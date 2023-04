Scopri come attivare ad aprile una delle offerte MIA Plus di WindTre riservate agli ex clienti. Tutti i dettagli sulle diverse varianti della tariffa e relativi costi

Offerte MIA Plus di WindTre: che cosa è e come attivare ad Aprile 2023

Capita spesso che gli operatori di telefonia mobile cerchino di convincere i propri ex clienti che hanno cambiato gestore a tornare sui propri passi con offerte dedicate. Solitamente si viene informati sui dettagli delle tariffe e invitati ad attivarle tramite SMS o telefonicamente. Tra le cosiddette offerte winback rientra anche MIA Plus di WindTre anche se il tempo per poterla acquistare sta velocemente scadendo.

MIA Plus di WindTre: composizione dell’offerta e come attivarla ad aprile 2023

Le offerte MIA di WindTre minuti, SMS e Giga Costo mensile MIA Plus (numero dei Giga inclusi) minuti illimitati e 500 SMS + da 20 a 150 GB in 4G da 7,99 a 19,99 euro MIA Unlimited Easy Pay minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 29,99 euro

MIA Plus è un’offerta che stata già proposta agli ex clienti di WindTre che nel cambio di operatore hanno dato comunque il consenso a ricevere informazioni commerciali. Questa volta il gestore la promozione è stata riservata ad alcuni clienti ricaricabili selezionati che stanno acquistando un telefono a rate o hanno completato il pagamento per il dispositivo.

MIA Plus è disponibile fino al 20 aprile 2023 e include minuti illimitati e 500 SMS oltre a una quantità di Gigabyte che varia a seconda del prezzo e definisce anche il nome della tariffa. Le diverse varianti dell’offerta quindi sono:

MIA 20 Plus con 20 GB a 7,99 euro al mese

con 20 GB a 7,99 euro al mese MIA 40 Plus con 40 GB a 9,99 euro al mese

con 40 GB a 9,99 euro al mese MIA 50 Plus con 50 GB a 10,99 euro al mese

con 50 GB a 10,99 euro al mese MIA 60 Plus con 60 GB a 11,99 euro al mese

con 60 GB a 11,99 euro al mese MIA 80 Plus con 80 GB a 12,99 euro al mese

con 80 GB a 12,99 euro al mese MIA 100 Plus con 100 GB a 13,99 euro al mese

con 100 GB a 13,99 euro al mese MIA 150 Plus con 150 GB a 15,99 euro/19,99 euro al mese

Il pagamento è previsto tramite Easy Pay, ovvero il servizio di addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette non solo di non dover più acquistare una ricarica manuale ogni mese per il rinnovo dell’offerta ma anche di avere più Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo. Il costo di attivazione per MIA 20 Plus e MIA 40 Plus è di 4,99 euro mentre per tutte le altre varianti è azzerato ma se si recede prima dei 24 mesi è previsto il pagamento delle rate rimanenti di 1,25 euro al mese.

E’ inoltre disponibile un’altra offerta di WindTre chiamata MIA Unlimited Easy Pay con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G a 29,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se si mantiene l’offerta attiva per 24 mesi, altrimenti è previsto un costo di 49,99 euro che si possono pagare anche in un’unica soluzione.

Gli ex clienti di WindTre possono comunque attivare anche le offerte disponibili per i nuovi utenti. Tra le migliori che si possono attivare ad aprile c’è Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB per navigare in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay. La tariffa include anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, la possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese e uno smartphone Motorola Moto G53 5G. L’attivazione è di 49,99 euro ma acquistandola online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

Se attivate l’opzione Di Più Family 5G con Easy Pay potete anche aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese.

Se state cercando un sistema semplice e gratuito per confrontare le offerte di telefonia mobile dei principali operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Tramite questo strumento potete ottenere informazioni dettagliate sulle promozioni più convenienti per voi in quanto il confronto avviene in base alle vostre necessità e abitudini di consumo. Potete poi attivare l’offerta desiderata comodamente online grazie a un link diretto al sito dell’operatore.

Tornare clienti di WindTre permette poi di accedere alla fibra ottica a prezzo ridotto. Con Super Fibra potete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) al prezzo di 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. In alternativa potete accedere alla rete in fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. L’offerta include anche un modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum.

Al costo di 33,99 euro al mese potete aggiungere anche un abbonamento standard a Netflix e vedere i film e serie TV della piattaforma di streaming in HD su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità. I clienti fisso e mobile di WindTre con Wi-Fi Calling possono poi chiamare e ricevere anche in assenza di segnale se collegati alla rete Wi-Fi dell’operatore. Il servizio è gratuito e compatibile con alcuni dei modelli di cellulare più diffusi.

