Fastweb Bonus PC e Internet: offerte e come richiederlo a Gennaio 2021

Partito con la Fase 1 lo scorso novembre ed ancora in attesa della Fase 2, il Bonus PC e Internet è disponibile per tutte le famiglie che rientrano nei requisiti fissati dalla normativa anche nel corso del mese di gennaio 2021. Ecco le offerte disponibili per il Bonus PC e Internet con Fastweb e come presentare richiesta per l'ottenimento dell'agevolazione che mette a disposizione un voucher da 500 euro.

Anche per il mese di gennaio 2021 è possibile richiedere il Bonus PC e Internet, l’agevolazione che mette a disposizione un voucher da 500 euro per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa e di un PC o un tablet fornito dall’operatore con cui si attiva l’abbonamento. Le offerte Fastweb per il Bonus PC e Internet sono tra le soluzioni più interessanti di questo mese di gennaio 2021 per tutti gli aventi diritto all’agevolazione.

L’operatore garantisce uno sconto di ben 240 euro sul costo del primo anno di abbonamento e propone, inoltre, un tablet incluso senza alcun costo extra. In questo modo, chi richiede il voucher potrà utilizzare in modo completo i 500 euro messi a disposizione dallo Stato Italiano per semplificare l’accesso alla rete banda ultra larga.

Ecco quali sono le offerte disponibili e come richiedere il bonus con Fastweb:

Bonus PC e Internet: i requisiti

Per l’accesso alla Fase 1 del Bonus PC e Internet (al momento la Fase 2 con il voucher da 200 euro non è ancora partita) è necessario rispettare requisiti ben precisi, fissati dalla normativa. Il voucher da 500 euro, infatti, è disponibile solo per le famiglie che:

presentano una certificazione ISEE inferiore a 20.000 euro

inferiore a possono attivare un abbonamento Internet casa in grado di garantire una velocità massima pari ad almeno 30 Mbps in download

in grado di garantire una velocità massima pari ad in caso di disponibilità di una connessione da almeno 30 Mbps, possono attivare un abbonamento con fibra FTTH

Da notare che per le famiglie residenti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana l’accesso al voucher è legato, oltre a rispetto di tutti gli altri requisiti, anche al comune di residenza. Solo le famiglie che risiedono in un comune incluso in un elenco stilato dalla regione di residenza potranno aderire all’iniziativa (l’elenco completo dei comuni per le regioni citate in precedenza è disponibile sul sito Infratel).

Ricordiamo, inoltre, che il tablet o il PC incluso deve essere fornito direttamente dall’operatore con cui si attiva l’abbonamento. Non è possibile utilizzare il voucher o parte di esso per l’acquisto di un modello da un altro rivenditore. E’ compito dell’operatore individuare il modello da includere nell’offerta andando a rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa sul Bonus PC e Internet. I requisiti in questione sono i seguenti:

Ricordiamo che nel corso delle prossime settimane è prevista la parte della Fase 2 del Bonus PC e Internet. Tale fase permetterà alle famiglie con ISEE inferiore a 50.000 euro di ottenere un voucher da 200 euro per coprire i costi di un nuovo abbonamento Internet casa che dovrà soddisfare gli stessi requisiti indicati in precedenza. Nella Fase 2 non è prevista l’inclusione di un PC o un tablet nelle offerte.

Le offerte Fastweb per il voucher da 500 euro

La proposta di Fastweb per l’accesso al Bonus PC e Internet è davvero molto interessante. L’operatore consente agli aventi diritto all’agevolazione di ottenere uno sconto di 240 euro sul primo anno di un abbonamento Internet casa e di utilizzare la restante parte del voucher da 500 euro per coprire il costo per l’acquisto di un tablet, utile per sfruttare al massimo la connessione Internet ad alta velocità di casa.

L’offerta proposta da Fastweb comprende:

abbonamento Fastweb Casa con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1.000 euro oppure tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega e linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali con un canone di 9,95 euro al mese per 12 mesi; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,95 euro al mese ; l’abbonamento include modem e attivazione senza costi extra

con illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1.000 euro oppure tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega e linea telefonica con verso fissi e mobili nazionali con un canone di terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di ; l’abbonamento include modem e attivazione senza costi extra tablet Huawei MatePad 10.4” incluso senza costi aggiuntivi

Il tablet fornito da Fastweb è un modello di Huawei del 2020. Ecco le specifiche tecniche:

display IPS LCD da 10.4 pollici con risoluzione di 1200 x 2000 pixel e rapporto tra le dimensioni di 5:3

SoC Kirin 810 con CPU Octa-Core sino a 2,27 GHz e GPU Mali G52 MP6

4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite microSD

fotocamera posteriore da 8 Megapixel e fotocamera anteriore da 8 Megapixel

altoparlanti stereo

supporto Stylus

supporto Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.1, GPS

porta USB-C 2.0

sensori: accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola

batteria da 7250 mAh non removibile; supporto alla ricarica rapida da 18 W

sistema operativo Android 10 con EMUI; il tablet non ha i servizi Google e il Play Store, a differenza della maggior parte di dispositivi Android, ma presenta l’App Gallery, store proprietario di Huawei che sta registrando un notevole aumento delle app disponibili

Per attivare l’offerta Fastweb dedicata al Bonus PC e Internet è possibile:

(per i nuovi clienti Fastweb) accedere al sito web dell’operatore e visitare la sezione dedicata all’iniziativa in cui è possibile lasciare i propri recapiti per essere contattato da un consulente Fastweb

(per i già clienti Fastweb che rispettano i requisiti per l’accesso al bonus) accedere all’area clienti con il proprio account e presentare richiesta per l’ottenimento del voucher direttamente online

Ricordiamo che l’accesso al voucher da 500 euro è vincolato, oltre al rispetto dei requisiti indicati in precedenza, anche alla disponibilità dei fondi (il piano prevede uno stanziamento complessivo di oltre 200 milioni di euro per la Fase 1 con una suddivisione su base regionale). Maggiori dettagli sulla disponibilità dei fondi per l’accesso al voucher sono disponibili sul sito Infratel Italia, la società pubblica che si occupa dell’iniziativa.

Le offerte Internet casa di Fastweb per chi non può richiedere il voucher

Il voucher da 500 euro presenta requisiti decisamente stringenti e non tutte le famiglie potranno ottenerlo. In attesa di capire quando partirà la Fase 2 (riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 50.000 euro che otterranno un bonus da 200 euro per la copertura del costo di un abbonamento Internet), è possibile valutare l’offerta Fastweb disponibile per tutte le famiglie italiane.

La proposta in questione si chiama Fastweb NeXXt Casa. Si tratta di una nuova versione della precedente offerta Fastweb Casa che punta a mettere a disposizione dell’utente un abbonamento davvero completo. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload o ancora tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Da notare che chi attiva oggi l’offerta Fastweb NeXXt Casa potrà contare su di un futuro upgrade gratuito per la velocità della connessione. L’operatore, infatti, ha annunciato la disponibilità futura della fibra ottica FTTH sino a 2,5 Gbps (circa 2500 Mega) a partire dal prossimo mese di febbraio. La nuova tecnologia sarà disponibile in modo graduale in diversi comuni italiani. Gli utenti che saranno raggiunti dalla nuova tecnologia potranno sfruttarla senza costi aggiuntivi.

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo periodico di 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo senza alcun costo extra. L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con diverse opzioni:

1000 minuti di chiamate verso i fissi internazionali ogni mese al costo di 5 euro in più al mese

3 mesi gratis di DAZN; terminato il periodo promozionale, la sottoscrizione si rinnoverà a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta da parte dell’utente in qualsiasi momento

3 mesi gratis di NOW TV Enteratinament con NOW TV Smart Stick inclusa; terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà a 9,99 euro al mese con 24 mesi di periodo minimo di permanenza oppure contributo di recesso di 19,98 euro

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G; abbinando la SIM all’abbonamento Internet casa, il costo complessivo della sottoscrizione sarà di 34,90 euro al mese

Per attivare e personalizzare l’offerta Fastweb NeXXt Casa è possibile cliccare sul link qui di sotto per la verifica della copertura e l’attivazione online:

Per confrontare le caratteristiche dell’offerta Fastweb con tutte le altre proposte disponibili sul mercato di telefonia fissa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e sull’Apple App Store.