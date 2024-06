Navigare su Internet in vacanza può diventare un problema. Ci sono diversi modi però per evitare le tariffe di roaming internazionale e non spendere troppo

Internet in vacanza: tariffe e consigli per navigare in estate 2024

Utilizzare Internet in vacanza è una necessità ma quando si è all’estero si rischia di vedersi prosciugare velocemente il credito. Fortunatamente con alcune accortezze si possono tranquillamente utilizzare tutte le app che vi servono, chattare e videochiamare con una spesa assolutamente congrua. Basta scegliere la giusta offerta di telefonia mobile e informarsi sulle tariffe per il roaming internazionale prima di viaggiare.

Internet in vacanza: i consigli per navigare quest’estate

I consigli per navigare su Internet in vacanza 1 In Ue con il Roaming like at Home potete utilizzare la vostra offerta nazionale senza costi aggiuntivi 2 Per non restate senza Giga potete attivare una delle opzioni estero per la navigazione giornaliera e con traffico dati fisso per un periodo di tempo limitato (una settimana, un mese, etc.) 3 Collegarsi quando possibile a una rete Wi-Fi libera e sicura 4 Attivare un’eSIM per l’estero con un’offerta mobile di un operatore locale 5 SIM solo dati e chiavetta Internet o modem Wi-Fi portatile

Se state progettando un viaggio in uno dei 27 Paesi dell’Unione Europea non avrete particolari problemi in quanto a Internet in vacanza. Grazie alle regole del Roaming like at Home, che sono state rinnovate fino al 2032, all’interno dell’Ue dell’Area Economica Europea (EEA) è possibile utilizzare la propria offerta nazionale senza costi aggiuntivi.

Ciò significa che potete chiamare, inviare SMS e utilizzare i Giga inclusi nel piano esattamente come in Italia. Ogni operatore include infatti nelle proprie tariffe una certa quantità di traffico dati da utilizzare in roaming in Ue, che viene calcolato secondo la formula: Volume di GB = [costo mensile del piano (IVA esclusa) / 1,55] x 2. Tecnicamente il Regno Unito non rientra nelle regole del Roaming like at Home ma al momento gli operatori continuano ad applicarle comunque anche dopo la Brexit.

Se invece state programmando un viaggio in un Paese extra Ue le cose si fanno più complicate. Ogni operatore in base alla destinazione impone una tariffazione ad hoc per Internet in vacanza che può rivelarsi un vero e proprio salasso. Il consiglio quindi è quello di collegarsi quando possibile a una rete Wi-Fi libera, facendo attenzione che si tratti di una connessione sicura.

L’alternativa è quella di attivare un’opzione estero per avere una quantità fissa di minuti, SMS e traffico dati per un periodo di tempo limitato. Alcuni operatori permettono di acquistare Giga aggiuntivi da utilizzare nell’arco di un giorno, ovviamente previo consenso, mentre altri prevedono anche periodi più lunghi come una settimana o un mese.

La moda del momento, però, è quella di attivare un’eSIM per l’estero. In sostanza, prima di partire, si attiva una scheda digitale con un’offerta di un operatore locale del Paese in cui ci vuole recare. In questo modo si aggirano le tariffe per il roaming internazionale e si paga molto meno per Internet in vacanza. Lo studio Global Travel SIMs & eSIMs Market: 2024-2028 di Juniper Research stima un risparmio fino al 35%. La convenienza è tale che il numero di eSIM per l’estero nel mondo dovrebbe arrivare a 215 milioni entro il 2028.

Potete anche scegliere di acquistare una SIM solo dati e portare con voi una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile. In questo modo avrete sempre a disposizione una connessione per più dispositivi con un costo piuttosto basso. Oggi si possono infatti trovare facilmente offerte solo dati anche a meno di 10 euro al mese.

Le offerte mobile per le vacanze di maggio 2024

Offerte per chi viaggia Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 150 XL 5G 7,89 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G ho. 6,99 di ho. Mobile 6,99 €/mese minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps (5G aggiungendo 99 cent/mese) Fastweb Mobile

7,95 €/mese minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G Flash 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G TIM 5G Power Smart primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G

Per evitare di spendere troppo per Internet in vacanza ci sono tante offerte tra cui scegliere a prezzi convenienti. Per confrontarle tra loro potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumi, in modo da avere abbastanza traffico dati per il viaggio, e trovare così la soluzione più economica per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ecco quindi alcune delle offerte con più Giga per il roaming con prezzo basso di operatori che supportano l’eSIM:

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB anche in 5G sulla rete di WindTre

sulla rete di WindTre 8,34 GB per navigare in roaming in Ue

300 GB di riserva che diventano disponibili quando finiscono i Giga

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro. L’operatore low cost senza costi aggiuntivi vi permette di richiedere online un’eSIM o cambiare offerta una volta al mese. Il servizio Riserva Dati permette di convertire i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo con ha scadenza. Potete accumulare Giga fino alla soglia massima prevista dal piano.

ho. 6,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 9,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 6,99 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Per chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, invece, l’attivazione è di 29,90 euro ed è previsto solo il pagamento con autoricarica. L’operatore permette poi di acquistare online un’eSIM al costo di 4,99 euro.

Attivando l’opzione ho. Giramondo avrete un quantità giornaliera di minuti, SMS e Megabyte in base alla vostra destinazione a un costo fisso di 3 o 6 euro. Potete attivarla dall’app ho. nella sezione “Estero”. L’opzione si rinnova automatico al primo utilizzo.

ho. Mobile vi permette poi di provare le sue offerte per un mese con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. Finito il periodo promozionale potete decidere se continuare con la promozione oppure richiedere direttamente online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali, ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute.

Potete poi attivare la navigazione in 5G al costo di 99 cent al mese con l’opzione ho. Il Turbo, che avete già inclusa in ho.+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni dal costo di 1,49 euro al mese.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In alternativa si può richiedere anche online un’eSIM allo stesso prezzo. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare più comodamente la verifica dell’identità con SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica) oltre che tramite video identificazione.

Le opzioni estero di Fastweb Mobile sono le seguenti:

10 GB di traffico dati extra per 7 giorni in Europa (inclusi Svizzera, Regno Unito e Ucraina) a 3 euro

(inclusi Svizzera, Regno Unito e Ucraina) a 3 GB di traffico dati extra, 50 minuti di chiamate in uscita e illimitati in entrata per 7 giorni nei Paesi Extra Ue a 30 euro

nei a 5 GB di traffico dati extra, 50 minuti di chiamate in uscita e in entrata per 7 giorni in USA e Canada (inclusi Hawaii e Alaska) a 15 euro

Le opzioni dopo 7 giorni si disattivano in automatico e si possono attivare dall’Area Clienti MyFastweb o via SMS all’estero.

Flash 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni

in oltre 3.000 Comuni 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa si può acquistare un’eSIM direttamente online a 9,99 euro. Avete incluso anche il servizio VoLTE per chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app in contemporanea. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/6/24.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso, l’operatore superati i 200 MB permette di continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, previo consenso. Per chi pianifica un viaggio sono poi disponibile alcune opzioni ad hoc per l’estero:

5 GB in roaming in Ue per un mese a 3,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in Svizzera per un mese a 4,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in USA e Canada per un mese a 4,99 euro

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

18 GB per il roaming in Ue (altrimenti 16 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. I nuovi clienti che l’acquistano online, però, hanno primo mese gratis, così come l’attivazione. Se si sceglie l’addebito su credito residuo il prezzo diventa di 16,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In negozio potete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Chi è cliente di TIM per la rete fissa e mobile può avere 6 GB in più al mese per il roaming in Ue oltre a Giga illimitati in 5G in Italia fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione prevede anche altri vantaggi come sconti su alcuni smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se la si acquista entro l’8/6/24.

