Acronimo di Prezzo Unico Nazionale, il PUN è quanto si paga all’ingrosso per l’elettricità sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange). I fornitori energetici del Mercato Libero impiegano questo indice come base di partenza per calcolare il costo della materia prima in bolletta nel caso di tariffe a prezzo indicizzato.

Quando l’indice PUN galoppa, il costo dell’energia all’ingrosso aumenta rendendo così le bollette luce più care (a parità di consumi). Al contrario, quando il PUN si contrae (proprio come sta succedendo in questo periodo), l’elettricità costa meno e le fatture diventano più leggere. L’ultimo valore disponibile per l’indice PUN è pari a 0,136 euro al kilowattora (relativo ai consumi di marzo 2023). Il valore PUN per i consumi di aprile 2023 sarà reso noto a inizio di maggio 2023.

Per trovare facilmente le soluzioni luce del Mercato Libero che si avvalgono dell’indice PUN c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo tool gratuito consente ai clienti domestici di mettere a confronto le proposte dei brand dell’energia e scegliere quella che più si adatta al fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Affinché il comparatore di SOStariffe.it possa restituire l’offerta maggiormente cucita sulle proprie esigenze, è necessario inserire l’informazione relativa al consumo annuo di energia elettrica del proprio nucleo familiare. Tale dato può essere:

consultato nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, nella sezione “Consumi” (scopri come leggere la bolletta della luce );

); calcolato attraverso i filtri integrati del comparatore di SOStariffe.it.

Una volta individuata la soluzione più conveniente per il proprio fabbisogno energetico, è possibile procedere con la sottoscrizione dell’offerta accedendo direttamente al sito del fornitore scelto e tenendo sotto mano i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e i dati della fornitura stessa (cioè il codice POD).

Le offerte luce indicizzate più convenienti di Aprile 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,146 €/kWh 63 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,149 €/kWh 64,98 euro al mese 3 Hera Comm Più Controllo Active Casa Luce 0,136 €/kWh 69,52 euro al mese

Ecco una panoramica delle promozioni luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero più vantaggiose ad aprile 2023. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi in media 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Qualora questo non sia lo specchio del proprio consumo energetico, è possibile calcolare tale dato grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Qui sotto l’accesso diretto al widget:

Il prezzo luce citato in tabella è riferito al valore dell’indice PUN a marzo 2023, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato da ciascun fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

La promozione di Sorgenia parla la lingua della convenienza per le seguenti ragioni:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione: 7,60 euro al mese per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

per gli anni successivi; sconto di 80 euro in bolletta sottoscrivendo contestualmente sia la fornitura luce sia quella gas con Sorgenia.

in bolletta sottoscrivendo contestualmente sia la fornitura luce sia quella gas con Sorgenia. riduzione del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app MyNextMove;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app MyNextMove; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica; sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; gestione della fornitura in autonomia grazie all’App MySorgenia.

Attivando la fornitura luce di Sorgenia, la spesa per la “famiglia tipo” si attesterebbe sui 63 euro al mese. Per saperne di più, il link di riferimento è il seguente:

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, la energy company digitale nata nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, rientra nella classifica dei fornitori più economici ad aprile 2023 grazie a una promozione che vanta le seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; sconto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che sottoscrivano una tariffa “ dual fuel ” (luce+ gas in contemporanea) usando il codice SOSW22 per attivare l’offerta online;

in bolletta per i nuovi clienti che sottoscrivano una tariffa “ ” (luce+ gas in contemporanea) usando il codice per attivare l’offerta online; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 7,50 euro, per una spesa complessiva pari a 90 euro all’anno ;

; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che fosse interessata ad attivare questa promozione dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 64,98 euro per le bollette della luce.

Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli:

Più Controllo Active Casa Luce di Hera Comm

Destinazione convenienza anche per la multiutility Hera Comm che propone un’offerta luce con la seguente carta d’identità:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza alcun costo extra ;

; 10,50 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione indipendenti dal consumo;

di contributo fisso per costi di commercializzazione indipendenti dal consumo; Bonus Natura di 30 euro per i nuovi clienti, versato in 6 rate erogate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura;

per i nuovi clienti, versato in 6 rate erogate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura; tariffa monoraria: il prezzo dell’energia è svincolato dalla fascia oraria di utilizzo;

servizi Hera Fast Check Up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; App My Hera per avere sempre sotto controllo la propria fornitura di energia;

energia 100% verde;

La “famiglia tipo” che volesse affidarsi a Hera Comm per la fornitura luce della propria abitazione dovrebbe preventivare una spesa mensile che si aggira sui 69,52 euro.

Una panoramica dell’offerta è disponibile cliccando al link di seguito:

