Continuano le rimodulazioni tariffarie nel settore di telefonia mobile : nel corso delle prossime settimane, infatti, sono in arrivo nuovi aumenti per i già clienti Vodafone . Un gruppo selezionato di clienti dell'operatore, infatti, registrerà un rincaro dell'offerta fino a 3,99 euro al mese. Ecco i dettagli completi in merito a questa nuova rimodulazione annunciata dall'operatore e in arrivo tra aprile e maggio 2023.

Come anticipato dalla recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it sul tema, il 2023 è iniziato con una nuova ondata di rimodulazioni tariffarie, sia per la rete fissa che per la rete mobile. Le modifiche unilaterali dei contratti, però, non si fermano. Nel corso delle prossime settimane, infatti, sono in arrivo ulteriori rincari per gli utenti. In particolare, come riportato dal magazine MondoMobileWeb, è in corso una nuova campagna di rimodulazioni per alcuni clienti Vodafone con un rincaro del canone mensile di 3,99 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere:

Nuova rimodulazione da Vodafone: rincari fino a 3,99 euro al mese tra aprile e maggio 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA RIMODULAZIONE VODAFONE La modifica riguarda un gruppo di clienti di telefonia mobile di Vodafone che hanno ricevuto l’SMS di avviso rimodulazione Il rincaro previsto è di 3,99 euro al mese senza modifiche ai bonus dell’offerta L’aumento entrerà in vigore tra fine aprile e inizio maggio 2023 (dipende dal singolo cliente)

Un gruppo di clienti Vodafone sta registrando in questi giorni la ricezione di un avviso di prossima rimodulazione con un aumento del canone mensile di 3,99 euro. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dell’offerta entrerà in vigore a scaglioni, tra fine aprile e inizio maggio. Per i clienti interessati c’è la possibilità di consultare la data effettiva di entrata in vigore della modifica nel messaggio SMS con cui Vodafone ha ufficializzato la rimodulazione.

Come sempre in questi casi, la rimodulazione può essere evitata: basta esercitare il diritto di recesso gratuito entro la data indicata nella comunicazione inviata dall’operatore via SMS. Tale data è successiva di almeno 60 giorni alla ricezione del messaggio in questione. Il recesso è sempre gratuito e può essere richiesto:

via PEC scrivendo a disdette@vodafone.pec.it

tramite raccomandata A/R scrivendo a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino

chiamando il Servizio Clienti Vodafone al 190

recandosi in un Negozio Vodafone e compilando l’apposito modulo

collegandosi alla sezione dedicata alle disdette del sito ufficiale Vodafone

Naturalmente, i clienti interessati dalla rimodulazione potranno scegliere di cambiare operatore, passando ad un’offerta più conveniente per evitare l’aumento e migliorare i bonus inclusi. Chi ha acquistato un dispositivo a rate potrà scegliere di continuare a pagare le rate residue con la stessa cadenza oppure potrà chiedere a Vodafone di saldare le rate residue in un’unica soluzione.

Le offerte alternative per evitare la rimodulazione Vodafone di Aprile 2023

Sul mercato ci sono tantissime offerte molto interessante che, a meno di 10 euro al mese, mettono a disposizione un bundle completo di minuti, SMS e Giga per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Evitare la rimodulazione Vodafone, quindi, è davvero semplice.

Per scegliere l’offerta giusta è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, impostando i filtri di ricerca giusti per individuare l’offerta desiderata (ad esempio il numero minimo di Giga inclusi ogni mese).

Qui di seguito vi proponiamo una Top 5 delle offerte di telefonia mobile più interessanti del momento:

Optima Super Mobile

L’offerta di Optima Mobile è una delle tariffe più complete ed economiche del momento. L’operatore virtuale su rete Vodafone mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

La proposta di Optima Mobile è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità, e prevede un costo di 4,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,90 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva Optima Super Mobile »

Fastweb Mobile

Molto interessante anche l’offerta Fastweb Mobile che, attualmente, si caratterizza come l’offerta 5G più economica sul mercato. L’operatore mette a disposizione un bundle comprendente:

minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G e 5G

L’offerta di Fastweb presenta un costo di 7,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 10 euro. Questa tariffa è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero. Per richiederà è disponibile una semplice procedura online:

Attiva Fastweb Mobile »

Flash 120 di Iliad

Tra le offerte più interessanti del momento c’è spazio anche per la limited edition Flash 120 di Iliad. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G

Flash 120 di Iliad presenta un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Possono attivare l’offerta tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità, tramite il sito ufficiale dell’operatore.

Attiva Flash 120 di Iliad »

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile

PosteMobile propone per i nuovi clienti l’ottima Cremi Extra WOW 150. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G

L’offerta di PosteMobile presenta un costo di 8,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 10 euro ed è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero.

Attiva Creami Extra WOW 150 di PosteMobile »

Giga 150 di Iliad

Tra le offerte più interessanti del momento c’è anche Giga 150 di Iliad. L’offerta dell’operatore include:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G

Giga 150 di Iliad presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, ed è attivabile tramite il link qui di seguito.

Attiva Giga 150 di Iliad »