Continua il calo del prezzo del gas per i clienti in Tutela. Dopo i ribassi già registrati a gennaio e febbraio, infatti, anche i consumi di marzo saranno caratterizzati da un calo di prezzo del gas che continua a seguire l'andamento del mercato all'ingrosso, con riferimento all'indice PSV. Come annunciato oggi da ARERA, infatti, per i consumi di marzo è previsto un calo del prezzo del gas del -13,4% rispetto alle quotazioni di febbraio 2023. Ecco i dettagli completi in merito.

Bolletta del gas ancora in calo: -13,4% per i consumi di Marzo 2023

ARERA ha annunciato in queste ore l’aggiornamento mensile del costo del gas in Tutela, seguendo il nuovo meccanismo introdotto lo scorso mese di ottobre 2022. Per il terzo mese consecutivo, come confermato oggi dall’Autorità, si registra un calo del costo del gas. Rispetto al mese di febbraio, il prezzo del gas in Tutela registra oggi un calo del -13,4% per quanto riguarda i consumi relativi al mese di marzo 2023. Ecco i dettagli svelati da ARERA.

Continua il calo del prezzo del gas: -13,4% per i consumi di marzo 2023

3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DEL GAS IN TUTELA 1. Il nuovo prezzo del gas è di 0,498408 €/Smc 2. Tale prezzo vale per i consumi di marzo 2023 3. Si tratta di un calo del -13,4% rispetto a febbraio 2023

I consumi di gas registrati a marzo 2023 per i clienti in regime di Maggior Tutela saranno tariffati con un costo al metro cubo più basso. Il nuovo prezzo del gas in Tutela (componente CMEMm) appena annunciato da ARERA è pari a 0,498408 €/Smc, in calo netto rispetto ai dati del mese di febbraio. Si tratta del terzo calo consecutivo: a gennaio era stato registrato un calo del -34,2% mentre a febbraio il calo era stato del -13%.

Per la famiglia tipo (consumo annuo di 1.400 Smc) nell‘anno scorrevole (aprile 2023 – marzo 2024) è prevista ora una spesa di 1.560,7 euro. Si tratta di un dato in linea (appena +0,7%) rispetto ai dati dei 12 mesi precedenti (aprile 2021 – marzo 2022), segno che il mercato del gas si sta finalmente stabilizzando e, dopo gli aumenti vertiginosi registrati nel 2022, sta tornando su livelli più sostenibili.

Sulla base del nuovo aggiornamento annunciato oggi da ARERA, il prezzo di riferimento del gas per la famiglia tipo, relativo ai consumi di marzo 2023, è pari a 74,89 centesimi di euro per metri cubo, tasse incluse. Tale prezzo si suddivide in:

54,40 centesimi di euro per l’approvvigionamento del gas naturale (-16,8%)

5,60 centesimi di euro per la vendita al dettaglio

25,24 centesimi di euro per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità (Spesa per il trasporto e la gestione del contatore)

-31,24 centesimi di euro per gli oneri generali di sistema (per marzo è applicata una quota negativa che sarà ridotta ad aprile e annullata successivamente)

20,89 euro centesimi di euro per le imposte

Il prossimo aggiornamento del prezzo del gas sarà comunicato da ARERA ad inizio maggio e sarà valido per i consumi registrati nel corso di questo mese di aprile 2023.

