Le quotazioni gas rallentano la loro corsa e il prezzo del metano all’ingrosso si abbassa. Ecco le offerte gas collegate all’indice PSV più competitive del Mercato Libero per massimizzare il risparmio in bolletta ad aprile 2023.

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 855,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il metano al metro cubo costa meno. Merito delle quotazioni gas in calo al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita di gas in Europa, che da inizio 2023 sono scese in picchiata (con un tonfo del -44,7%).

Questo trend al ribasso, che si rispecchia anche nel valore del PSV italiano (l’indice di riferimento per la vendita di gas all’ingrosso nel nostro Paese), fa tirare un sospiro di sollievo ai consumatori: le bollette del metano di aprile 2023 (sui consumi di marzo 2023) saranno più leggere sia per i 7,3 milioni di clienti in Maggior Tutela (con un calo del -13,4% della spesa) sia per le famiglie che hanno già un contratto di fornitura nel Mercato Libero.

I clienti domestici che vogliano intercettare la corsa al ribasso del prezzo del gas possono sottoscrivere le offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero. Queste soluzioni consentono l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas con aggiornamenti mensili. L’indice a cui sono agganciate è il PSV (Punto di Scambio Virtuale) che, appunto, è l’hub di riferimento del gas in Italia. A marzo 2023 il valore del PSV è pari a 0,498 €/Smc. Si tratta dell’ultimo dato disponibile, considerato che il prezzo PSV di aprile 2023 sarà reso noto i primi di maggio 2023.

Trovare le tariffe a prezzo indicizzato più convenienti è semplice con il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Questo strumento digitale e gratuito aiuta gli utenti a confrontare le promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero ad aprile 2023 e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Gas: le migliori offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero ad Aprile 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA IN BOLLETTA 1 wekiwi Gas alla Fonte 0,548 €/Smc 105,50 euro al mese 2 Hera Comm Più Controllo Active Casa Gas 0,578 €/Smc 109,76 euro al mese 3 AGSM AIM Energia Green Gas 0,528 €/Smc 110,84 euro al mese

Nella tabella qui sopra sono elencate le tre soluzioni metano collegate all’indice PSV che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come “campionesse” della convenienza ad aprile 2023. Ricordiamo che la spesa mensile di ciascuna offerta è parametrata sul consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno, così come il prezzo del gas citato in tabella fa riferimento al valore del PSV a marzo 2023, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato da ciascun fornitore.

Per conoscere il proprio consumo annuo di gas è possibile impostare i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, cliccando sul widget di seguito:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Gas alla Fonte di wekiwi

Primo gradino del podio del risparmio per l’offerta gas della web company wekiwi. Ecco, in sintesi, i suoi punti di forza:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 5,61 per costi di commercializzazione (per un totale di 67,32 euro all’anno);

per costi di commercializzazione (per un totale di 67,32 euro all’anno); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta (con il codice sconto SOSW22) previa sottoscrizione in contemporanea della doppia fornitura luce+gas con wekiwi;

di 30 euro in bolletta (con il codice sconto SOSW22) previa sottoscrizione in contemporanea della doppia fornitura luce+gas con wekiwi; metodo di fatturazione della “ carica mensile ”: è il cliente a scegliere importo e periodicità delle bollette;

”: è il cliente a scegliere importo e periodicità delle bollette; sconto del 10% applicato sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici);

applicato sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici); spesa stimata per la “famiglia tipo”: 105,50 euro al mese.

Per consultare maggiori dettagli, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Più controllo Active Casa Gas di Hera Comm

A tallonare l’offerta per la fornitura metano di wekiwi c’è la soluzione gas proposta da Hera Comm. Ecco la “formula” che rende tale promozione appetibile tra i consumatori:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,080 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 114 euro a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa mensile è di 9,50 euro );

); servizi Hera Fast Check Up e Diario dei consumi gratuiti, per conoscere, controllare e ottimizzare i propri consumi domestici;

e gratuiti, per conoscere, controllare e ottimizzare i propri consumi domestici; fornitura metano sempre a portata di smartphone grazie alle molteplici funzionalità dell’App My Hera;

gas verde da CO₂ compensata al 100%;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 109,76 euro.

Clicca al link di seguito per saperne di più:

Scopri Più Controllo Active Casa Gas »

Green Gas di AGSM AIM Energia

L’offerta metano proposta dalla società AGSM AIM Energia si aggiudica il terzo gradino del podio per le seguenti ragioni:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,030 €/Smc di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso annuale di 119,88 euro per costi di commercializzazione ( 9,99 euro è l’ammontare della rata mensile);

è l’ammontare della rata mensile); App AGSM AIM Energia per avere sempre il polso sui propri consumi, controllare lo stato dei pagamenti, saldare le proprie fatture con carta di credito e inoltrare pratiche contrattuali;

emissioni compensate di CO₂;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 110,84 euro.

Clicca sul bottone verde qui sotto sotto per un affresco sulla promozione:

Scopri Green Gas »