non solo per i primi due mesi. L’opzione Premium costa 5 euro al mese e include visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

All’abbonamento potete associare fino a sei dispositivi. L’app è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

