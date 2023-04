Bonus luce e gas Aprile 2023: requisiti e richiesta per avere lo sconto in bolletta

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 793,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Anche ad aprile 2023 le famiglie italiane più vulnerabili possono fare affidamento sui bonus luce e gas per far fronte al pagamento delle bollette di energia e metano.

Questi bonus si traducono in uno sconto in fattura per i clienti domestici che vivano in condizioni di disagio economico e fisico. Previste da tempo dalla normativa nazionale, tali agevolazioni statali sono state “irrobustite” nel corso del 2022, nel tentativo di arginare l’impatto dei rialzi dei prezzi dei beni energetici.

Un potenziamento che è stato confermato anche dall’ultimo pacchetto di aiuti varato dall’esecutivo Meloni: anche per il secondo trimestre 2023, infatti, le famiglie italiane che ne hanno diritto potranno ricevere, oltre all’assegno ordinario, anche un bonus integrativo per aumentare così l’importo dello sconto. Inoltre, resta confermato il tetto ISEE a 15mila euro annui per l’accesso al bonus (che sale a 30mila per le famiglie numerose).

Gli esperti di SOStariffe.it hanno acceso i riflettori sui bonus luce e gas ad aprile 2023, con una mappa che orienti i consumatori alla scoperta dei requisiti per accedere ai bonus, l’ammontare del loro valore e dei passi da compiere per ottenerli.

Bonus luce e gas: i requisiti per ottenere lo sconto ad Aprile 2023

Per beneficiare dei bonus luce e gas per disagio economico ad aprile 2023 è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

avere un indicatore ISEE non superiore a 15mila euro annui : per le famiglie con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro è prevista una riduzione degli importi all’80% della quota totale;

non superiore a : per le famiglie con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro è prevista una della quota totale; avere un ISEE non superiore a 30mila euro per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico);

(con almeno 4 figli a carico); beneficiare di un reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Ricordiamo che i bonus luce e gas per disagio economico sono riconosciuti in automatico. Da gennaio 2021, infatti, è attivo un sistema che consente alle famiglie in possesso di tali requisiti di vedersi accreditato lo sconto in bolletta in via automatica previa presentazione annuale della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), documento necessario per l’ottenimento dell’ISEE.

È, invece, vincolato alla presentazione di una domanda l’erogazione del bonus elettrico per disagio fisico. Questo sostegno economico è riconosciuto qualora in famiglia ci sia una persona malata che, per mantenersi in vita, faccia uso di apparecchiature elettromedicali salvavita.

In questo caso la domanda dovrà essere presentata ai Comuni o ai CAF abilitati, a fronte della consegna di un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Bonus luce e gas: il valore dello sconto ad Aprile 2023

SECONDO TRIMESTRE 2023 (1° APRILE – 30 GIUGNO) IL RISPARMIO COMPLESSIVO IN BOLLETTA Bonus Luce per disagio economico da 49,14 euro a 64,61 euro Bonus Gas per disagio economico da 10,92 euro a 43,68 euro Bonus elettrico per gravi condizioni di salute da 59,15 euro a 200 ,02 euro

Di seguito analizziamo gli importi dei bonus luce e gas per disagio economico e fisico in vigore per tutto il secondo trimestre 2023 (aprile-giugno).

Il bonus elettrico per disagio economico si traduce in un risparmio complessivo in bolletta che ammonta a:

49,14 euro per famiglie con uno o due componenti al suo interno (se si considera una sola mensilità, il risparmio è pari a 16,2 euro);

59,15 euro per i nuclei familiari con 3-4 componenti (con 19,5 euro di risparmio mensile);

64,61 euro per le famiglie con oltre quattro componenti (21,3 euro al mese di risparmio).

Per le famiglie con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro (con meno di 4 figli), come accennato sopra, l’importo è ridotto all’80%. Il risparmio in bolletta è, dunque, così rimodulato:

famiglia di 1-2 componenti: 39,13 euro nel trimestre (12,9 euro al mese);

famiglia di 3-4 componenti: 48,23 euro nel trimestre (15,9 euro al mese);

famiglia con più di 4 componenti: 52,78 euro nel trimestre (17,4 euro al mese).

Per quanto riguarda il bonus gas per disagio economico, invece, il risparmio complessivo (assegno ordinario + bonus integrativo) si attesta tra i 10,92 euro e i 43,68 euro.

Anche in questo caso va considerata una riduzione all’80% degli importi indicati per le famiglie con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro (con meno di 4 figli). Lo sconto varia pertanto fra i 9,10 euro e i 34,58 euro.

Nel caso del bonus gas, lo sconto è calcolato su:

il numero di componenti del nucleo familiare;

il tipo di utilizzo del gas (acqua calda e/o uso cottura oppure riscaldamento e acqua calda e/o uso cottura);

la zona climatica dove è ubicata la fornitura.

Per coloro che beneficiano del bonus elettrico per gravi condizioni di salute, il risparmio si attesta tra i 59,15 euro nel corso del secondo trimestre (19,50 euro al mese) ai 200,2 euro sempre nell’arco dei tre mesi (66 euro al mese).

I parametri su cui tale sconto è calcolato sono elencati di seguito:

apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;

potenza contrattuale;

tempo giornaliero di utilizzo.

Risparmiare con le soluzioni del Mercato Libero ad Aprile 2023

Se gli aiuti statali sono stati un supporto cruciale per mitigare l’impatto del caro bolletta, affidarsi al Mercato Libero è la soluzione vincente per ridurre quanto più possibile il costo unitario della materia prima, che resta la voce più cospicua della bolletta.

Per trovare le offerte luce e gas più convenienti si può approfittare delle funzionalità del comparatore di SOStariffe.it. Grazie a questo strumento gratuito, i consumatori possono confrontare le soluzioni messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero a partire da una stima reale dei propri consumi annui. Tale informazione può essere recuperata sia consultando la bolletta dell’attuale fornitore (nella sezione dedicata ai consumi) sia stimandola tramite il tool integrato del comparatore.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Clicca al link di seguito per avviare subito un confronto delle promozioni:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »