Fino a qualche anno fa era praticamente impossibile avere una connessione fissa senza un collegamento attivo alla rete telefonica. Oggi però la tecnologia si è molto evoluta e questa condizione prima necessaria è venuta a mancare. Le migliori offerte Internet casa senza linea fissa permettono infatti di navigare con prestazioni pari alla fibra ottica a un prezzo anche più contenuto.

Le migliori offerte Internet per navigare senza la linea fissa di marzo 2023

Offerte Internet senza linea fissa Navigazione Costo mensile 1. Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA 22,95 euro al mese 2. Super Internet Casa di WindTre fino a 300 Mbps in FWA 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre 3. Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ 24,90 euro al mese

Le migliori offerte Internet casa per navigare a casa anche senza una linea telefonica fissa sono quelle che prevedono una connessione sulla rete in fibra misto rame. Le offerte FWA (Fixed Wireless Access) infatti permettono di avere una copertura più ampia e diffusa in quanto il segnale inizialmente viaggia sulla fibra ottica ma nell’ultimo tratto raggiunge il modem finale dell’utente tramite un ponte radio utilizzando un collegamento sulla rete mobile 4G. Ciò le rende ideali per chi abita in un piccolo Comune o comunque in un territorio non raggiunto dalle classiche reti terrestri.

A seconda delle copertura vi verrà fornito un apparato da interno o un’antenna esterna, che solitamente viene posizionata da un tecnico specializzato nella parte più alta della casa (balcone, tetto, etc.), che verrà poi collegata al modem. Potete verificare la copertura gratis con SOStariffe.it.

Le migliori offerte Internet casa per una connessione FWA disponibili ad aprile sono:

1. Fastweb Casa Light FWA di Fastweb per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA a 22,95 uro al mese. Avete inclusi anche un modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, installazione dell’antenna e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Potete aggiungere all’offerta anche l’opzione Plus da 3 euro al mese e avere così Assistenza Plus e FastwebUP Plus. Il primo servizio consente di avere un contatto più diretto con Fastweb in caso di necessità di supporto mentre il secondo permette di scegliere tra:

un film su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it con accesso illimitato agli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart, l’app per allenarsi dove si vuole

Aggiungendo 4 euro al mese avete poi un Wi-Fi Booster per potenziare il segnale e raggiungere ogni stanza della casa.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

2. Super Internet Casa di WindTre per navigare senza limiti fino a 100 Mbps in download a 22,99 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore. Avete inclusi anche un modem Wi-Fi e antenna, Giga illimitati per tutte le SIM mobile di WindTre della famiglia e 12 mesi di Amazon Prime. L’attivazione è di 99,99 euro che potete dividere in 24 rate da 3,99 euro al mese con richiesta al servizio clienti 159. E’ anche possibile aggiungere l’opzione Assistenza Facile a 4,99 euro e richiedere fino a 6 interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista o tecnico per elettrodomestici e PC.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

3. Linkem 5G Senza Limiti di Linkem per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+ a 24,90 euro al mese. Avere inclusi anche un apparato MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura. L’Attivazione è gratuita. All’offerta potete aggiungere l’opzione Parla & Naviga da 2 euro al mese con chiamate illimitate da fisso verso numeri nazionale tramite tecnologia VoIP.

Attiva Linkem 5G Senza Limiti »

Migliori offerte Internet casa senza linea fissa: le tariffe alternative per una connessione mobile di aprile 2023

Le migliori offerte mobile con tanti Giga Gigabyte Costo mensile Per chi arriva da… Fastweb Mobile 150 GB anche in 5G 7,95 euro Qualsiasi operatore ho. 7,99 di ho. Mobile 180 GB in 4G fino al 30/4/23 7,99 euro Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati TIM Power Supreme Web Easy 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 euro Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati Creami Extra WOW 150 di PosteMobile 150 GB in 4G+ 8,99 euro Qualsiasi operatore ho 9,99 di ho. Mobile 230 GB in 4G 9,99 euro Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati Giga 150 di Iliad 150 GB anche in 5G 9,99 euro Qualsiasi operatore Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G + 50 GB con ricarica automatica 9,99 euro Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G 11,95 euro Qualsiasi operatore Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ 11,99 euro Qualsiasi operatore Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro Qualsiasi operatore

Se non avete la linea fissa potete avere una connessione per tutti i dispositivi della casa (PC, smartphone, tablet, etc.) acquistando una SIM con abbinata un’offerta di telefonia mobile. Fatto questo basterà inserirla in una chiavetta Internet o modem Wi-Fi 4G per avere una rete wireless sempre disponibile, anche fuori casa. Per confrontare le proposte dei diversi operatori e trovare quella più conveniente per voi in base al traffico dati incluso e i vostri reali consumi mensili potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere una panoramica completa delle promozioni più economiche e un link diretto per attivarle comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM Power Supreme Web Easy include 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB su credito residuo). Il prezzo è di 7,99 euro al mese ma primo mese e attivazione sono gratuiti se si acquista l’offerta online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete navigare in roaming fino a 8 GB. Possono attivarla solo i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile e CoopVoce con portabilità del numero, che viene eseguita da tutti i gestori gratuitamente entro 3 giorni lavorativi al massimo

Attiva TIM Power Supreme Web Easy »

I clienti TIM per mobile e fisso con l’attivazione di TIM Unica Power a 1,90 euro al mese hanno Giga illimitati per tutti i cellulari della famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa). Il costo della promozione viene addebitato direttamente in bolletta.

ho. 7,99 di ho. Mobile include 180 GB in 4G fino a 30 Mbps in download fino al 30/4/23. Il prezzo è di 7,99 euro al mese più 10 euro una tantum di ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete navigare in roaming fino a 7,3 GB.

Attiva ho. 7,99»

ho. 9,99 include 230 GB in 4G fino a 30 Mbps in download fino al 30/4/23. Il prezzo è di 9,99 euro al mese più 10 euro una tantum di ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete navigare in roaming fino a 9,1 GB.

Attiva ho. 9,99 »

Per entrambe le offerte l’attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Le due offerte poi possono essere acquistate solo dai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile e CoopVoce con portabilità del numero. Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle entrambe per 30 giorni. Dopo un mese si decide se continuare con l’operatore o chiedere il recesso gratuito del piano e il rimborso di tutte le spese sostenute con una breve procedura online.

Fastweb Mobile include 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. In Ue potete navigare in roaming fino a 8 GB.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Maxi include 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. In Ue potete navigare in roaming fino a 10 GB.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Per entrambe le offerte di Fastweb l’attivazione è gratuita con acquisto online mentre la SIM costa 10 euro. Avete poi inclusi tutti i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili per essere più competitivi sul mercato del lavoro.

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile include 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro. SIM a 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete navigare in roaming fino a 8,19 GB.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

Creami Extra WOW 300 con 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro. SIM a 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue potete navigare in roaming fino a 10,92 GB.

Attiva Creami Extra WOW 300 »

Giga 150 di Iliad include 150 GB anche in 5G. Il prezzo è di 9,99 euro per sempre. In Ue avete a disposizione 10 GB per navigare in roaming.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Dati 300 di Iliad include 300 GB in 4G o 4G+. Il prezzo è di 13,99 euro per sempre. In Ue avete a disposizione 13 GB per navigare in roaming.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Per entrambe le offerte di Iliad l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. Se scegliere Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore. Su fisso al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete quindi navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi). Avete poi inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’installazione costa 39,99 euro e potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile include 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download ma attivando la ricarica automatica si hanno altri 50 GB in più. Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Attivazione a 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete a disposizione 9,5 GB per navigare in roaming. Possono attivarla solo i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile e CoopVoce con portabilità del numero.

Attiva Kena 9,99 230GB STAR »

