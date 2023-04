Passa a Fastweb ad aprile per avere minuti illimitati e fino a 300 GB per navigare su mobile in 5G o sulla fibra ottica fino a 2,5 Gbps in download con chiamate incluse

Offerte in evidenza spusu 70 5.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fastweb è tra i primi operatori in Italia per la telefonia mobile e la rete fissa. Chi passa a Fastweb può scegliere tra tariffe per tutti i gusti senza vincoli, costi nascosti e caratterizzate dalla massima trasparenza. Con l’app MyFastweb potete poi facilmente controllare la vostra SIM o la linea fissa con pochi tap sul telefono e verificare consumi e credito residuo o gestire i dispositivi connessi da remoto. Potete facilmente confrontare gratis le offerte di Fastweb con quelle degli altri operatori con il comparatore di SOStariffe.it.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a Fastweb: le migliori offerte per chi arriva da un altro operatore ad aprile 2023

Le offerte Fastweb per chi cambia operatore Minuti e SMS Prezzo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G 7,95 euro Fastweb Mobile Plus minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G 8,95 euro Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 11,95 euro

Chi passa a Fastweb può attivare l’offerta 5G al prezzo più basso oggi disponibile sul mercato. Trattandosi di un operatore virtuale, che quindi non dispone di una rete mobile proprietaria, si appoggia a quella di WindTre. Con Fastweb potete navigare alla massima velocità in tutte le grandi città come Milano, Bologna, Roma e Napoli. L’obiettivo dell’azienda è quello di raggiunge al 90% della copertura entro il 2025. La rete dell’operatore è stata eletta la più veloce in Italia in base allo Speedtest Intelligence effettuato dalla società indipendente Ookla da luglio a dicembre 2022. Chi passa a Fastweb ad aprile può quindi scegliere tra tre differenti tariffe:

1. Fastweb Mobile include minuti illimitati in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Potete navigare in roaming fino a 8 GB in Ue, Regno Unito e Svizzera

Attiva Fastweb Mobile »

2. Fastweb Mobile Plus include minuti illimitati in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 200 GB anche in 5G a 8,95 euro al mese. Potete navigare in roaming fino a 9 GB in Ue, Regno Unito e Svizzera

3. Fastweb Mobile Maxi include minuti illimitati in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. Potete navigare in roaming fino a 10 GB in Ue, Regno Unito e Svizzera

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Tutte le offerte includono anche l’ascolto dei messaggi in segreteria, Ti ho chiamato e VoLTE per navigare e chiamare con la massima qualità dell’audio anche contemporaneamente. Avete inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy, che vi aiuteranno ad ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. L’attivazione della SIM è di 10 euro mentre la SIM viene spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi direttamente a casa. Potete anche prenotare l’offerta online e ritirare la SIM in negozio.

Per attivare la SIM potete scegliere se farlo online in sicurezza tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) o con videoidentificazione. Quest’ultima prevede di realizzare un breve filmato in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. La SIM verrà attivata entro 48 ore dalla richiesta della validazione.

Quando avete esaurito tutti gli SMS inclusi nell’offerta il costo per ogni messaggio è di 5 cent. Se invece non avete più Giga inclusi si può attivare l’opzione 1 GB extra da 6 euro (massimo 10 GB al mese) o 10 Giga+ dall’area clienti MyFastweb e avere 10 GB in più al mese a 6 euro. Potete disattivare l’opzione quando volete.

Chi passa a Fastweb può provare gratis per 30 giorni tutti i vantaggi di FastwebUP. Il programma Jumper è riservato ai clienti per il mobile e consente di avere una UpBox al mese con pacchetti su prodotti e servizi dei partner dell’operatore come Icon, Trainline, Zurich Connect; tutte le promozioni nella sezione Dedicati a te e 2 tentativi al giorno per vincere i premi di UPParty come giftcard per gli acquisti da Decathlon fino a 500 euro.

Passa a Fastweb con smartphone incluso

Chi passa a Fastweb può scegliere anche di associare a una SIM l’acquisto di un telefono a un’unica soluzione o a rate. Le offerte smartphone incluso si possono però attivare solo in negozio è prevedono un vincolo di permanenza minima di 20, 24 o 30 rate a seconda del modello e del metodo di pagamento scelto. E’ possibile che possa essere richiesto anche il pagamento di un anticipo. Ad esempio, potete avere Samsung Galaxy S23 a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate o iPhone 14 a partire da 49,45 euro al mese. Si può anche con finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 o 30 mesi (TAEN fisso 0% e TAEG 0%, salvo approvazione).

Se passate ad altro operatore o si recede dall’offerta prima del periodo di permanenza minimo dovrete corrispondere solo le rate residue e potete decidere se continuare con la rateizzazione o pagarle in un’unica soluzione. Entro 14 giorni dalla consegna del dispositivo, invece, si può esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Passa a Fastweb per la linea fissa: le offerte di aprile 2023

Le offerte fisso di Fastweb Navigazione Chiamate Costo mensile Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 22,95 euro Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON a consumo 26.95 euro Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON illimitate 29,95 euro Fastweb Casa Maxi fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON illimitate 36,95 euro

Chi passa a Fastweb per la telefonia mobile può anche abbinare alla SIM una delle offerte Internet casa dell’operatore. In questo caso potete provarle per 30 giorni. Dopo il periodo promozionale si decide se continuare con Fastweb o disattivare la linea senza costi aggiuntivi. In più riceverete il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

In base alla copertura potete accedere a diverse tipologie di reti. La più performante in termini di velocità di navigazione, stabilità del segnale e reattività è quella prevista dalle offerte fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home). La latenza minima consente di godere di contenuti in streaming in altissima qualità o giocare online senza difficoltà. La società di analisi indipendente nPerf ha premiato la rete di Fastweb come la migliore per velocità in download e upload nel 2022. In alternativa è disponibile la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Le offerte FWA (Fibex Wireless Access) o fibra mista radio sono invece ideali se non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune. Con SOStariffe.it potete verificare gratis la copertura con un clic.

1. Fastweb Casa Light FWA con una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA oltre a modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, installazione dell’antenna a 22,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

2. Fastweb Casa Light include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH oltre a chiamate a consumo, un modem FASTGate e attivazione a 26,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light »

3. Fastweb Casa include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH oltre a chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, attivazione, assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa a 29,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa »

4. Fastweb Casa Maxi include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH oltre a chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, attivazione, assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa, fino a 2 amplificatori Wi-Fi Booster e i vantaggi di FastwebUP Plus a 36,95 euro al mese.

Alle due offerte potete aggiungere l’opzione Plus da 3 euro al mese che consente di avere l’Assistenza Plus per un contatto più diretto e rapido con l’operatore per richiedere supporto e tutti i vantaggi di FastwebUP Plus come:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Al costo di 4 euro al mese potete anche aggiungere un Wi-Fi Booster per ampliare a portate del segnale e raggiungere ogni angolo della casa.

Tutte le offerte fisso di Fastweb includono anche i corsi della Fastweb Digital Academy. Il profilo Sprinter di FastwebUP è riservato ai clienti fisso e include 2 UpBox tra cui scegliere ogni mese e 3 tentativi al giorno per giocare su UPParty. Se invece siete clienti mobile e fisso con il profilo Dreamer avete inclusi 3 UpBox al mese e 4 tentativi su UPParty.

Passa a Fastweb per la connessione di casa con codice di migrazione

Il metodo più semplice per accelerare il passaggio dal vostro attuale operatore a Fastweb è quello di fornirgli il codice di migrazione. Questa sequenza di numeri e lettere, solitamente tra i 15 e i 19 caratteri, contiene importanti informazioni come il numero di telefono e il gestore di partenza e arrivo. Potete trovare il codice di migrazione nella vostra ultima bolletta. Se siete clienti di TIM è possibile che sia riportato sotto la voce “codice segreto”. Nel caso in cui non riusciate a recuperarlo potete sempre richiederlo all’operatore tramite il servizio clienti. Con SOStariffe.it invece potete verificare gratis che il codice sia corretto.

Passa a Fastweb per la connessione di casa: quanto tempo per l’attivazione

Se avete la linea fissa con Fastweb dovrete aspettare tra 15 e 20 giorni per l’attivazione della vostra nuova offerta. Sarà un tecnico di Telecom Italia a contattarvi per fissare un appuntamento. Dopo aver effettuato il login nell’Area Clienti MyFastweb potete seguire lo stato di avanzamento dell’attivazione della linea nell’apposito tool inserendo il codice fiscale. In ogni caso riceverete un SMS con la conferma dell’attivazione dell’offerta. Potete anche richiedere la portabilità del numero di telefono senza costi aggiuntivi.

« notizia precedente Miglior conto deposito di Aprile 2023: le offerte con i rendimenti più alti