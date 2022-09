Elimobile: a chi si appoggia, offerte e copertura di Settembre 2022

Elimobile è un operatore fondato da Gianluca Vacchi e Mario Colabufo che solo di recente si è affacciato al mercato della telefonia mobile. Si tratta di un virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) che quindi non dispone di una rete proprietaria ma si appoggia a quella di altre aziende per erogare i suoi servizi voce e Internet. La copertura di Elimobile è abbastanza ampia da coprire la maggior parte del territorio italiano. La particolarità di Elimobile sta non tanto nelle sue offerte, senza vincoli e dall’eccellente rapporto qualità prezzo, quanto nell’esclusività dei servizi che propone. Sono diversi i VIP che hanno deciso di partecipare al progetto da Alessandro Del Piero a Ignazio Moser fino a Paola di Benedetto.

Elimobile: copertura e offerte di settembre

Le offerte di Elimobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Entry minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro Easy minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro Elite minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro Elite x12 minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 95,99 euro l’anno

La Elimobile copertura è garantita da WindTre, la cui Top Quality Network oggi raggiunge in 4.5G il 99,7% della popolazione italiana. L’operatore ha predisposto un listino di promozioni ricco e variegato che comprende:

1. Entry con minuti illimitati, 100 SMS, 30 GB e 50 elicon a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 4,99 euro. A ogni rinnovo si ricevono 50 elicon.

2. Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 60 GB e 70 elicoin con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. A ogni rinnovo si ricevono 70 elicon.

3. Elite x12 di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB, 100 elicoin a 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese). Attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e Concierge. A ogni rinnovo si ricevono 100 elicon.

4. Elite di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, Giga illimitati per tutto l’anno (poi 120 GB), 100 elicoin a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 9,99 euro. A ogni rinnovo si ricevono 100 elicon.

È possibile passare a un’offerta superiore o inferiore in ogni momento senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono vincoli di durata o di altra sorta, quindi si può decidere di disattivare il piano in ogni momento senza penali. L’operatore inoltre blocca in automatico l’attivazione di servizi a sovrapprezzo come suonerie, sfondi, news o altro e le chiamate verso numeri a pagamento. A breve sarà possibile anche acquistare una eSIM a cui abbinare la propria tariffa. Tra i servizi inclusi abbiamo:

60 minuti in Unione Europea e fino a 1 GB in roaming

Ricarica automatica

Portabilità del numero gratuita

Trasferimento di chiamata

Avviso di chiamata

Hotspot

Gli elicon sono una valuta digitale per acquistare servizi a pagamento su Elisium, la piattaforma che include:

Esperienze uniche come incontrare i propri idoli e passare una giornata con loro. Ad esempio, si può cucinare e poi cenare con Carlo Cracco

Virtual masterclass con corsi spiegati dalle persone più influenti sul web. Ad esempio, ci si può allenare con Marvin Vettori

La nuova serie di Maccio Capatonda in esclusiva

Corsi di formazione online (fotografia, lingua, scrittura, musica e tanti altri)

Interviste con curiosità, storie e approfondimenti

I contenuti su Elisum sono tutti in alta definizione e accessibili su smartphone, tablet e TV. Nei prossimi mesi gli elicoin potranno essere scambiati anche per avere traffico telefonico e ricariche omaggio. Attivando il servizio di ricarica automatica si ottengono 1.500 elicoin una tantum mentre con Run With Me si possono ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso fino a un massimo di 1.500.

Solo con elite x12 si può accedere all’app nell’area Profilo dell’app Elimobile al servizio Concierge e mettersi in contatto con il proprio assistente personale per organizzare viaggi e cene al ristorante, visite a mostre e musei o usufruire di servizi per la casa. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22.

L’app Elimobile, disponibile gratuitamente per il download su App Store e Google Play, permette di controllare i propri consumi, acquistare una ricarica online e cambiare offerta con un click oltre ad accedere ai contenuti esclusivi di Elisum. Per ricaricare basta accedere alla sezione “Ricarica”, selezionare il numero di telefono e l’importo scegliendo tra i metodi di pagamento accettati. I tagli sono da 5, 10, 15, 50 o 100 euro. L’operatore vi invierà sempre un SMS di esito per l’avvenuta ricarica.

Le offerte di Elimobile si possono acquistare direttamente sul sito dell’operatore avendo con sé un codice fiscale, documento d’identità, numero di telefono e una carta di credito o debito dei circuiti Visa e Mastercard, Nexi, Google Pay e Apple Pay per il pagamento. Fatto questo si riceverà una email con il codice identificativo. La SIM viene spedita gratuitamente a domicilio e consegnata nella cassetta delle lettere tramite posta ordinaria entro 5 giorni lavorativi. Non è quindi necessario essere presenti personalmente per il ritiro. Per attivare la SIM serve effettuare la video identificazione scansionando il QR Code stampato su di essa, sul sito o scaricando l’app Elimobile.

Per questa procedura servono il codice ICCID e il PUK della SIM, email utilizzata in fase di registrazione e un documento d’identità oltre a un PC dotato di webcam o smartphone e tablet con fotocamera collegati a Internet. La video identificazione, necessaria per verificare l’identità dell’intestatario della tariffa, consiste nel realizzare un video e nel caricamento di una foto del documento d’identità. Entro 24 ore si riceverà una email di conferma dell’esito positivo dell’operazione e la SIM sarà attivata.

Per la portabilità del numero, che l’operatore esegue gratuitamente, si dovrà accedere alla sezione “Porta il tuo numero” dell’app Elimobile. Il trasferimento del contatto avverrà entro 2 giorni lavorativi.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti con sede in Italia dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 dal proprio numero Elimobile al 4010080, da fisso, estero altre numerazioni al +39 3201010080 o per informazioni sul credito automatico al 4010079. È possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dall’attivazione della SIM compilando l’apposito modulo online.

