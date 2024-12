Tra le promozioni Sky TV che puoi cogliere a maggio 2024 c’è l’offerta Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi. Grazie a questo pacchetto potrai guardare i principali eventi sportivi dell’estate (dagli europei di calcio ai Giochi olimpici di Parigi), oltre ai film e alle serie TV di Netflix e agli show e ai documentari di Sky. Tutto quello che c'è da sapere e come trovare le offerte pay TV con il comparatore di SOStariffe.it .

Sky TV e Netflix + Sky Sport è una delle promozioni Sky TV di cui puoi ancora approfittare a maggio 2024. Grazie a questo pacchetto, dal costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 50 euro), potrai guardare tutti i 51 match dei campionati europei di UEFA Euro 2024, oltre ad avere accesso a dieci canali Eurosport dedicati ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Senza dimenticare gli show di Sky TV e tutto Netflix senza interruzioni pubblicitarie.

Nei paragrafi che seguono accenderemo i riflettori sulle promozioni Sky TV. Prima, però, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte pay TV ti aiuta a confrontare le offerte che le pay TV (sia tradizionali sia in streaming) mettono a disposizione e a scegliere quella che più si sposa con i tuoi interessi (oltre che con i tuoi budget di spesa).

Clicca sul pulsante verde qui sotto per avviare subito il confronto tra le offerte pay Tv proposte da Sky e dalle altre piattaforme per contenuti in streaming a maggio 2024:

Scopri le offerte Pay TV e in streaming »

Promozioni Sky TV: cosa prevede l’offerta con Sport e Netflix a maggio 2024

Puoi ancora approfittare della promozione Sky TV e Netflix + Sky Sport a maggio 2024. Al prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 50 euro al mese) puoi vivere l’adrenalina dei maggiori eventi sportivi live in programma quest’estate (dalle partite di Euro 2024 in Germania ai Giochi olimpici di Parigi 2024), oltre ai principali tornei di tennis, alla Formula 1 e al meglio del calcio internazionale. Grazie a questo pacchetto potrai essere spettatore di:

tutte le 51 partite di cui 20 in esclusiva di Euro 2024 ;

; i Giochi olimpici di Parigi 2024 grazie a 10 canali di Eurosport disponibili dal 26/7/24 (compresi Eurosport 1 ed Eurosport 2);

grazie a 10 canali di Eurosport disponibili dal (compresi Eurosport 1 ed Eurosport 2); ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028 , Wimbledon in esclusiva, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten;

, Wimbledon in esclusiva, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten; 121 partite su 137 a stagione di Champions League , oltre ai match di Europa League ed Europa Conference League;

, oltre ai match di Europa League ed Europa Conference League; tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1, MotoGP e la World SuperBike;

e la World SuperBike; oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo;

altri sport come rugby, atletica, golf;

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24;

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi;

incluso per 12 mesi; Netflix piano Base in HD senza interruzioni pubblicitarie.

Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet. Clicca al link di seguito per saperne di più sull’offerta e/o procedere con l’attivazione del pacchetto:



Promozioni Sky TV: le altre offerte disponibili a maggio 2024

NOME OFFERTA COSTO MENSILE COSA PUOI VEDERE Sky TV + Sky Calcio 14,90 €/mese per 18 mesi 3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK e Serie C

migliori match di Premier League, Bundesliga e Ligue

10 canali di Eurosport con i Giochi olimpici di Parigi 2024 Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus) da 19,90€/mese per 18 mesi Sky TV

Netflix piano Base senza interruzioni pubblicitarie Prova Sky Q 9 € per un mese tutti i pacchetti di Sky

Di seguito, ecco una panoramica delle promozioni Sky TV che puoi attivare a maggio 2024, in base ai tuoi gusti e quelli della tua famiglia.

Sky TV + Sky Calcio

Questo pacchetto, che puoi attivare solo online al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 30 euro al mese), ti permette di soddisfare la tua fame di sport, anche in vista dei prossimi appuntamenti sportivi dell’estate 2024. Grazie a questa offerta, infatti, potrai goderti tutte le partite di Euro 2024 e le sfide ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 grazie a 10 canali di Eurosport (inclusi Eurosport 1 ed Eurosport 2) disponibili dal 26 luglio 2024. Inoltre, avrai accesso a:

la Serie A TIM fino al 2029 con tre partite a giornata su 10 (quella del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45);

con tre partite a giornata su 10 (quella del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45); tutta la Serie BTK (compresi playout e playoff);

(compresi playout e playoff); le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 ;

e ; news sportive non stop con Sky Sport 24 ;

; l’intrattenimento di Sky;

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi;

di incluso per 12 mesi; attivazione a partire da 19 euro con Sky Q via internet.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per maggiori informazioni su questo pacchetto:

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Qualora tu abbia già un abbonamento a DAZN, con questo piano hai la possibilità di accedere a ZONA DAZN e vedere 10 partite su 10 di Serie A per giornata sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. Per attivarla basta accedere dall’area personale di DAZN nella sezione “Il mio Account”.

Sky TV + Netflix (Intrattenimento Plus)

Al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 30 euro al mese), questo pacchetto include:

l’intrattenimento di Sky TV con documentari, news e serie Sky Original;

con documentari, news e serie Sky Original; Netflix piano Base (visione in HD su uno schermo alla volta) senza interruzioni pubblicitarie;

(visione in HD su uno schermo alla volta) senza interruzioni pubblicitarie; App Sky Go per guardare i tuoi contenuti preferiti in mobilità;

per guardare i tuoi contenuti preferiti in mobilità; attivazione a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Puoi sempre personalizzare la tua offerta attivando il piano Netflix Standard senza pubblicità (visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea) al prezzo di 23,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 34 euro al mese), oppure facendo un “upgrade” a Netflix Premium (visione in 4K HDR su 4 dispositivi in contemporanea) a 27,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro al mese.

Prova Sky Q

Questa promozione, al costo di 9 euro per un mese, è una sorta di assaggio dell’intera offerta Sky. Attivando questa soluzione, infatti, si avranno 30 giorni di tempo per godersi tutti i contenuti Sky in alta risoluzione, inclusi i pacchetti:

Sky Calcio;

Sky Sport;

Sky TV + Netflix Standard;

Sky Cinema con Paramount+;

Sky Kids.

Terminati i 30 giorni, si potrà decidere se attivare il pacchetto Sky più in linea con i gusti della propria famiglia, oppure se restituire il decoder Sky Q (ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa).

Prova Sky Q »

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.