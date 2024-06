Offerte Vodafone tutto compreso per fisso e mobile di giugno 2024

Scopri tutte le migliori offerte Vodafone tutto compreso per i già clienti . Scegliendo l'operatore per fisso e mobile potete avere Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia e uno sconto sulla fibra

Vodafone tiene in grande considerazione i suoi clienti. Ad esempio, tramite il programma Happy Family ogni settimana gli propone premi e regali. Basta raccogliere gli appositi “sorrisi” per averli. Più tempo si passa con l’operatore di telefonia mobile e rete fissa, più si ottengono vantaggi. Le offerte Vodafone tutto compreso sono perfette per soddisfare qualsiasi esigenza e chi sceglie di diventare un cliente convergente ha ulteriori benefici come Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia o uno sconto sulla fibra.

Scopri le offerte mobile di Vodafone »

Offerte Vodafone tutto compreso per i già clienti di giugno 2024

Le offerte mobile per già clienti di Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Family+ (solo clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese

I già clienti possono scegliere tra diverse offerte Vodafone tutto compreso per la telefonia mobile ma tra le più interessanti per chi ha già la rete fissa con l’operatore c’è sicuramente Family+. Al costo di 9,99 euro al mese potrete avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis se la si acquista online.

Chi non ha la rete fissa con Vodafone può invece attivare una delle offerte della famiglia Infinito. Anche queste includono minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità ma a partire da 24,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con il servizio Smart Pay. Avete incluso anche un mese di Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete. Il servizio poi si disattiva in automatico se non viene rinnovato. Il contributo per l’attivazione è di 22,50 euro.

Pagare con Smart Pay permette non solo di avere il vantaggio di evitare di acquistare una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta ma anche di accedere gratuitamente al Vodafone Club+. Il programma fedeltà riservato ai clienti dell’operatore ogni mese vi propone premi e regali come buoni carburante, due biglietti per il cinema al prezzo di uno, sconti e promozioni sui servizi e prodotti dei partner di Vodafone come Booking-com, Dr. Max e altri.

Va sottolineato che con le offerte 5G di Vodafone è possibile navigare sulla Giga Network 5G fino a 2 Gbps in download in tutte le grandi città come Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Verona e altre. Per collegarsi alla rete di ultima generazione serve uno smartphone compatibile (la lista viene costantemente aggiornata), adeguata copertura e una SIM da almeno 128K. In alternativa, i già clienti di Vodafone con un’offerta 4G possono passare al 5G attivando l’opzione 5G Start a 5 euro al mese.

Per confrontare le offerte Vodafone tutto compreso con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per creare il vostro personale profilo di consumi medi e avere così in pochi secondi tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze. Cliccando sul tasto “Scopri” verrete re-indirizzati verso il sito dell’operatore per completare comodamente l’acquisto online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte Vodafone tutto compreso con smartphone a rate a giugno 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di mercato iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate 99,99 € di anticipo

98,24 euro di risparmio

a partire da 19,16 €/mese per 48 rate con Vodafone Smartphone Easy 989,99 € iPhone 15 Plus a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 99,99 € di anticipo

103,25 euro di risparmio 1.139,99 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 199,99 € di anticipo

114,24 euro di risparmio 1.249,99 € iPhone 15 Pro Max a partire da 44,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 299,99 € di anticipo

144,24 euro di risparmio 1.499,99 € Samsung Galaxy S24 a partire da 25,99 €/mese per 24 mesi

99,99 € di anticipo

di anticipo fino a 205 € di risparmio

a partire da 13,50 €/mese per 48 rate con Vodafone Smartphone Easy a partire da 929,90 € Samsung Galaxy S24+ a partire da 35,99 €/mese per 24 mesi

99,99 € di anticipo

di anticipo fino a 225 € di risparmio a partire da 1.189,90 € Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 41,99 €/mese per 24 mesi

99,99 € di anticipo

di anticipo fino a 391 € di risparmio a partire da 1.499,90 €

I già clienti che vogliono cambiare cellulare possono anche abbinare alla loro nuova offerta l’acquisto di un telefono a rate. Le offerte smartphone incluso di Vodafone al momento si possono attivare solo in negozio e prevedono una rateizzazione in 24 mesi. In alcuni casi è richiesto anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria oltre che dal piano mobile a cui il dispositivo viene associato. Dovrete inoltre considerare il pagamento di un contributo per l’attivazione delle rate di 9,99 euro una tantum. La spedizione è gratis e riceverete il vostro nuovo telefono in pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Vodafone Smart Change è un servizio che vi consente di far valutare un vecchio cellulare e scegliere, dandolo in permuta, tra uno sconto sull’acquisto di un nuovo modello o ricevere un accredito direttamente sul conto corrente pari alla valutazione fatta dall’operatore. Ad esempio, potete avere un buono fino a 600 euro per avere iPhone 15 Pro. Se per la vostra offerta avete scelto di pagare con Smart Pay potete poi accedere a Vodafone Smartphone Easy Special Edition e pagare le rate per il telefono tramite un finanziamento senza anticipo (salvo approvazione, invece di TAN 13,90% e TAEG 18,27%) e rateizzazione in 48 mesi.

Se decidete di richiedere il recesso anticipato o cambiare operatore, dovrete comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue. Potete scegliere di continuare con la stessa rateizzazione o metodo di pagamento o pagare in un’unica soluzione. Entro 14 giorni dalla consegna si può invece esercitare il diritto di ripensamento e restituire il dispositivo a Vodafone senza costi aggiuntivi o penali insieme a tutti gli accessori originali contenuti sulla confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello riportato sullo smartphone.

Offerte Vodafone tutto compreso per uno sconto sulla rete fissa a giugno 2024

Internet Unlimited Caratteristiche Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate Prezzo mensile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 19,95 € con attivazione online

Non bisogna poi sottovalutare che i già clienti di Vodafone per il mobile possono accedere a uno sconto sull’offerta fibra dell’operatore. A un prezzo ancora più conveniente potete quindi attivare una connessione senza limiti in FTTH (Fiber to the Home) e navigare alla massima velocità in tutte le principali città italiane. La rete di Vodafone si caratterizza per una latenza minima. Un tempo di risposta ridotto da parte dell’infrastruttura consente quindi di giocare online, lavorare o studiare da remoto e guardare contenuti in streaming anche in altissima qualità senza problemi o ritardi nel segnale.

In alternativa potete attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to he Cabinet) per navigare fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

100 euro di buono Amazon in regalo fino al 6/6/24

Il prezzo per i già clienti mobile è di 22,90 euro al mese senza le chiamate incluse. Per tutti gli altri il canone per la fibra è di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione iniziale acquistandola online è scontato a 19,95 euro, invece di 30,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Anche l’offerta FWA di Vodafone costa 22,90 euro al mese per i già clienti mobile, invece di 24,90 euro al mese. In questo caso avrete inclusi una connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto radio in 4G o 5G in base alla copertura, chiamate illimitate, modem con Wi-Optimizer e se necessaria un’antenna esterna all’abitazione.

I già clienti di Vodafone per la rete fissa e il mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Mobile 7.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?