Offerte in evidenza Smart Deposits Tasso netto: 3.80% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Deposito X Risparmio Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Key non Svincolabile Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto deposito è una scelta d’investimento vantaggiosa e sicura per i risparmiatori, anche perché le banche hanno alzato i rendimenti rispetto al passato. Sono infatti in aumento gli istituti bancari che propongono una rendimento anche superiore al 4% lordo annuo per vincoli fino a 60 mesi. E c’è anche chi offre il 5% lordo annuo.

Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it è possibile trovare le proposte più remunerative di aprile 2023 disponibili sul mercato bancario per investire i propri soldi senza correre rischi.

Ricordiamo inoltre che è possibile scegliere tra conto deposito vincolato, con tassi più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali; oppure optare per un conto non vincolato (o a deposito libero), nel qual caso il tasso è meno remunerativo poiché è possibile rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati e senza pagare penali.

Conti deposito: le offerte più redditizie ad Aprile 2023

CONTO DEPOSITO RENDIMENTO MASSIMO E VINCOLO 1 Smart Bank 5X5 di Smart Bank 5% per 60 mesi 2 X Risparmio di Banca AideXa 4,50% per 36 mesi 3 ViViConto Extra di ViVi Banca 4,25% per 48 mesi

Ecco le banche che propongono conti deposito, i quali si classificano al top per i rendimenti che offrono. Queste sono le migliori soluzioni d’investimento sicuro di aprile 2023 e sono state selezionate grazie al comparatore di SOStariffe.it.

“Smart Deposits” e “Smart Bank 5×5” di Smart Bank

È la prima banca a spingersi a offrire il 5% sul vincolo di un conto di deposito in Italia. Infatti Smart Bank, banca d’investimento digitale del gruppo Cirdan, propone “Smart Bank 5×5“, un nuovo conto deposito callable (ovvero con l’opzione di rimborso anticipato a favore di Smart Bank) con un vincolo di cinque anni e con interesse fisso al 5% annuo lordo.

Insieme a “Smart Bank 5X5”, Smart Bank offre anche “Smart Deposits“, il conto deposito che permette di depositare del denaro con un vincolo. Si tratta di un conto deposito senza spese e facile da aprire online. Ecco una fotografia della durata dei vincoli e dei rispettivi rendimenti:

6 mesi per un tasso lordo del 2,50%;

12 mesi per un tasso lordo del 3,30%;

18 mesi per un tasso lordo del 3,50%;

24 mesi per un tasso lordo del 3,75%;

36 mesi per un tasso lordo del 3,80%;

48 mesi per un tasso lordo del 3,57%;

60 mesi per un tasso lordo del 5%.

Per i depositi a 6 e 12 mesi la liquidazione degli interessi è alla scadenza, mentre per quelli da 18 a 60 mesi è annuale.

C’è da aggiungere che gli “Smart Deposits”, così come “Smart Bank 5X5”, permettono di richiedere un anticipo, per una quota fino all’80% del deposito versato, prima della scadenza. Cosi è possibile ricevere parte del capitale in anticipo, per far fronte a eventuali spese inaspettate o progetti importanti, senza rinunciare all’interesse che matura sull’intero ammontare del deposito.

Inoltre, esclusiva per il mese di aprile 2023, Smart Bank offre un conto deposito vincolato per 5 anni a un tasso lordo del 5% all’anno. Ecco come funziona la formula “Smart Bank 5X5”:

il conto deposito ha un periodo di raccolta fino al 26 aprile dove potrai bonificare la somma desiderata da vincolare;

il deposito ha un’unica data di emissione, il 28 aprile e pagherà l’interesse ogni anno in quella data;

dove potrai bonificare la somma desiderata da vincolare; il deposito ha un’unica data di emissione, il e pagherà l’interesse ogni anno in quella data; ogni anno, la banca ha la scelta se mantenere il prodotto o ripagare il cliente che, oltre all’interesse maturato, riceverà anche il proprio capitale iniziale;

nessuna imposta di bollo.

Per l’apertura, eseguibile online, occorre soddisfare i seguenti requisiti ed essere in possesso di:

carta d’identità, passaporto o patente;

foto del viso con il documento in mano e leggibile;

una bolletta delle utenze, estratto conto bancario o busta paga;

codice fiscale;

telefono cellulare;

effettua bonifico da un conto corrente.

Per saperne di più dell’offerta degli “Smart Deposits” di Smart Bank, vai al link sottostante:

SCOPRI IL CONTO DEPOSITO SMART DEPOSITS »

Per conoscere invece maggiori informazioni sul più redditizio conto deposito di Smart Bank, clicca al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO DEPOSITO SMART BANK 5X5 »

X Risparmio di Banca AideXa

Con il 4,5% per un vincolo di 36 mesi offre uno dei tassi di interesse più elevati. Banca AideXa propone X Risparmio: è un conto deposito online vincolato. Allo scadere del contratto, la cifra depositata ritorna al risparmiatore insieme al rendimento maturato calcolato in base alla lunghezza del periodo di vincolo.

Quello offerto da Banca Aidexa è un conto deposito online vincolato a zero spese, con i seguenti tassi di rendimento:

3 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%;

6 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%;

12 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3%;

18 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3,75%;

24 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è 3,75%;

36 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 4,50%.

Il conto deposito “X Risparmio” si caratterizza per:

una somma minima di 1.000 euro;

una somma massima di 100.000 euro;

la liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo.

Considerato che per ottenere i rendimenti di “X Risparmio”, non c’è alcun obbligo di aprire un conto corrente con Banca AideXa, l’operazione online per l’apertura di questo conto deposito prevede l’utilizzo di:

documento d’identità, o passaporto, o patente di guida;

codice fiscale;

videocamera di pc, tablet o smartphone;

codice IBAN del conto corrente da cui inviare la somma da depositare.

Per conoscere maggiori dettagli del deposito vincolato di Banca AideXa, clicca al link di seguito:

SCOPRI BANCA AIDEXA »

ViViConto Extra di ViVi Banca

È redditizio anche ViViConto Extra di ViVi Banca. Si tratta di un conto deposito online non svincolabile. A zero spese (il cliente paga solo l’imposta di bollo), questo prodotto d’investimento è riservato ai titolari di un conto bancario (anche presso altro istituto) o postale.

Per l’apertura online sono necessari:

documento d’identità;

codice fiscale;

codice IBAN del proprio conto corrente;

numero di cellulare;

casella e-mail.

Inoltre per avere ViViConto Extra occorre prima sottoscrizione di ViViConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca che assicura un interesse certo e garantito dello 0,10% lordo all’anno.

Per quanto riguarda ViViConto Extra, ecco nel dettaglio la durate dei vincoli e i relativi rendimenti:

tasso sulle somme vincolate a 6 mesi 2,50%;

tasso sulle somme vincolate a 12 mesi 3%;

tasso sulle somme vincolate a 18 mesi 3,75%;

tasso sulle somme vincolate a 24 mesi 4%;

tasso sulle somme vincolate a 30 mesi 4,05%;

tasso sulle somme vincolate a 36 mesi 4,15%;

tasso sulle somme vincolate a 42 mesi 4,20%;

tasso sulle somme vincolate a 48 mesi 4,25%;

tasso sulle somme vincolate a 54 mesi 4%;

tasso sulle somme vincolate a 60 mesi 4%.

La banca fa sapere ai propri clienti che la liquidazione degli interessi di ViViConto Extra è alla scadenza del vincolo di deposito e insieme al rimborso del capitale investito.

Infine c’è da sottolineare che ViViConto Extra è più remunerativo del conto deposito online ViViConto Plus. Sebbene sia svincolabile e gratuito, questo conto deposito concede tassi di interesse più bassi: il rendimento minimo è dell’1% per un vincolo di 6 mesi, mentre il rendimento massimo è del 2,50% per un vincolo di 60 mesi.

Per saperne di più dell’offerta di ViVi Banca, segui il link:

SCOPRI VIVICONTO EXTRA »