Il 26 maggio è iniziato ufficialmente il Roland Garros, uno degli eventi tennistici e sportivi in generale più attesi dell’anno. C’è attesa da parte dei tifosi per la prestazione di Jannik Sinner, che ha saltato gli Internazionali d’Italia proprio per recuperare dall’infortunio in vista degli Open di Francia e contende la prima posizione nella classifica ATP a Novak Djokovic. Matteo Arnaldi ha dovuto abbandonare il torneo dopo la sconfitta con Stéfanos Tsitsipás mentre Lorenzo Musetti è stato eliminato proprio da Djokovic.
Potete vedere il Roland Garros in TV su Sky, Eurosport 1 HD ed Eurosport HD 2 oppure in streaming su Eurosport, Sky Go, DAZN, NOW TV e Discovery+.
Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le migliori offerte per vedere il Roland Garros in TV e streaming:
Su DAZN potete vedere il Roland Garros sui canali di Eurosport insieme ad altri contenuti come:
L’app di streaming vi permette di scegliere tra due diversi abbonamenti:
DAZN Standard con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stesa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 359 euro l’anno (132,88 euro di risparmio)
DAZN Plus con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 599 euro l’anno (120,88 euro di risparmio)
DAZN lo trovate incluso anche in alcune offerte TIMVISION a partire da 30,99 euro al mese. Potete abbinare l’abbonamento a qualsiasi offerta di telefonia mobile o per la rete fissa dell’operatore. In alternativa si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile della promozione. Insieme a DAZN avrete inclusi anche film, serie TV, produzioni originali e il meglio della settimana dei canali di Mediaset oltre alla Champions League su Infinity+, Disney+ Standard con pubblicità e il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistando l’offerta online. Aggiungendo 15 euro al mese potete passare a un piano DAZN Plus.
Sky ha acquisito i diritti per trasmettere tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Potete quindi vedere il Roland Garros in TV sui canali 210 e 211 e in più avete inclusi i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, Discovery+ e Sky Go.
Con la funzione Extra è disponibile la visione in diretta di tutti i campi di ATP 1000 e 500, WTA 1000 e 500 con commento in lingua originale. Pause&Rewind, disponibile per tutti i canali sportivi (compresi Eurosport) consente di mettere in pausa anche un evento live e riavvolgere la trasmissione fino alle due ore precedenti. Non solo, si può riprendere la visione dall’inizio e rivedere le azioni salienti. Per una visione anche offline è disponibile la funzione download.
Nel dettaglio gli amanti del tennis possono seguire sulla pay TV:
Una delle migliori offerte che potete attivare a giugno per vedere il tennis in TV è la seguente:
Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, acquistandola online. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.
Avete anche la disponibilità di attivare un’offerta ancora più completa chiamata Prova Sky Q, che permette di vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV senza vincoli né parabola al costo di 9 euro. Dopo un mese potete scegliere se attivare un abbonamento componendolo con tutti i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.
Per vedere il Roland Garros in TV potete anche attivare il piano Pass Sport di NOW TV. L’offerta vi permette di accedere a tutti i contenuti sportivi di Sky senza abbonarsi alla pay TV. Anche con NOW TV avete a disposizione le funzioni Extra, Pause&Rewind e download.
Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi si rinnova a 24,99 euro al mese. In alternativa, potete attivare l’offerta con vincolo di permanenza minima di 12 mesi per avere il prezzo scontato a 14,99 euro al mese per un anno e non solo per i primi due mesi. L’opzione Premium costa 5 euro al mese e include visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.
All’abbonamento potete associare fino a sei dispositivi. L’app è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.