Il prezzo del gas all’ingrosso alla borsa europea TTF è in netto calo , con effetti diretti in bolletta. Ecco quanto pagheranno le famiglie ad aprile 2023 e un focus su come trovare le offerte gas più competitive con SOStariffe.it.

Il prezzo del gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam, punto di riferimento per la compravendita di metano nel Vecchio Continente, si mantiene stabile sui 43 euro al megawattora.

I listini gas in retromarcia al TTF fanno scivolare anche il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’indice di riferimento per il mercato all’ingrosso italiano, con effetti diretti sulle bollette del metano per i clienti finali.

Ma quanto risparmio potranno accumulare le famiglie italiane in fattura? La risposta degli esperti di SOStariffe.it nei paragrafi che seguono, oltre a un vademecum su come trovare le migliori offerte gas ad aprile 2023 grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Bollette gas: -13,4% per i contratti in Maggior Tutela ad Aprile 2023

PREZZO DEL GAS: LE DOMANDE PREZZO DEL GAS: LE RISPOSTE Qual è il prezzo di riferimento del gas in vigore nella Maggior Tutela per una “famiglia tipo” (1.400 Smc consumati in 12 mesi)? 74,89 centesimi di euro al metro cubo (sui consumi di marzo 2023) Quanto incide il costo della materia prima su questo prezzo? Il costo dell’approvvigionamento del gas naturale è pari a 54,40 centesimi di euro (pari al 72,6% del totale della bolletta) Quante contrazioni di prezzo ha registrato ARERA nei suoi aggiornamenti da inizio 2023? ARERA ha registrato tre cali consecutivi per il prezzo del gas: -34,2% (sui consumi di gennaio 2023)

(sui consumi di gennaio 2023) -13% (sui consumi di febbraio 2023)

(sui consumi di febbraio 2023) -13,4% (sui consumi di marzo 2023)

Con il prezzo del gas all’ingrosso in contrazione, si abbassa il costo metano al metro cubo per le famiglie che hanno ancora un contratto di fornitura nel regime di Maggior Tutela. A stabilire il terzo calo consecutivo della spesa per il gas è stata ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel suo ultimo aggiornamento di prezzo comunicato lo scorso 4 aprile.

Dopo le flessioni registrate per i consumi di gennaio 2023 (-34,2%) e febbraio 2023 (-13%), anche la tariffa del gas di marzo 2023 è in discesa del -13,4% rispetto a quella applicata per calcolare i consumi di febbraio 2023, per una “famiglia tipo” con una media di 1.400 Smc consumati all’anno.

Per l’utente finale, dunque, il costo del metano è sceso a 74,89 centesimi di euro al metro cubo, in retromarcia rispetto al precedente valore di 86,45 centesimi di euro al metro cubo (in vigore a febbraio 2023). Il prezzo di riferimento per la sola componente gas si attesta a 0,498408 €/Smc per i consumi di marzo 2023 (era 0,608549 €/Smc per i consumi di febbraio 2023).

Sebbene la materia prima gas costi meno ad aprile 2023, i titolari di utenze domestiche sono ancora alle prese con bollette salate: secondo calcoli ARERA, il nuovo aggiornamento di prezzo porta la spesa gas per la “famiglia tipo” tra aprile 2022 e marzo 2023 a incidere per 1.560 euro sui bilanci domestici, con un rialzo del +0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (aprile 2021- marzo 2022).

Un “fardello” sui budget di casa che sarà in parte alleggerito dal nuovo pacchetto di aiuti varato dal governo a fine marzo 2023. In particolare, sul fronte metano, i clienti domestici (sia quelli serviti dalla Maggior Tutela sia quelli già nel Mercato Libero) potranno beneficiare delle seguenti misure per tutto il secondo trimestre 2023 (fino al 30 giugno):

azzeramento degli oneri generali di sistema ;

generali ; riduzione dell’IVA al 5% (anziché al 10%);

(anziché al 10%); potenziamento dei bonus gas per famiglie in difficoltà economica (con tetto ISEE non superiore a 15mila, 30mila euro per le famiglie con almeno 4 figli).

Sarà invece gradualmente ridimensionata e poi azzerata nel corso del secondo trimestre 2023 la componente tariffaria negativa UG2. Come ricorda ARERA sul suo sito, questa misura speciale è stata introdotta nell’aprile 2022 e applicata ai consumi fino a 5.000 Smc/anno per aiutare famiglie e piccoli utenti a contrastare il picco dei prezzi gas.

Bollette gas più leggere con le migliori offerte del Mercato Libero

VALORE INDICE PSV FEBBRAIO 2023 VALORE INDICE PSV MARZO 2023 0,602630 €/Smc 0,493630 €/Smc

A beneficiare del trend in discesa dei listini gas al TTF di Amsterdam sono anche le famiglie che si sono affidate al Mercato Libero e hanno attivato un’offerta gas a prezzo indicizzato. Si tratta di soluzioni che si allineano alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, aggiornate mensilmente in base all’indice PSV, che, come accennato sopra, è quanto si paga all’ingrosso sul mercato italiano. In questo momento, tali proposte sono le più convenienti perché assicurano bollette più snelle già nel breve periodo.

Il valore dell’indice PSV a marzo 2023 (l’ultimo attualmente disponibile) è pari a 0,493630 €/Smc, in flessione rispetto al valore del mese precedente (0,602630 €/Smc)

Il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, disponibile al link qui sotto, è un valido alleato nell’individuazione e nella scelta delle offerte più convenienti ad aprile 2023:

Una volta scelta la promozione in linea con le proprie esigenze, si potrà procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore.